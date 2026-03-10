Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPHCM sẽ khởi công dự án cầu - đường Bình Tiên hơn 6.200 tỷ đồng trong năm nay

10-03-2026 - 16:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự án cầu - đường Bình Tiên được quy hoạch nhằm tăng cường kết nối khu Nam với trung tâm TPHCM, đồng thời giảm áp lực giao thông cho các trục đường lớn như Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh và Quốc lộ 50.

Theo quy hoạch, tuyến cầu - đường Bình Tiên dài khoảng 3,6 km, bắt đầu từ đường Phạm Văn Chí (quận 6 cũ, nay là phường Bình Tiên), đi qua quận 8 cũ (nay là các phường Phú Định, Bình Đông), vượt kênh Tàu Hủ - Bến Nghé bằng cầu Bình Tiên và kết nối với đường Nguyễn Văn Linh (Bình Chánh).

Dự án được thiết kế với mặt cắt ngang 30-40 m, quy mô 4-6 làn xe cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Khi hoàn thành, công trình sẽ hình thành thêm một trục giao thông Đông - Tây quan trọng, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TPHCM sang khu Nam thành phố, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và chỉnh trang đô thị dọc tuyến.

Phối cảnh dự án cầu - đường Bình Tiên.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 6.218 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách TPHCM. Công trình được tách thành hai dự án thành phần, gồm dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và dự án xây dựng công trình giao thông.

Trước đây, dự án từng được nghiên cứu thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP). Tuy nhiên, sau khi rà soát, TPHCM đã quyết định chuyển sang hình thức đầu tư công để đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông), hiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án đang được thẩm định và dự kiến trình phê duyệt trong tháng 3/2026. Nếu được thông qua đúng kế hoạch, dự án có thể khởi công trong năm 2026 và hoàn thành, đưa vào sử dụng vào năm 2028.

Cầu - đường Bình Tiên được xem là công trình có ý nghĩa chiến lược trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Nam TPHCM. Dự án cũng được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc và tăng khả năng liên kết giao thông giữa các khu vực của thành phố.

Thành phố trực thuộc Trung ương trẻ nhất Việt Nam sẽ có khu công nghiệp hơn 1.700 tỷ đồng, quy mô gần 226 ha, mở ra loạt cơ hội việc làm mới

Theo Hữu Huy

Báo Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khuyến nghị đặc biệt với tất cả người dân chuẩn bị xin visa đi nước ngoài

Khuyến nghị đặc biệt với tất cả người dân chuẩn bị xin visa đi nước ngoài Nổi bật

Có tình trạng sử dụng tài khoản cá nhân để che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế

Có tình trạng sử dụng tài khoản cá nhân để che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế Nổi bật

Công an có thông báo quan trọng về xăng dầu, người dân đặc biệt chú ý

Công an có thông báo quan trọng về xăng dầu, người dân đặc biệt chú ý

16:19 , 10/03/2026
Thế giới chưa từng có nước nào đạt được tham vọng táo bạo như Việt Nam đang đặt ra

Thế giới chưa từng có nước nào đạt được tham vọng táo bạo như Việt Nam đang đặt ra

16:05 , 10/03/2026
Một tập đoàn Trung Quốc muốn đầu tư 3 tỷ USD vào Việt Nam

Một tập đoàn Trung Quốc muốn đầu tư 3 tỷ USD vào Việt Nam

16:02 , 10/03/2026
Bộ Công Thương: Khẩn trương xây dựng kế hoạch nhập khẩu xăng dầu cho tháng 4-2026

Bộ Công Thương: Khẩn trương xây dựng kế hoạch nhập khẩu xăng dầu cho tháng 4-2026

16:00 , 10/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên