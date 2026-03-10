Thành phố trực thuộc Trung ương trẻ nhất Việt Nam sẽ có khu công nghiệp hơn 1.700 tỷ đồng, quy mô gần 226 ha, mở ra loạt cơ hội việc làm mới

Theo quyết định do Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn ký ban hành, dự án sẽ được tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu đối với dự án có sử dụng đất. Địa điểm triển khai dự án nằm trong khu đất đã được quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp La Sơn, thuộc xã Hưng Lộc, thành phố Huế.

Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 225,6 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.706,9 tỷ đồng, tương đương khoảng 68,27 triệu USD. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư để thực hiện dự án tối thiểu bằng 15% tổng vốn đầu tư, phần còn lại được huy động từ các nguồn vốn hợp pháp theo quy định.

Theo tính toán sơ bộ, tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 1.516 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tạm tính khoảng 190,9 tỷ đồng.

UBND thành phố Huế yêu cầu tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký đầu tư, nhà đầu tư phải chứng minh có vốn chủ sở hữu tối thiểu đạt 15% tổng vốn đầu tư của dự án.

Về tiến độ thực hiện, dự án phải hoàn thành xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động trong thời gian không quá 3 năm kể từ ngày được Nhà nước cho thuê đất và bàn giao đất trên thực địa.

Dự án được triển khai tại xã Hưng Lộc – địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Do đó, nhà đầu tư sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai và thuế. Việc thực hiện các thủ tục để hưởng ưu đãi sẽ do nhà đầu tư thực hiện tại các cơ quan thuế, tài chính, hải quan và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định hiện hành.