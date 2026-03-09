Bộ Xây dựng thông tin tiến độ "siêu dự án" đường sắt cao tốc 350km/h, vốn 67 tỷ USD

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Trị về vấn đề liên quan đến việc xem xét điều chỉnh hướng tuyến Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam đoạn đi qua địa bàn tỉnh.

Theo cử tri, đoạn tuyến từ Hà Tĩnh vào Quảng Trị hiện đang điều chỉnh đi vào các cánh đồng lúa, hoa màu của người dân với diện tích thu hồi đất nông nghiệp lớn thay vì đi thẳng qua các vùng đồi cát, đồi núi thấp.

Cử tri cho rằng việc đi qua vùng đồi cát hoặc bình nguyên phía Đông dãy Trường Sơn sẽ giúp giảm chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng, hạn chế ảnh hưởng đến sinh kế lâu dài của người nông dân và tận dụng được nguồn vật liệu tại chỗ. Đồng thời, cử tri đề nghị xem xét chuyển vị trí quy hoạch các ga, trạm bảo dưỡng về phía Tây (xa khu dân cư hiện hữu) để phát triển kinh tế - xã hội địa phương và giảm chi phí đầu tư.

Trả lời kiến nghị trên, Bộ Xây dựng cho biết đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đường sắt (nay chuyển giao cho Ban Quản lý dự án Thăng Long làm chủ đầu tư) làm việc với các địa phương liên quan và Tập đoàn Điện lực Việt Nam để phối hợp trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Song song đó, chủ đầu tư đang triển khai nhiều công việc chuẩn bị dự án. Trong đó có việc lựa chọn tư vấn cho các gói thầu như tư vấn quản lý dự án, rà phá bom mìn vật nổ và đánh giá tác động môi trường...

Tại Nghị quyết 265/2025, Quốc hội đã bổ sung chính sách “Cho phép tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam thành các dự án độc lập, nguồn vốn được bố trí từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Các địa phương, các chủ thể cơ quan liên quan, cấp có thẩm quyền, tổ chức lập, quyết định đầu tư, thực hiện các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn và việc đầu tư các hạng mục liên quan đến nội dung này không phải lập chủ trương đầu tư. Căn cứ vào tình hình thực tế, giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết quy định này”.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án Thăng Long đang thực hiện các thủ tục lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.

Bộ Xây dựng cho biết đã tiếp thu ý kiến của cử tri. Sau khi lựa chọn được đơn vị tư vấn, bộ sẽ yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo tư vấn nghiên cứu kỹ địa hình, địa vật tại các khu vực tuyến đi qua trong quá trình khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Việc nghiên cứu nhằm lựa chọn phương án hướng tuyến tối ưu, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân, các khu di tích lịch sử, tâm linh. Đồng thời bảo đảm khả năng kết nối giao thông khu vực với tuyến đường sắt để khai thác đồng bộ.

Theo Bộ Xây dựng, mục tiêu là phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của dự án và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương khi tuyến đường sắt đi vào khai thác.