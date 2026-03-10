Một tập đoàn Trung Quốc muốn đầu tư 3 tỷ USD vào Việt Nam

Sáng 10/3, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi tiếp và làm việc với ông Andy Lin, Phó Chủ tịch Tập đoàn Cooler Master (Trung Quốc). Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và đại diện một số sở, ngành liên quan.

Tại buổi tiếp, ông Andy Lin, Phó Chủ tịch Tập đoàn Cooler Master thông tin về tình hình hoạt động của Công ty TNHH Cooler Master tại Bắc Ninh. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu vào tháng 01/2023 và điều chỉnh tăng vốn vào tháng 12/2024, với tổng vốn đầu tư đến nay là 200 triệu USD.

Dự án được triển khai trên diện tích 10 ha tại KCN Gia Bình, chuyên sản xuất các module tản nhiệt cho máy chủ trí tuệ nhân tạo (AI), máy học trí tuệ, tủ máy lạnh chính xác làm mát bằng chất lỏng cho trung tâm dữ liệu. Đến nay, giai đoạn I của dự án đã đi vào sản xuất từ tháng 7/2025; sử dụng khoảng gần 1.300 lao động; nhu cầu năm 2026 cần sử dụng khoàng 5.000 người lao động.

Với mong muốn lấy Bắc Ninh làm chuẩn để xây dựng chuỗi cung ứng toàn cầu, Tập đoàn đang có kế hoạch đầu tư thuê khoảng 100ha đất tại KCN Gia Bình để mở rộng sản xuất, đồng thời thu hút các vendor và đối tác của Công ty vào đầu tư sản xuất, góp phần ổn định chuỗi cung ứng.

Bên cạnh đó, Công ty cũng có kế hoạch xây dựng khu nhà ở cho người lao động và nhà ở chuyên biệt cho cán bộ, công nhân của Công ty, đồng thời đầu tư về lĩnh vực đào tạo nhân tài để cung ứng nguồn nhân lực cho toàn cầu. Nếu kế hoạch này được thông qua, tổng vốn đầu tư của Công ty có thể lên đến khoảng 3 tỷ USD và dự kiến đến năm 2029, sẽ tạo cơ hội việc làm cho khoảng 40 nghìn lao động.

Tại buổi làm việc, ông Andy Lin đề nghị tỉnh quan tâm, hỗ trợ tập đoàn liên quan đến các chính sách ưu đãi về thuế; giá thuê, mua đất. Đồng thời, hỗ trợ về mặt trình tự, thủ tục liên quan đến việc xây dựng các trung tâm đào tạo và khu lưu trú; tạo thuận lợi về thủ tục hành chính trong quá trình triển khai các dự án…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn vui mừng được đón tiếp Tập đoàn đến làm việc, đồng thời trân trọng sự tin tưởng của Coole Maste đối với môi trường thu hút đầu tư của tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí khẳng định, Bắc Ninh đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển, đặc biệt là đã hình thành được hệ sinh thái phát triển chíp, công nghệ bán dẫn và các lĩnh vực công nghệ cao khác.

Về lĩnh vực hạ tầng, Bắc Ninh đang cùng Trung ương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với quy mô 4F, tiêu chuẩn 5 sao và định hướng là 1 trong 10 sân bay hàng đầu thế giới. Dự kiến sân bay sẽ vận hành giai đoạn đầu vào cuối năm 2027.

Đối với các kiến nghị của Tập đoàn liên quan đến ưu đãi, miễn giảm thuế theo quy định của Chính phủ, của tỉnh nếu đáp ứng được theo đúng các tiêu chí. Về giá thuê, mua đất, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn Hanaka – đơn vị đầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Gia Bình II trên tinh thần hợp tác, thảo luận với Tập đoàn Coole Maste để có mức giá hợp lý nhất.

Đối với việc đề nghị hỗ trợ thành lập Trung tâm nghiên cứu, phát triển đào tạo nguồn nhân lực, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn cho biết tỉnh cũng đang triển khai các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người học, các chuyên gia giảng dạy trong liên quan đến lĩnh vực này. Đồng chí cam kết sẽ hỗ trợ tối đa cho Tập đoàn. Đồng thời, đề nghị Tập đoàn sớm triển khai khu ký túc xá cho người lao động và có kế hoạch chi tiết từng giai đoạn đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh làm đầu mối hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn triển khai hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh.