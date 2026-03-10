De Heus bắt tay Hùng Nhơn đầu tư 18.300 tỷ đồng thúc đẩy chuỗi chăn nuôi bền vững, mở đường cho xuất khẩu, hướng tới doanh thu 2 tỷ USD mỗi năm

Tại sự kiện họp báo công bố Chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững giai đoạn 2026–2036 diễn ra ngày 10/03 tại Hà Nội, đại diện De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn cho biết hai bên đang thúc đẩy xây dựng chuỗi chăn nuôi tích hợp tại Việt Nam, hướng tới phát triển sản xuất quy mô lớn và mở rộng xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi trong những năm tới.

Chuỗi liên kết - hướng đi để giảm rủi ro ngành chăn nuôi

Theo các chuyên gia và doanh nghiệp trong ngành, chăn nuôi là lĩnh vực chịu nhiều biến động, từ dịch bệnh, giá thức ăn chăn nuôi đến thay đổi của thị trường tiêu thụ. Những yếu tố này khiến nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ gặp khó khăn trong việc duy trì sản xuất ổn định.

Ông Gabor Fluit, Tổng Giám đốc De Heus, cho rằng việc hình thành các chuỗi liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và người chăn nuôi là một trong những giải pháp quan trọng để giảm thiểu rủi ro cho ngành.

Ông Gabor Fluit, Tổng Giám đốc De Heus, phát biểu tại họp báo

“Chăn nuôi là ngành luôn đối mặt với nhiều rủi ro, từ dịch bệnh đến biến động thị trường. Vì vậy, xây dựng chuỗi liên kết bền vững là giải pháp quan trọng để tạo sự ổn định cho người chăn nuôi,” ông Fluit cho biết.

Theo ông, một chuỗi giá trị chăn nuôi hiệu quả cần kết nối toàn bộ các khâu trong quá trình sản xuất, từ con giống, thức ăn chăn nuôi, trang trại đến khâu giết mổ, chế biến và phân phối. Khi các mắt xích được liên kết chặt chẽ, giá trị của sản phẩm cuối cùng sẽ được nâng lên và lợi ích có thể được chia sẻ cho tất cả các bên trong chuỗi.

Trong bối cảnh nhu cầu thực phẩm chất lượng cao ngày càng tăng, các thị trường quốc tế cũng yêu cầu sản phẩm chăn nuôi phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát dịch bệnh. Điều này khiến việc tổ chức sản xuất theo chuỗi ngày càng trở thành xu hướng tất yếu của ngành chăn nuôi.

Xây dựng chuỗi chăn nuôi quy mô lớn

De Heus và Hùng Nhơn đã thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược từ năm 2022 trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hà Lan của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Hợp tác này hướng tới phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp và chăn nuôi công nghệ cao tại Việt Nam, kết hợp kinh nghiệm quốc tế và năng lực triển khai tại thị trường trong nước.

Đến nay, hai doanh nghiệp đã triển khai 15 dự án trong lĩnh vực chăn nuôi và nông nghiệp công nghệ cao với tổng vốn đầu tư khoảng 12.400 tỷ đồng. Các dự án tập trung chủ yếu tại khu vực Tây Ninh và Tây Nguyên, nơi có điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các trang trại chăn nuôi quy mô lớn và hình thành vùng nguyên liệu phục vụ chuỗi sản xuất.

Riêng tại Tây Ninh, hệ sinh thái dự án gồm 12 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng, bao gồm hệ thống trang trại chăn nuôi, cơ sở sản xuất con giống, nhà máy thức ăn chăn nuôi và các hạ tầng hỗ trợ chuỗi giá trị. Mô hình này hướng tới xây dựng chuỗi sản xuất khép kín, trong đó các khâu từ giống, dinh dưỡng vật nuôi, chăn nuôi, giết mổ đến chế biến được tổ chức theo một hệ thống đồng bộ.

Theo kế hoạch, khi các dự án hoàn thành, chuỗi sản xuất sẽ đạt quy mô khoảng 80 triệu gà giống mỗi năm và 25 triệu gà thịt phục vụ xuất khẩu, cùng với hệ thống đàn heo giống cấp cao gồm khoảng 10.000 con heo cụ kỵ - nguồn giống nền tảng cho các chương trình nhân giống quy mô lớn.

Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn Vũ Mạnh Hùng thông tin tại họp báo

Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Hùng Nhơn, cho biết việc phát triển chuỗi chăn nuôi tích hợp không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn tạo nền tảng cho ngành chăn nuôi Việt Nam tham gia sâu hơn vào thị trường quốc tế.

“Chúng tôi đang đầu tư vào hệ thống con giống và các trang trại hiện đại nhằm xây dựng nền tảng cho chuỗi chăn nuôi quy mô lớn, đồng thời nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm chăn nuôi,” ông Hùng nói.

Hướng tới xuất khẩu và phát triển bền vững

Trong giai đoạn tiếp theo, hai doanh nghiệp dự kiến tiếp tục mở rộng đầu tư nhằm hoàn thiện hệ sinh thái sản xuất và nâng cao quy mô chuỗi giá trị nông nghiệp. Tổng vốn đầu tư cho toàn bộ dự án dự kiến đạt khoảng 18.300 tỷ đồng trong giai đoạn 2026–2036.

Các mục tiêu phát triển bao gồm nâng tổng sản lượng thức ăn chăn nuôi lên hơn 5 triệu tấn mỗi năm, đồng thời phát triển chuỗi sản xuất gà thịt với quy mô khoảng 200 triệu con mỗi năm. Song song với đó, doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu xây dựng vùng nguyên liệu ngô bền vững tại khu vực Tây Nguyên với sản lượng khoảng 300.000 tấn mỗi năm nhằm chủ động nguồn nguyên liệu cho sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Theo ông Johan van den Ban, Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam và châu Á, chất lượng sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam đã có nhiều cải thiện trong những năm gần đây nhờ việc áp dụng công nghệ, nâng cao tiêu chuẩn sản xuất và tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, để mở rộng thị trường xuất khẩu, ngành chăn nuôi vẫn cần tiếp tục xây dựng các vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, đồng thời phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn sản xuất phù hợp với các quy định quốc tế. Đây là những yếu tố then chốt để sản phẩm chăn nuôi Việt Nam có thể tiếp cận các thị trường lớn và có yêu cầu cao về chất lượng.

Theo các doanh nghiệp tham gia dự án, khi chuỗi giá trị chăn nuôi hoàn thiện và đi vào vận hành ổn định, hệ sinh thái này có thể đạt doanh thu khoảng 2 tỷ USD mỗi năm. Ngoài mục tiêu kinh tế, các dự án cũng được kỳ vọng tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, đồng thời góp phần nâng cao giá trị gia tăng của ngành chăn nuôi Việt Nam trong chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu.

Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang chuyển dịch theo hướng hiện đại và bền vững hơn, các mô hình chuỗi giá trị tích hợp được đánh giá sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp Việt Nam, đồng thời mở rộng cơ hội tham gia vào thị trường quốc tế.