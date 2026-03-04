Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

90 chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

04-03-2026 - 15:15 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Các trường hợp được phát hiện vi phạm từ ngày 12/2 đến ngày 25/2.

Mới đây, Công an tỉnh Cao Bằng có thông báo kết quả phát hiện 90 trường hợp xe ô tô, xe máy vi phạm giao thông được phát hiện qua Hệ thống camera giám sát từ ngày 12/2 đến ngày 25/2.

Theo thông báo của cơ quan Công an, trong số 90 trường hợp vi phạm bao gồm 65 trường hợp người điều khiển xe mô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và 25 trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ.

Danh sách cụ thể như sau:

Nguồn: Công an tỉnh Cao Bằng

Điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ và điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ bị xử phạt ra sao?

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, người vi phạm sẽ bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài ra, nếu người điều khiển xe mô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 14 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm sẽ bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Cũng theo quy định tại Nghị định 168, người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h sẽ bị xử phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Tuy nhiên, tài xế sẽ không bị tạm giữ hay trừ điểm giấy phép lái xe.

Đối với hành vi điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ 10 km/h đến 20 km/h, mức phạt sẽ là 4 đến 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Đối với hành vi điều khiển xe ô tô quá tốc độ quy định từ trên 20 km/h đến 35 km/h, tài xế bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Người điều khiển xe ô tô vượt quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị xử phạt từ 12 đến 14 triệu đồng. Đồng thời, tài xế sẽ bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ từ 20 đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Tất cả chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau đây phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Hà Giang

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Xung đột đang rất phức tạp ở Trung Đông, Thủ tướng ra chỉ đạo 'nóng'

Xung đột đang rất phức tạp ở Trung Đông, Thủ tướng ra chỉ đạo 'nóng' Nổi bật

Tỉnh rộng thứ hai Việt Nam sẽ có Khu công nghiệp 2.554 tỷ đồng, quy mô hơn 368 ha, mở ra loạt cơ hội việc làm mới

Tỉnh rộng thứ hai Việt Nam sẽ có Khu công nghiệp 2.554 tỷ đồng, quy mô hơn 368 ha, mở ra loạt cơ hội việc làm mới Nổi bật

Cảnh báo loạt lỗi hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thường mắc về đăng ký thuế, khai thuế và hóa đơn

Cảnh báo loạt lỗi hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thường mắc về đăng ký thuế, khai thuế và hóa đơn

14:58 , 04/03/2026
Thủ tướng: Xung đột quân sự ở Trung Đông tác động nguồn cung và giá dầu, vận tải biển

Thủ tướng: Xung đột quân sự ở Trung Đông tác động nguồn cung và giá dầu, vận tải biển

14:15 , 04/03/2026
Từ tháng 3/2026, tất cả các quỹ từ thiện ở Việt Nam sẽ có một thay đổi lớn chưa từng thấy

Từ tháng 3/2026, tất cả các quỹ từ thiện ở Việt Nam sẽ có một thay đổi lớn chưa từng thấy

14:00 , 04/03/2026
Đóng cửa sân bay Liên Khương từ hôm nay

Đóng cửa sân bay Liên Khương từ hôm nay

13:45 , 04/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên