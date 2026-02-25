Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

75 chủ xe máy, ô tô bị phạt nguội ngay sau dịp Tết có biển số sau nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

25-02-2026 - 12:02 PM

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ (14/2-22/2), Cục Cảnh sát Giao thông đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm giao thông qua hệ thống camera AI.

Theo đó, vào ngày 24/2, Cục Cảnh sát Giao thông đã công khai danh sách 67 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, được phát hiện qua hệ thống camera AI trong ngày 23/2 và 24/2.

Theo đó, trong khoảng thời gian này, Camera AI tại km20 tuyến cao tốc Nội Bài -Lào Cai ghi nhận có 11.418 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình là 79 km/h. Tại đây, Công an phát hiện 5 trường hợp xe ô tô không thắt dây đai an toàn. Các trường hợp đều được thông tin tới chủ phương tiện để xử lý theo quy định.

Qua trích xuất dữ liệu từ camera AI được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), lực lượng chức năng đã tự động phát hiện 27 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 35 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ (mô tô, xe gắn máy).

Theo thông báo của Cục Cảnh sát Giao thông, những trường hợp này đã được chuyển cho Công an Tp.Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Danh sách phương tiện vi phạm:

Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông

Trước đó, Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã công khai danh sách 85 trường hợp vi phạm giao thông, được phát hiện qua hệ thống camera AI trong ngày 22/2 và 23/2. Trong đó, lực lượng chức năng đã phát hiện 8 trường hợp xe mô tô vi phạm ngay sau kỳ nghỉ Tết, với hai lỗi vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.

Danh sách phương tiện vi phạm như sau:

Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông

Điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ, không đội mũ và điều khiển ô tô không thắt dây an toàn bị phạt thế nào?

Theo điểm c, khoản 7, Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, người vi phạm sẽ bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Căn cứ điểm b, khoản 10, Điều 7, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 14 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm sẽ bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Theo điểm h và i, khoản 2, Điều 7 Nghị định 168, người điều khiển xe mô tô, xe máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng:

h) Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ;

i) Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.

Căn cứ theo quy định tại điểm k và l, khoản 3, Điều 6 Nghị định 168, người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

k) Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;

l) Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy.

Ngoài việc xử phạt đối với người điều khiển xe, Nghị định 168 còn quy định mức phạt đối với người ngồi trên xe ô tô không thắt dây an toàn. Cụ thể, theo khoản 4, Điều 12, người được chở trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy sẽ bị phạt từ 350.000 đồng đến 400.000 đồng.

