85 chủ xe ô tô, xe máy trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Ngày 23/2, Cục Cảnh sát Giao thông đã công khai danh sách 85 trường hợp xe mô tô, xe ô tô vi phạm trật tự, an toàn giao thông, được phát hiện qua hệ thống camera phạt nguội. Trong đó, lực lượng chức năng phát hiện 72 trường hợp vượt đèn đỏ, 9 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 4 trường hợp không thắt dây an toàn.

Cụ thể, từ 12 giờ ngày 22/2 đến 12 giờ ngày 23/2, camera AI tại km20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận có 22.955 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình là 72 km/h. Tại đây, Công an phát hiện 4 trường hợp xe ô tô con, ô tô tải có biển số 37C27725, 30E12312, 36B27990, 29H52523 không thắt dây an toàn. Các trường hợp này đã được thông tin tới chủ phương tiện để xử lý theo quy định.

Tại khu vực nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), qua trích xuất dữ liệu từ camera AI, Công an phát hiện 9 trường hợp xe mô tô không đội mũ bảo hiểm và 72 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ.

Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, những trường hợp này đã được chuyển cho Công an TP. Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Danh sách 85 trường hợp vi phạm cụ thể như sau:

Danh sách các phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera AI từ ngày 22/2 đến 23/2 (Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông)

Điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ, không đội mũ và điều khiển ô tô không thắt dây an toàn bị phạt thế nào?

Theo điểm c, khoản 7, Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, người vi phạm sẽ bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Căn cứ điểm b, khoản 10, Điều 7, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 14 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm sẽ bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Theo điểm h và i, khoản 2, Điều 7 Nghị định 168, người điều khiển xe mô tô, xe máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng:

h) Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ;

i) Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.

Căn cứ theo quy định tại điểm k và l, khoản 3, Điều 6 Nghị định 168, người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

k) Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;

l) Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy.

Ngoài việc xử phạt đối với người điều khiển xe, Nghị định 168 còn quy định mức phạt đối với người ngồi trên xe ô tô không thắt dây an toàn. Cụ thể, theo khoản 4, Điều 12, người được chở trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy sẽ bị phạt từ 350.000 đồng đến 400.000 đồng.