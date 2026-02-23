Công an thông tin về tính năng trên VNeID người dân cần biết

Ứng dụng VNeID (Ảnh minh họa)

Mới đây, Công an tỉnh Điện Biên đã đăng tải hướng dẫn về việc sử dụng ứng dụng VNeID để phản ánh, tố giác hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật. Theo cơ quan Công an, đây là kênh tiếp nhận tin báo nhanh, góp phần mở rộng kênh tiếp nhận tin báo trong môi trường số.

Cụ thể, thông qua tài khoản định danh điện tử, người dân có thể chủ động gửi thông tin phản ánh, tố giác tội phạm ngay trên điện thoại thông minh, kèm theo nội dung mô tả, hình ảnh, file chụp màn hình tin nhắn, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội hoặc đường link có dấu hiệu lừa đảo.

Các thông tin được người dân gửi đến sẽ được chuyển về hệ thống tiếp nhận của lực lượng Công an để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định.

Người dùng có thể sử dụng tính năng "Kiến nghị, phản ánh về ANTT" để tố giác các hành vi lừa đảo (Ảnh: Công an tỉnh Điện Biên)

Theo lực lượng chức năng, việc tiếp nhận phản ánh, tố giác hành vi lừa đảo qua nền tảng số giúp rút ngắn thời gian chuyển thông tin từ người dân đến cơ quan Công an, hạn chế tình trạng phải trực tiếp đến trụ sở trình báo. Vì vậy, tính năng này đặc biệt thuận tiện đối với người cao tuổi, người ở vùng sâu, vùng xa hoặc người không có điều kiện đi lại.

Qua tính năng này, lực lượng Công an cũng có thêm nguồn thông tin ban đầu phục vụ công tác nắm tình hình, sàng lọc các thủ đoạn lừa đảo đang xuất hiện trên địa bàn.

Nhờ vậy, cơ quan Công an có thể kịp thời cảnh báo, tuyên truyền phòng ngừa cho người dân, nhất là trong các thời điểm cao điểm mua sắm, đi lại, giao dịch trực tuyến dịp lễ, Tết.

Công an tỉnh Điện Biên cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng tài khoản định danh điện tử và chủ động phản ánh, tố giác các hành vi nghi vấn lừa đảo trên môi trường mạng.

Đồng thời, lực lượng Công an sẽ tăng cường khai thác hiệu quả dữ liệu phản ánh để phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

﻿Để phản ánh, tố giác hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật trên VNeID, người dùng làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản VNeID mức độ 2 trên điện thoại.

Bước 2: Tại giao diện chính, người dùng chọn "Dịch vụ khác".

Bước 3: Chọn "Tiếp nhận góp ý, phản ánh & vướng mắc".

Bước 4: Chọn "Kiến nghị, phản ánh về an ninh trật tự (ANTT)".

Bước 5: Tại màn hình "Kiến nghị, phản ánh về ANTT", người dùng chọn "Tạo mới yêu cầu".

Bước 6: Người dùng kiểm tra thông tin có sẵn về người kiến nghị (bao gồm họ và tên, số định danh cá nhân, số điện thoại, nơi thường trú) và chọn "ẩn danh" nếu muốn giữ bí mật thông tin.

Bước 7: Điền các trường thông tin về vụ việc, địa điểm xảy ra theo yêu cầu. Trong đó, các thông tin có dấu (*) là bắt buộc.

Bước 8: Kiểm tra lại thông tin đã nhập và nhấn "Tiếp tục" để gửi kiến nghị, phản ánh đến cơ quan Công an.