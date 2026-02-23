Hollywood bị tố nói dối về AI, người trong cuộc khẳng định phim nào cũng dùng

Liệu Hollywood có đang “hết thời” trước làn sóng AI tạo video? Các mô hình mới có khiến nghề làm phim truyền thống bị đe dọa? Câu trả lời vẫn còn gây tranh cãi. Tuy nhiên, theo Janice Min, cựu tổng biên tập của The Hollywood Reporter và hiện là CEO của Ankler Media, vấn đề không nằm ở chỗ Hollywood có sử dụng AI hay không, mà là họ đang nói dối về mức độ sử dụng.

Trong cuộc phỏng vấn với Business Insider, Min thẳng thắn nhận định rằng mọi người trong ngành đều “nói dối một chút” khi đề cập đến AI. Theo bà, các hãng phim thực tế đang sử dụng AI nhiều hơn những gì họ công khai. Khi được hỏi liệu điều đó có nghĩa là họ dùng ít hơn hay nhiều hơn so với tuyên bố, Min khẳng định rõ ràng là nhiều hơn.

Không chỉ các hãng phim, bà cho rằng cả giới sáng tạo cũng thiếu minh bạch. Min đặt câu hỏi liệu có biên kịch nào thực sự ngồi trước trang giấy trắng mà không đồng thời trao đổi với các chatbot như Claude hay ChatGPT. Theo bà, việc phủ nhận hoàn toàn sự hiện diện của AI trong quá trình sáng tác là điều khó tin.

Những phát biểu này xuất hiện trong bối cảnh Hollywood từng chứng kiến tranh cãi lớn liên quan đến AI. Năm ngoái, bộ phim The Brutalist gây chú ý khi đạo diễn Brady Corbet xác nhận AI được sử dụng để hỗ trợ chỉnh sửa giọng Hungary của hai diễn viên chính Adrien Brody và Felicity Jones. Thời điểm đó, câu chuyện đã châm ngòi cho nhiều tranh luận về ranh giới giữa hỗ trợ kỹ thuật và can thiệp sáng tạo.

Theo Min, sự im ắng của năm nay thậm chí còn đáng chú ý hơn. Bà cho rằng ngay cả Academy of Motion Picture Arts and Sciences cũng chưa đưa ra lập trường cứng rắn về AI, gần như áp dụng cách tiếp cận không hỏi, không nói. Min thậm chí nhận định với mức độ chắc chắn nhất định rằng mọi phim được đề cử hạng mục Phim hay nhất năm nay đều đã sử dụng AI trong quá trình sản xuất.

Dù vậy, giới quan sát cũng kêu gọi sự thận trọng trước những tuyên bố này. Khái niệm AI trong ngành điện ảnh có thể bao gồm nhiều dạng công cụ khác nhau, từ thuật toán xử lý hình ảnh, tối ưu hiệu ứng hình ảnh cho tới các hệ thống tự động hóa hậu kỳ vốn đã tồn tại từ lâu trước khi làn sóng AI tạo sinh bùng nổ. Không phải mọi công cụ mang nhãn AI đều đồng nghĩa với việc kịch bản hay hình ảnh được tạo ra hoàn toàn bởi máy.

Bên cạnh đó, cộng đồng nghệ sĩ Hollywood vốn nổi tiếng phản đối AI mạnh mẽ. Các điều khoản bảo vệ trước nguy cơ bị thay thế bởi công nghệ là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới các cuộc đình công năm 2023 do diễn viên và biên kịch khởi xướng, được xem là những cuộc đình công dài nhất trong lịch sử ngành công nghiệp này. Trong bối cảnh đó, giả định rằng phần lớn biên kịch đang âm thầm sử dụng chatbot có thể gây tranh cãi.

Song song với tranh luận nội bộ, mạng xã hội cũng chứng kiến làn sóng video AI lan truyền chóng mặt. Các công cụ tạo video như Seedance 2.0 liên tục cho ra đời những sản phẩm deepfake với các ngôi sao nổi tiếng, đi kèm lời tuyên bố rằng Hollywood đã “hết thời”. Tuy nhiên, không phải mọi video lan truyền đều phản ánh năng lực thực sự của công nghệ.

Một ví dụ từng gây xôn xao là đoạn video cho thấy Tom Cruise và Brad Pitt đánh nhau trên mái nhà. Ban đầu, nhiều người tin đây là minh chứng cho sức mạnh của AI tạo video. Tuy nhiên, sau đó lộ ra rằng video thực chất chỉ là lớp vỏ kỹ thuật số phủ lên cảnh quay hai người thật đánh nhau trước phông xanh.

Giữa những lời cảnh báo và những màn phô diễn gây sốc, câu chuyện về AI tại Hollywood dường như phức tạp hơn nhiều so với các khẩu hiệu đơn giản. Việc sử dụng công nghệ trong sản xuất phim có thể đã diễn ra âm thầm và phổ biến hơn công chúng biết, nhưng đồng thời cũng tồn tại không ít sự cường điệu từ những người ủng hộ AI.

Trong lúc ngành điện ảnh đứng trước ngã rẽ công nghệ, điều còn thiếu có lẽ không phải là các công cụ mới, mà là sự minh bạch về cách chúng được sử dụng. Khi ranh giới giữa hỗ trợ kỹ thuật và sáng tạo nghệ thuật ngày càng mờ nhạt, câu hỏi đặt ra không chỉ là Hollywood có “toang” hay không, mà là ai đang kể câu chuyện về AI và vì mục đích gì.