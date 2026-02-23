Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cách xóa phương tiện không còn sử dụng trên app VNeTraffic, tránh rủi ro pháp lý

23-02-2026 - 07:43 AM | Kinh tế số

Ứng dụng VNeTraffic do Bộ Công an phát triển cho phép người dân chủ động quản lý thông tin phương tiện cá nhân. Trong đó, tính năng báo thừa và xóa phương tiện giúp người dùng loại bỏ các xe đã bán, cho tặng hoặc không còn thuộc quyền sở hữu, góp phần làm sạch dữ liệu và tránh rủi ro pháp lý.

VNeTraffic là một trong những ứng dụng số đang được Bộ Công an triển khai nhằm hỗ trợ người dân tra cứu thông tin giao thông, phạt nguội, quản lý giấy tờ và phương tiện cá nhân. Để sử dụng đầy đủ các tiện ích này, người dùng cần đăng nhập bằng tài khoản VNeID đã được định danh mức độ 2.

Cách xóa phương tiện không còn sử dụng trên app VNeTraffic, tránh rủi ro pháp lý- Ảnh 1.

Trong quá trình sử dụng, nhiều người phản ánh tình trạng phương tiện đã bán hoặc không còn sử dụng vẫn hiển thị trên ứng dụng. Trước thực tế đó, VNeTraffic đã bổ sung tính năng cho phép người dùng chủ động gửi yêu cầu báo thừa, xóa phương tiện ngay trên hệ thống.

Theo hướng dẫn, sau khi đăng nhập ứng dụng VNeTraffic, người dùng truy cập vào mục “ Ví giấy tờ ”, nhập mã bảo mật để mở khóa (người dùng được yêu cầu tạo mã bảo mật cá nhân). Tại đây, chọn mục "Giấy đăng ký xe" , các xe đăng ký sẽ hiển thị trong danh sách phương tiện. Ứng dụng sẽ cung cấp tùy chọn “ Xác nhận thông tin ”, cho phép người dùng phản hồi về tình trạng sở hữu phương tiện.

Trường hợp xe không còn thuộc quyền quản lý, người dùng lựa chọn chứng nhận đăng ký xe cần khai báo, chọn "Xác nhận thông tin" , chọn trường hợp “ Thừa phương tiện ” nếu "Không đăng ký xe này" hoặc chọn "Phương tiện thuộc sở hữu của tôi" , sau khi chọn phương tiện, bạn chọn tình trạng phương tiện "Tôi đã báo mất phương tiện này" hoặc " Tôi đã bán/cho tặng phương tiện nhưng chưa làm thủ tục sang tên" điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu và gửi xác nhận . Yêu cầu này sẽ được hệ thống ghi nhận để đối chiếu, rà soát và cập nhật dữ liệu theo quy trình của cơ quan chức năng.

Cách xóa phương tiện không còn sử dụng trên app VNeTraffic, tránh rủi ro pháp lý- Ảnh 2.

Đại diện cơ quan quản lý lưu ý, việc khai báo này không đồng nghĩa với hoàn tất thủ tục pháp lý về sang tên, chuyển nhượng. Tuy nhiên, thao tác này giúp cơ quan chức năng nắm được tình trạng thực tế của phương tiện, đồng thời giảm nguy cơ phát sinh trách nhiệm liên quan đến vi phạm giao thông, phạt nguội hoặc tranh chấp sau này đối với chủ xe cũ.

Người dân cũng được khuyến cáo thường xuyên cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng VNeTraffic để đảm bảo các tính năng hoạt động ổn định và chính xác. Việc chủ động kiểm tra, làm sạch dữ liệu phương tiện không chỉ bảo vệ quyền lợi cá nhân mà còn góp phần xây dựng hệ thống quản lý giao thông minh bạch, hiệu quả hơn trong quá trình chuyển đổi số.

Theo Linh Lê

Tiền phong

Từ Khóa:
bộ công an

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công nghệ 22/2: Apple phát hành iOS 26.4, Google hẹn ngày công bố Android 17

Công nghệ 22/2: Apple phát hành iOS 26.4, Google hẹn ngày công bố Android 17 Nổi bật

AI xóa nhầm hệ thống làm cloud sập suốt 13 giờ, Amazon vẫn khẳng định lỗi do người dùng

AI xóa nhầm hệ thống làm cloud sập suốt 13 giờ, Amazon vẫn khẳng định lỗi do người dùng Nổi bật

CMC tăng tốc AI-X, “cắm cờ” quốc tế với hạ tầng AI, an ninh và đám mây

CMC tăng tốc AI-X, “cắm cờ” quốc tế với hạ tầng AI, an ninh và đám mây

20:34 , 22/02/2026
5 cách dùng Gemini 3.1 Pro miễn phí: Từ Google Gemini đến Vertex AI

5 cách dùng Gemini 3.1 Pro miễn phí: Từ Google Gemini đến Vertex AI

17:30 , 22/02/2026
Công an chỉ ra nguyên nhân người dân bị lộ lọt các thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, số điện thoại…

Công an chỉ ra nguyên nhân người dân bị lộ lọt các thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, số điện thoại…

16:30 , 22/02/2026
Hãng bồn cầu Nhật Bản bất ngờ trở thành "công ty AI bị đánh giá thấp nhất thế giới": Cổ phiếu tăng sốc 60%

Hãng bồn cầu Nhật Bản bất ngờ trở thành "công ty AI bị đánh giá thấp nhất thế giới": Cổ phiếu tăng sốc 60%

15:40 , 22/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên