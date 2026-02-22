Công nghệ 22/2: Apple phát hành iOS 26.4, Google hẹn ngày công bố Android 17

Apple phát hành iOS 26.4 với danh sách âm nhạc AI

Apple vừa tung ra iOS 26.4 dưới dạng bản beta công khai, mang đến nhiều cải tiến đáng chú ý. Điểm nhấn lớn nhất là tính năng AI Playlist Playground trong Apple Music, cho phép người dùng tạo danh sách nhạc 25 bài hát chỉ từ một gợi ý văn bản. Ngoài ra, giao diện Apple Music cũng được làm mới với hình ảnh toàn màn hình và mục "Concerts Near You" giúp khám phá các buổi diễn gần bạn.

iOS 26.4 mang video podcast và AI playlist đến mọi thiết bị, từ iPhone đến iPad. (Nguồn: Apple)

Song song, ứng dụng Podcasts nay hỗ trợ video podcast, cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa âm thanh và hình ảnh. Người dùng có thể tải về để xem offline, trong khi nhà sáng tạo có thể chèn quảng cáo động vào nội dung video. Đây được xem là bước đi cạnh tranh trực tiếp với Spotify trong mảng podcast đa phương tiện.

iOS 26.4 cũng tăng cường bảo mật với RCS mã hóa đầu cuối đang thử nghiệm, cùng tính năng Stolen Device Protection mặc định bật để ngăn truy cập trái phép. Ngoài ra, CarPlay hỗ trợ phát video khi xe dừng, Camera có Audio Zoom, và Reminders bổ sung mục "Urgent" cho các công việc quan trọng. Bản phát hành chính thức dự kiến sẽ phát hành vào tháng 3 hoặc 4.

Hội nghị thường niên Google 2026 diễn ra ngày 19/5

Google đã xác nhận hội nghị thường niên Google I/O 2026 sẽ tổ chức vào ngày 19 và 20/5 tại Shoreline Amphitheater, Mountain View, California, Mỹ. Sự kiện sẽ khai mạc lúc 10 giờ sáng 19/5 giờ địa phương (1h sáng 20/5 tại Việt Nam) và hứa hẹn mang đến nhiều công bố quan trọng về hệ sinh thái Android và AI.

Android 17 hứa hẹn trải nghiệm cá nhân hóa mạnh mẽ với giao diện tùy biến và tích hợp AI Gemini. (Nguồn: Android Central)

Tâm điểm của I/O năm nay là Android 17 với tên mã "Cinnamon Bun" cùng Wear OS 7. Android 17 được kỳ vọng cải thiện hiệu năng, bổ sung hiệu ứng giao diện mới và tối ưu cho thiết bị màn hình lớn. Song song, Wear OS 7 sẽ tiếp nối những nâng cấp từ phiên bản trước, tập trung vào trải nghiệm mượt mà hơn cho đồng hồ thông minh.

Ngoài ra, Google sẽ chia sẻ tiến triển về Android XR cho kính thông minh và thiết bị thực tế ảo, cùng tin đồn về hệ điều hành máy tính mới "Aluminium OS". Không thể thiếu là các cập nhật về Gemini AI, từ Gmail đến Google Workspace, hứa hẹn mở rộng khả năng AI trên toàn bộ sản phẩm.

OpenAI dự kiến chi 600 tỷ USD cho hạ tầng tính toán đến 2030

OpenAI đang đặt mục tiêu chi khoảng 600 tỷ USD cho hạ tầng tính toán từ nay đến năm 2030. Đây là bước chuẩn bị cho kế hoạch IPO có thể định giá công ty ở mức 1 nghìn tỷ USD, khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Năm 2025, OpenAI đạt doanh thu 13 tỷ USD, vượt dự báo 10 tỷ, trong khi chi phí vận hành chỉ 8 tỷ USD, thấp hơn kế hoạch 9 tỷ. Song song, Nvidia được cho là đang hoàn tất khoản đầu tư 30 tỷ USD vào OpenAI, nằm trong vòng gọi vốn hơn 100 tỷ USD, có thể nâng định giá công ty lên khoảng 830 tỷ USD.

Logo OpenAI và Nvidia đặt cạnh nhau - biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác chiến lược. (Nguồn: Nvidia)

Theo CNBC , OpenAI kỳ vọng doanh thu hơn 280 tỷ USD đến năm 2030, chia đều giữa mảng tiêu dùng và doanh nghiệp. Tuy nhiên, chi phí vận hành mô hình AI đã tăng gấp bốn lần trong năm 2025, khiến biên lợi nhuận gộp giảm xuống còn 33%. Điều này cho thấy thách thức lớn trong việc cân bằng giữa tăng trưởng và chi phí hạ tầng.