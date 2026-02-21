Mô hình AI mới của Trung Quốc khiến Phương Tây bất ngờ, toàn Hollywood náo loạn

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mô hình AI Seedance mới của ByteDance, công ty mẹ TikTok đang khiến nhiều người bất ngờ.

Với khả năng tạo video chân thực đến mức ngỡ ngàng, mô hình AI mới nhất từ ByteDance là Seedance 2.0 đang mở ra cánh cửa cho việc sản xuất nội dung chất lượng cao với nguồn lực tối giản, đồng thời đẩy các ông lớn giải trí vào một cuộc chiến pháp lý đầy cam go.

Trong một sân chùa cổ Trung Quốc, những pha rượt đuổi và đấu võ đỉnh cao giữa "Thành Long" và "Lý Liên Kiệt" diễn ra với độ chính xác và kỹ thuật điêu luyện. Ở một diễn biến khác, Kanye West và Kim Kardashian bất ngờ xuất hiện trong vai nhân vật cổ trang, hát tiếng Quan thoại mượt mà trên nền tảng Weibo. Những thước phim này không hề đến từ bất kỳ dự án bom tấn nào sắp ra mắt, mà là sản phẩm của Seedance 2.0 – mô hình video AI vừa được ByteDance trình làng giữa tháng 2/2026.

"Khoảnh khắc DeepSeek" của ngành điện ảnh

Nếu như năm 2025, thế giới chấn động bởi DeepSeek trong lĩnh vực ngôn ngữ, thì Seedance 2.0 đang được giới chuyên gia ví như "khoảnh khắc DeepSeek" thứ hai nhưng ở địa hạt video. Sự lặng lẽ của phiên bản đầu tiên vào tháng 6/2025 đã nhanh chóng bị thay thế bởi làn sóng chấn động khi phiên bản 2.0 xuất hiện.

Jan-Willem Blom từ studio sáng tạo Videostate nhận xét đầy kinh ngạc rằng, lần đầu tiên ông thấy một sản phẩm AI không còn mang cảm giác "thử nghiệm", mà trông thực sự như bước ra từ một dây chuyền sản xuất phim chuyên nghiệp. Điểm vượt trội của Seedance so với các đối thủ như Sora hay Midjourney chính là khả năng tích hợp đồng thời bốn phương thức đầu vào: văn bản, hình ảnh, âm thanh và video trong một hệ thống duy nhất.

Sức mạnh vật lý thực tế của mô hình này còn được kiểm chứng qua những đoạn clip siêu thực, từ cảnh Will Smith chiến đấu với "quái vật mì spaghetti" đến các trailer phim hành động có độ nhất quán chuyển động và ánh sáng hoàn hảo. Charles Curran, một đạo diễn tại Hollywood, chia sẻ rằng ông chỉ mất 20 phút và 60 USD để tạo ra một trailer chất lượng cao cho dòng game Halo – con số không tưởng đối với phương thức sản xuất truyền thống.

Sự thăng hoa của công nghệ lại là nỗi ám ảnh của các nhà quản lý sở hữu trí tuệ. Hiệp hội Điện ảnh Mỹ (MPAA) cùng các hãng phim lớn như Disney và Paramount đã nhanh chóng vào cuộc. Những lá thư yêu cầu ngừng sử dụng nội dung đã được gửi đến ByteDance sau khi hàng loạt hình ảnh về Spider-Man, Darth Vader hay các ngôi sao như Tom Cruise và Brad Pitt bị AI này "mượn" để tạo video lan truyền.

Nhà nghiên cứu đạo đức AI Margaret Mitchell nhấn mạnh rằng, việc xây dựng cơ chế cấp phép và thanh toán minh bạch quan trọng hơn nhiều so với việc tạo ra những video "ngầu". Điển hình như việc Disney từng ký thỏa thuận 1 tỷ USD với OpenAI để cấp quyền sử dụng nhân vật, cho thấy một hướng đi chuyên nghiệp hơn trong kỷ nguyên AI. Tuy nhiên, với Seedance, nhiều chuyên gia như Shaanan Cohney từ Đại học Melbourne cho rằng, ByteDance dường như đang chấp nhận mạo hiểm vi phạm để tạo hiệu ứng marketing thần tốc.

Mặc dù gây tranh cãi về pháp lý, Seedance lại là "chiếc phao cứu sinh" cho những studio nhỏ và các dự án kinh phí thấp. Tại châu Á, nơi thị trường phim ngắn và phim vi mô đang bùng nổ, AI này đang giúp nâng tầm các dự án có ngân sách chỉ khoảng 140.000 USD lên mức chất lượng của các thể loại tham vọng như khoa học viễn tưởng hay cổ trang.

David Kwok, người điều hành Tiny Island Productions tại Singapore, khẳng định công nghệ này cho phép các công ty sản xuất những bộ phim mà trước đây chi phí vốn là rào cản không thể vượt qua. Rhett Reese, nhà biên kịch của siêu phẩm Deadpool, cũng phải thừa nhận trên mạng xã hội X rằng: "Kỷ nguyên làm phim một người đã bắt đầu. Có lẽ mọi chuyện đã kết thúc với chúng ta rồi".

Bước ngoặt vị thế công nghệ của Trung Quốc

Sự trỗi dậy của Seedance 2.0 một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu của các tập đoàn công nghệ Trung Quốc trong cuộc đua AI tạo sinh. ByteDance đang tận dụng tối đa kho dữ liệu video khổng lồ từ Douyin và TikTok để huấn luyện thuật toán, tạo ra lợi thế áp đảo so với các đối thủ phương Tây.

Tết Nguyên đán giờ đây không chỉ là kỳ nghỉ truyền thống mà còn được gọi là "kỳ nghỉ AI", thời điểm các ông lớn công nghệ tung ra những ứng dụng mới nhất. Với sự hậu thuẫn từ chiến lược kinh tế của Bắc Kinh, các chuyên gia dự đoán năm 2026 sẽ là bước ngoặt phổ cập các "tác nhân AI" vào đời sống và công việc hằng ngày tại tỷ dân.

Dù ByteDance chưa chính thức ra mắt bản thương mại toàn cầu, nhưng sức hút của Seedance 2.0 đã khiến Elon Musk phải thốt lên: "Mọi thứ diễn ra quá nhanh". Cuộc chiến giữa sự sáng tạo không giới hạn của AI và rào cản pháp lý của con người chắc chắn sẽ còn tiếp diễn, nhưng có một sự thật không thể phủ nhận: Cách chúng ta kể một câu chuyện bằng hình ảnh đã vĩnh viễn thay đổi.

*Nguồn: Global Times, Forbes, Reuters, NBC News

Theo Băng Băng

