CEO Jensen Huang úp mở chip “gây sốc toàn cầu”, Nvidia sắp công bố gì tại GTC 2026?

21-02-2026 - 09:37 AM | Kinh tế số

Lãnh đạo Nvidia xác nhận sẽ ra mắt phần cứng mới tại GTC 2026 vào ngày 16/3 ở San Jose, với nhiều đồn đoán xoay quanh kiến trúc Rubin và bộ nhớ HBM4 thế hệ mới.

Jensen Huang: Con chip mới sẽ khiến thế giới bất ngờ

Trong cuộc phỏng vấn với Korea Economic Daily, CEO Jensen Huang cho biết Nvidia đang chuẩn bị giới thiệu một con chip mới tại sự kiện GTC 2026. Ông mô tả sản phẩm này là phần cứng có thể “khiến cả thế giới bất ngờ”, đồng thời nhấn mạnh nó được thiết kế để đẩy giới hạn công nghệ hiện tại.

Dù không tiết lộ tên chính thức hay thông số kỹ thuật, Huang cho thấy đây sẽ là một bước tiến lớn về hiệu năng và thiết kế. Sự kiện công bố dự kiến diễn ra vào ngày 16/3/2026 trong bài phát biểu thường niên của ông tại San Jose.

Trọng tâm có thể là kiến trúc Rubin và bộ nhớ HBM4

Giới phân tích cho rằng Nvidia sẽ tập trung vào thế hệ kiến trúc tiếp theo mang tên Rubin, nền tảng được định vị cho các hệ thống AI tương lai. Rubin được xem là bước tiếp nối sau kiến trúc Nvidia Blackwell, vốn đã được sử dụng cho nhiều GPU AI hiện nay.

Một trong những điểm được đồn đoán nhiều nhất là việc áp dụng công nghệ đóng gói tiên tiến để giải quyết nút thắt băng thông bộ nhớ, vốn là thách thức lớn trong điện toán AI hiện đại. Nvidia được cho là đang hợp tác chặt chẽ với SK Hynix nhằm phát triển bộ nhớ HBM4.

Mục tiêu là xếp chồng trực tiếp bộ nhớ băng thông cao lên khuôn logic GPU. Nếu có thể sản xuất hàng loạt thành công, đây sẽ là một trong những thiết kế bán dẫn phức tạp nhất từng được thương mại hóa.

Bên cạnh đó, một số tin đồn còn nhắc đến khả năng Nvidia hé lộ sớm kiến trúc Feynman, dự kiến xuất hiện vào cuối thập kỷ này với lộ trình bao gồm quy trình sản xuất tiên tiến và công nghệ silicon photonics. Tuy nhiên, kịch bản này hiện được đánh giá là ít khả năng xảy ra.

Huang cũng ám chỉ rằng có thể sẽ có nhiều hơn 1 con chip mới được công bố tại GTC 2026. Điều này khiến sự kiện năm nay trở thành một trong những màn ra mắt được giới công nghệ và AI theo dõi sát sao nhất của Nvidia trong những năm gần đây.

Theo Phạm Hoàng

