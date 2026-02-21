CSGT Hà Nội dùng flycam theo dõi tình hình giao thông, tăng cường kiểm soát vận tải hành khách

CSGT Hà Nội dùng flycam quan sát mật độ phương tiện tại cửa ngõ phía Nam.

Ngày 20/2/2026 (Mùng 4 Tết Bính Ngọ), mật độ phương tiện trên nhiều tuyến đường cửa ngõ Thủ đô có dấu hiệu gia tăng so với những ngày trước đó. Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội duy trì 100% quân số ứng trực, sử dụng flycam giám sát từ trên cao, chủ động phân luồng, tăng cường kiểm soát hoạt động vận tải hành khách, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Ghi nhận từ 15h ngày 20/2, tại cửa ngõ phía Nam Thành phố, dòng phương tiện trên các tuyến cao tốc, quốc lộ đổ về Thủ đô khá đông. Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) duy trì lực lượng điều tiết, phân luồng tại các nút giao trọng điểm như Đỗ Mười - Quốc lộ 1B, Giải Phóng - Quốc lộ 1A…

Dòng phương tiện đổ về Thành phố trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, chiều 20/2.

Dòng xe lưu thông trật tự, không xảy ra ùn tắc cục bộ. Người dân chủ yếu di chuyển bằng phương tiện cá nhân trở về Thành phố sau kỳ nghỉ Tết.

CSGT phân luồng tại nút giao Đỗ Mười - quốc lộ 1B, chiều 20/2.

Các phương tiện di chuyển ổn định theo hiệu lệnh của đèn tín hiệu và điều tiết của lực lượng chức năng.

Đại úy Nguyễn Quang Tuấn, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 14 cho biết, trong các ngày cuối của kỳ nghỉ Tết, đơn vị duy trì lực lượng trực 100% quân số, phối hợp với Công an phường bảo đảm TTATGT tại các nút giao trọng điểm, kết hợp quan sát trực tiếp và sử dụng flycam để quan sát, kịp thời phát hiện điểm có nguy cơ ùn ứ, từ đó chủ động điều tiết, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Việc quan sát tổng thể nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố về giao thông.

Cùng với việc bảo đảm TTATGT, công tác phòng ngừa vi phạm được lực lượng CSGT tăng cường, tập trung vào hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.

Lực lượng chức năng kiểm tra chiếc xe khách có dấu hiệu chở quá người.

Tại nút giao Đỗ Mười - Quốc lộ 1B, tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT đường bộ số 14 tiến hành kiểm soát các phương tiện vận chuyển hành khách từ các tỉnh phía nam vào Thành phố.

Khoảng 16h, tổ công tác kiểm tra xe khách 29 chỗ BKS 35F-001.xx do anh Đ.H.H (SN 1971, trú Ninh Bình) điều khiển, phát hiện chở quá 02 hành khách so với quy định. Làm việc với CSGT, lái xe trình bày do khách đi theo gia đình nên khó từ chối.

Theo quy định hiện hành, với vi phạm nêu trên, lái xe bị xử phạt 500.000 đồng/người vượt quá; chủ phương tiện (Công ty XTX vận tải N.B) bị xử phạt 2 triệu đồng.

Sau đó ít phút, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện và xử lý xe khách BKS 18B-016.xx do anh N.T.A (SN 1971, trú Ninh Bình) cũng vi phạm hành vi tương tự.

Đội CSGT đường bộ số 6 kiểm soát vận tải hành khách tại tuyến Phạm Hùng, chiều 20/2.

Cũng trong chiều 20/2, tại khu vực bến xe Mỹ Đình (đường Phạm Hùng), tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 kiểm soát các phương tiện vận tải hành khách, qua đó phát hiện xử lý 4 trường hợp xe khách vi phạm (03 trường hợp dừng, đỗ sai quy định; 01 trường hợp chở quá số lượng khách).

CSGT kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển hành khách.

Trong ngày 19/2 và rạng sáng 20/2 (0h–6h), lực lượng CSGT Hà Nội đã kiểm soát 246 phương tiện ô tô vận tải hành khách; phát hiện, xử lý 51 trường hợp vi phạm (40 xe tuyến cố định; 10 xe hợp đồng; 01 trường hợp chủ phương tiện), phạt tiền ước tính 40,7 triệu đồng; trừ điểm GPLX 02 trường hợp. Các vi phạm phổ biến gồm: dừng, đỗ sai quy định (32 trường hợp); chở hàng trên khoang chở khách (3 trường hợp); chở quá số người quy định (02 trường hợp)…

Đáng chú ý, từ ngày 14/2 đến 20/2/2026, trên địa bàn Thành phố không xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến ô tô vận tải hành khách.

CSGT Hà Nội ứng trực trên các tuyến, bảo đảm TTATGT.

Về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông những ngày này, Thượng tá Nguyễn Chí Công, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, trong các ngày cuối của kỳ nghỉ Tết, Phòng CSGT tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm TTATGT; chủ động phân luồng từ sớm, từ xa, phòng ngừa ùn tắc tại các cửa ngõ Thủ đô và các tuyến trục chính.

Đồng thời, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, dừng, đỗ, đón trả khách không đúng quy định; đặc biệt kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong những ngày cuối kỳ nghỉ Tết.