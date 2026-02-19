Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Big Tech bạo chi cho AI, nhà đầu tư lo ngại

19-02-2026 - 07:44 AM | Kinh tế số

Dữ liệu cho thấy các ông lớn công nghệ Mỹ tập trung vào AI và đám mây, bất chấp lợi nhuận chưa theo kịp tốc độ đầu tư.

Các ông lớn công nghệ Mỹ dự báo chi tiêu tăng mạnh trong năm 2026 khi họ tập trung vào trí tuệ nhân tạo ( AI ), khiến giới đầu tư theo dõi sát sao về việc liệu những khoản đầu tư khổng lồ này có mang lại lợi nhuận đủ lớn để biện minh cho mức định giá cao của toàn ngành hay không.

Nhóm gồm Alphabet, Microsoft, Amazon và Meta, dự kiến chi tổng cộng hơn 630 tỷ USD vào AI, ngay cả khi lợi nhuận cho đến nay vẫn chưa theo kịp tốc độ chi tiêu.

“Các nhà đầu tư không dễ chấp nhận những khoản đầu tư lớn nếu không có tín hiệu rõ ràng về lợi nhuận trên vốn đầu tư” , các nhà phân tích tại Morgan Stanley cho biết.

Dưới đây là tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty tính đến quý 4/2025:

Chi phí đầu tư: Amazon, từng bị xem là chậm chân trong cuộc đua AI , nay dẫn đầu với 200 tỷ USD chi tiêu. Alphabet theo sát với 185 tỷ USD, trong khi Meta dự kiến chi 135 tỷ USD.

Big Tech bạo chi cho AI, nhà đầu tư lo ngại- Ảnh 1.

Mức chi tiêu khổng lồ cho AI của Google, Microsoft, Meta và Amazon, với tổng dự báo vượt 630 tỷ USD trong năm 2026. (Nguồn: Reuters)

Doanh thu dịch vụ đám mây: Google Cloud đạt mức tăng trưởng nhanh nhất trong ba nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây lớn của Mỹ với 48%.

Dù quy mô nhỏ hơn, việc áp dụng mạnh mẽ mô hình Gemini khiến nhiều chuyên gia cho rằng Alphabet đang dẫn đầu cuộc đua AI. Trong khi đó, Amazon Web Services tăng trưởng 24% và Azure của Microsoft đạt 39%.

Big Tech bạo chi cho AI, nhà đầu tư lo ngại- Ảnh 2.

Biểu đồ cuộc cạnh tranh dịch vụ đám mây giữa AWS, Google và Microsoft. (Nguồn: Reuters)

Lợi nhuận không đồng đều: Chi phí tăng cao ảnh hưởng đến lợi nhuận của Amazon và Meta, trong khi Microsoft ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhất trong hai năm.

Big Tech bạo chi cho AI, nhà đầu tư lo ngại- Ảnh 3.

Lợi nhuận của Big Tech tăng trưởng không đồng đều khi chi tiêu AI gia tăng. (Nguồn: Reuters)

Vốn hóa thị trường: Sự lạc quan về Gemini cùng thỏa thuận hợp tác với Apple để cung cấp năng lượng cho Siri cải tiến đã thúc đẩy cổ phiếu Alphabet, giúp công ty vượt trội so với các đối thủ trong những tháng gần đây.

Big Tech bạo chi cho AI, nhà đầu tư lo ngại- Ảnh 4.

Alphabet dẫn đầu về vốn hóa thị trường nhờ lạc quan vào AI và mô hình Gemini. (Nguồn: Reuters)

Theo Minh Hoàn

VTC

