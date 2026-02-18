Tại sao người khác vẫn tìm thấy bạn trên Zalo dù đã ẩn số điện thoại?

Dù đã tắt tính năng tìm kiếm qua số điện thoại, vẫn có một số trường hợp người khác có thể tìm được bạn trên Zalo:

- Số điện thoại của bạn có trong danh bạ của họ: Nếu ai đó đã lưu số của bạn và bật đồng bộ danh bạ với Zalo, họ vẫn có thể thấy tài khoản của bạn.

- Chưa tắt tính năng tìm kiếm danh bạ: Để ẩn hoàn toàn, bạn nên vào cài đặt và hạn chế quyền đồng bộ danh bạ.

- Chưa chặn quyền gợi ý bạn bè: Nếu Zalo đề xuất bạn cho người khác dựa trên tương tác hoặc danh sách bạn chung, bạn có thể tắt tính năng này trong phần cài đặt quyền riêng tư.

Ẩn số điện thoại Zalo là một trong những cách giúp bạn kiểm soát quyền riêng tư, ngăn người khác tìm thấy tài khoản của mình thông qua số điện thoại. Mặc dù số điện thoại là bắt buộc khi đăng ký tài khoản, nhưng bạn hoàn toàn có thể thiết lập hạn chế để tránh người lạ tìm kiếm hoặc liên hệ khi biết số điện thoại của bạn.