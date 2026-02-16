Nhận 200 triệu đồng tiền chuyển khoản, người đàn ông sinh năm 1984 bị Công an điều tra thông tin

Công an phường Vinh Phú (tỉnh Nghệ An) hỗ trợ người dân lấy lại tiền chuyển khoản nhầm. (Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An)

Công an phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An cho biết, ngày 09/02, trong quá trình thực hiện giao dịch qua ứng dụng ngân hàng điện tử, do sơ suất, anh Nguyễn Tú Lợi (trú tại khối 15 Nghi Phú, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) đã chuyển nhầm số tiền 200 triệu đồng vào một tài khoản mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) mang tên N.H.A.T. Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh Lợi đã nhanh chóng đến trình báo Công an phường Vinh Phú để được hỗ trợ giải quyết.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Vinh Phú đã khẩn trương xác minh, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ chủ tài khoản nhận tiền. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định người nhận số tiền trên là anh N.H.A.T. (sinh năm 1984), trú tại TP. Hồ Chí Minh. Sau khi được liên hệ, giải thích rõ sự việc và hướng dẫn các thủ tục cần thiết, anh T. đã hợp tác, thực hiện hoàn trả toàn bộ số tiền 200 triệu đồng cho anh Lợi vào chiều ngày 12/02/2026.

Nhận lại tài sản, anh Nguyễn Tú Lợi không giấu được sự xúc động. Anh cho biết, khi phát hiện chuyển nhầm số tiền lớn, khoản tiền gia đình tích góp trong thời gian dài, bản thân đã vô cùng hoang mang, lo lắng. Tuy nhiên, nhờ sự nhanh chóng, tận tình và tinh thần trách nhiệm của cán bộ Công an phường, toàn bộ số tiền đã được thu hồi và trao trả đầy đủ.

Thư cảm ơn của anh Nguyễn Tú Lợi gửi đến cơ quan Công an. (Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An)

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần đặc biệt cẩn trọng khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản điện tử nhằm tránh những rủi ro đáng tiếc. Trước khi xác nhận lệnh chuyển tiền, cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên chủ tài khoản và tên ngân hàng thụ hưởng.

Trong trường hợp phát hiện chuyển nhầm, cần giữ bình tĩnh, lập tức liên hệ với ngân hàng đang sử dụng để được hỗ trợ xử lý, đồng thời trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn kịp thời.

Bên cạnh đó, đối với trường hợp nhận được tiền do người khác chuyển nhầm, tuyệt đối không sử dụng vào mục đích cá nhân. Hành vi cố tình chiếm giữ tài sản do người khác chuyển nhầm có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật. Khi phát hiện sự việc, cần chủ động thông báo cho ngân hàng và phối hợp hoàn trả lại tiền cho người chuyển nhầm.

(Nguồn: Công an tỉnh Nghệ An)