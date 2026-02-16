Nóng: Cha đẻ OpenClaw đầu quân cho OpenAI - Nước cờ cho kỷ nguyên AI "tự làm việc" đã bắt đầu?

Peter Steinberger, lập trình viên tạo ra OpenClaw, đã gia nhập OpenAI trong một động thái được giới công nghệ xem là có ý nghĩa vượt xa một thương vụ tuyển dụng thông thường. Thông tin được CEO Sam Altman công bố, cho biết Steinberger sẽ dẫn dắt các dự án liên quan đến thế hệ "personal AI agent" tiếp theo, tức những hệ thống không chỉ trò chuyện mà còn có thể tự thực hiện công việc thay cho người dùng.

OpenClaw là dự án mã nguồn mở ra mắt cuối năm 2025 và nhanh chóng trở thành hiện tượng trong cộng đồng AI. Chỉ trong thời gian ngắn, dự án đạt hơn 100.000 lượt đánh dấu sao trên GitHub và thu hút hàng triệu lượt truy cập mỗi tuần. Điểm khiến OpenClaw gây chú ý nằm ở cách tiếp cận khác với chatbot truyền thống. Thay vì chỉ phản hồi câu hỏi, hệ thống này có thể truy cập ứng dụng, đọc lịch, gửi email, quản lý tác vụ và phối hợp nhiều mô hình AI để hoàn thành một quy trình công việc hoàn chỉnh.

Sự bùng nổ của OpenClaw diễn ra trong bối cảnh ngành AI đang chuyển trọng tâm từ mô hình hội thoại sang các hệ thống có khả năng hành động. Những sản phẩm mới không còn dừng ở việc trả lời prompt mà hướng tới việc tự tìm cách giải quyết vấn đề, vận hành phần mềm và làm việc trong thời gian dài mà không cần người dùng giám sát liên tục. Đây cũng là lý do OpenAI nhấn mạnh mục tiêu xây dựng các AI agent cá nhân có thể hỗ trợ người dùng trong đời sống và công việc hàng ngày.

Trước khi tạo ra OpenClaw, Steinberger đã được biết đến với vai trò nhà sáng lập công ty phần mềm PSPDFKit, doanh nghiệp từng được bán với giá hơn 100 triệu USD. Sau thương vụ này, ông dành nhiều năm nghiên cứu hướng đi mới và quay trở lại với dự án AI mang tính thử nghiệm. Điều đáng chú ý là OpenClaw được phát triển trong giai đoạn đầu với quy mô rất nhỏ, không có đội ngũ nghiên cứu hàng trăm người hay nguồn vốn lớn như các phòng thí nghiệm AI.

Theo chia sẻ của chính Steinberger, lựa chọn gia nhập OpenAI không xuất phát từ mục tiêu xây dựng một công ty tỷ USD mới mà để đưa ý tưởng về AI agent đến với nhiều người dùng hơn trong thời gian ngắn nhất. OpenClaw sẽ không bị đóng lại mà được chuyển sang mô hình quỹ độc lập và tiếp tục tồn tại như một dự án mã nguồn mở.

Cha đẻ OpenClaw - Peter Steinberger chính thức gia nhập OpenAI

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cuộc cạnh tranh giữa các công ty AI đang chuyển sang giai đoạn mới. Nhiều hãng công nghệ lớn đều theo đuổi các hệ thống có khả năng tự vận hành công việc thay con người, từ lập trình, xử lý dữ liệu đến điều phối quy trình doanh nghiệp. Việc một trong những gương mặt nổi bật của cộng đồng agent AI gia nhập OpenAI cho thấy hãng đang tăng tốc trong cuộc đua này, đặc biệt ở mảng sản phẩm hướng tới người dùng phổ thông.

Tuy vậy, OpenClaw và các hệ thống tương tự vẫn đối mặt với thách thức về bảo mật và quyền riêng tư do cần quyền truy cập sâu vào ứng dụng và dữ liệu cá nhân để hoạt động. Đây được xem là rào cản lớn nhất trước khi AI agent có thể trở thành công cụ phổ biến trong đời sống hàng ngày.

Sự kiện Steinberger đầu quân cho OpenAI vì thế không chỉ là câu chuyện nhân sự mà còn phản ánh bước chuyển của ngành AI. Sau giai đoạn bùng nổ chatbot, các công ty đang bước vào cuộc đua xây dựng những hệ thống có thể hành động thực sự, và người chiến thắng có thể là bên tạo ra được AI làm việc thay con người hiệu quả nhất.