Tin vui cho hàng triệu người dùng Viettel, Vinaphone

VinaPhone tặng dung lượng mạng 4G/5G cho thuê bao

Nhà mạng VinaPhone đang có chương trình khuyến mãi, cho phép người dùng nhận miễn phí 2026MB dữ liệu mạng để sử dụng nhân dịp đầu năm Bính Ngọ 2026.

Theo đó, khách hàng có thể nhận ưu đãi theo hai cách: truy cập ứng dụng My VNPT hoặc soạn tin TET2026 gửi 9898 . Chương trình áp dụng từ 11/02 đến hết 26/02/2026, mang đến cơ hội gia tăng dung lượng truy cập internet trong giai đoạn cao điểm đầu năm.﻿

Chương trình được áp dụng với tất cả Hội viên VinaPhone Plus. Mỗi thuê bao chỉ được đăng ký duy nhất một lần và dung lượng được tặng chỉ có thời hạn sử dụng trong 15 ngày kể từ ngày đăng ký.

Viettel tặng điểm thưởng để đổi dung lượng 4G/5G, số phút gọi, tin nhắn miễn phí

Nhà mạng Viettel ﻿đang triển khai chương trình Tết tri ân với nhiều phần quà hấp dẫn dành cho khách hàng. Tham gia chương trình, người dùng sẽ nhận các quẻ lì xì may mắn và có cơ hội nhận đến 52.268 điểm Viettel++ hoàn toàn miễn phí.

Thời gian triển khai chương trình bắt đầu từ ngày 10/02/2026 đến 03/03/2026. ﻿ ﻿ Chương trình dành cho khách hàng đang sử dụng các dịch vụ của Viettel như di động, cố định hoặc TV360 và đăng nhập ứng dụng TV360 bằng số điện thoại Viettel để tham gia nhận ưu đãi.

Điểm Viettel++ dùng để đổi data, phút gọi, tin nhắn miễn phí hoặc quy đổi quà tặng, voucher mua sắm. Ngoài ra, bạn còn có thể sử dụng điểm để tham gia các chương trình ưu đãi dành riêng cho hội viên Viettel++.

Mỗi tài khoản chỉ được nhận điểm 1 lần duy nhất trong suốt chương trình.﻿ Điểm Viettel++ có hạn sử dụng trong vòng 1 tháng kể từ ngày được cộng.

Cách nhận 52.268 điểm Viettel++ miễn phí

Bước 1: Tải ứng dụng TV360 về điện thoại của bạn thông qua hai đường link được cung cấp bên dưới.

Bước 2: Mở ứng dụng TV360 lên, sau đó đăng nhập tài khoản Viettel của bạn để bắt đầu tham gia chương trình tặng điểm nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026 của Viettel.

Bước 3: Ở góc phải màn hình, bạn sẽ thấy banner chương trình Tết vẹn toàn hân hoan kết nối , hãy nhấn vào đó để tham gia.

Bước 4: Đọc thể lệ chương trình, sau đó nhấn vào mục Nhận lì xì bên dưới để nhận thưởng điểm Viettel++ cho Tết 2026.

Bước 5: Nhấn vào nút Nhận lì xì ngay để hoàn tất. Điểm Viettel++ sẽ được cộng trực tiếp vào tài khoản số điện thoại của bạn sau khi nhận thành công.