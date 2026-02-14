Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khi bật tính năng này, người lạ sẽ không thể tra cứu tài khoản Zalo của bạn bằng số điện thoại.

Cách ngăn người khác tìm ra Zalo của bạn bằng số điện thoại- Ảnh 1.

Ẩn số điện thoại Zalo là một trong những cách giúp bạn kiểm soát quyền riêng tư, ngăn người khác tìm thấy tài khoản của mình thông qua số điện thoại. Mặc dù số điện thoại là bắt buộc khi đăng ký tài khoản, nhưng bạn hoàn toàn có thể thiết lập hạn chế để tránh người lạ tìm kiếm hoặc liên hệ khi biết số điện thoại của bạn.

Khi bật tính năng này, người lạ sẽ không thể tra cứu tài khoản Zalo của bạn bằng số điện thoại. Họ sẽ chỉ có thể tìm bạn qua thông qua tên tài khoản, mã QR hoặc do bạn gửi kết bạn đến người đó.﻿

﻿ ﻿Cách chặn tìm kiếm số điện thoại trên Zalo

Với những thao tác này, người lạ sẽ không thể tìm thấy tài khoản Zalo của bạn thông qua số điện thoại.﻿

Bước 1: Mở ứng dụng Zalo trên điện thoại bạn lên. Nhấn vào mục Cá nhân bên góc phải màn hình. Nhấn chọn mục Quyền riêng tư. Chọn tiếp vào mục Quản lý nguồn kết bạn .﻿

Cách ngăn người khác tìm ra Zalo của bạn bằng số điện thoại- Ảnh 2.

﻿Bước 2: ﻿Gạt nút "Cho phép người khác tìm thấy và kết bạn qua số điện thoại" sang trái để vô hiệu hóa tính năng tìm kiếm qua điện thoại.

﻿Lúc này, nếu người khác tìm kiếm số điện thoại của bạn trên Zalo, trên màn hình người đó sẽ hiển thị dòng chữ "Số điện thoại chưa đăng ký tài khoản hoặc không cho phép tìm kiếm Zalo".

Ngoài ra, bạn cũng có thể điều chỉnh ai được phép kết bạn với mình thông qua mã QR, nhóm chung hay danh thiếp Zalo.

Cách ngăn người khác tìm ra Zalo của bạn bằng số điện thoại- Ảnh 3.

﻿Trên máy tính

Bước 1: ﻿Mở ứng dụng Zalo, nhấn vào ảnh đại diện và chọn "Cài đặt".

﻿Bước 2: ﻿Chọn "Quyền riêng tư".

﻿Bước 3: ﻿Tại mục "Nguồn tìm kiếm", ấn tắt tùy chọn "Cho phép người khác tìm thấy và kết bạn qua số điện thoại" bằng cách gạt nút sang trái.

Ngoài ra, bạn cũng có thể điều chỉnh cài đặt kết bạn bằng mã QR, nhóm chung hoặc danh thiếp Zalo tại mục này. ﻿

﻿Như vậy, chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể bảo vệ riêng tư của mình trên Zalo bằng cách chặn tìm kiếm bằng số điện thoại.

Tại sao người khác vẫn tìm thấy bạn trên Zalo dù đã ẩn số điện thoại?

Dù đã tắt tính năng tìm kiếm qua số điện thoại, vẫn có một số trường hợp người khác có thể tìm được bạn trên Zalo: ﻿

- ﻿Số điện thoại của bạn có trong danh bạ của họ: Nếu ai đó đã lưu số của bạn và bật đồng bộ danh bạ với Zalo, họ vẫn có thể thấy tài khoản của bạn.

- Chưa tắt tính năng tìm kiếm danh bạ: Để ẩn hoàn toàn, bạn nên vào cài đặt và hạn chế quyền đồng bộ danh bạ.﻿

- ﻿Chưa chặn quyền gợi ý bạn bè: Nếu Zalo đề xuất bạn cho người khác dựa trên tương tác hoặc danh sách bạn chung, bạn có thể tắt tính năng này trong phần cài đặt quyền riêng tư.

Nhật Hạ

Nhịp Sống Thị Trường

