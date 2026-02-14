Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sổ đỏ điện tử trên VNeID có hiệu lực

14-02-2026 - 16:12 PM | Kinh tế số

Từ nay, người dân có thể sử dụng thông tin Sổ đỏ tích hợp trên ứng dụng VNeID để thay thế bản giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Đây là bước đột phá trong cải cách hành chính vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố nhằm tối ưu hóa Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Dữ liệu sổ đỏ điện tử bao gồm đầy đủ thông tin về chủ sở hữu, diện tích, loại đất, hình thức sử dụng và tệp PDF giấy chứng nhận. Sau chiến dịch làm sạch dữ liệu, đến nay cả nước đã có gần 70 triệu thửa đất được gắn mã định danh, cho phép các giao dịch và tra cứu được thực hiện trực tiếp trên không gian mạng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu quá trình chia sẻ dữ liệu phải tuyệt đối tuân thủ quy định về bảo mật thông tin và bí mật đời tư của công dân.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Bộ Công an tổ chức chiến dịch 90 ngày đêm triển khai làm giàu, sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Khi cơ sở dữ liệu đất đai được làm sạch, đúng, đủ, các giao dịch được thực hiện ngay trên không gian mạng. Thông tin về quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản trên đất sau đó cũng được mã hóa, tích hợp trên VNeID để mọi người tra cứu, kiểm soát.

Tính đến tháng 12/2025, sau quá trình làm sạch dữ liệu đất đai, cả nước đã có hơn 69,7 triệu thửa đất được gắn mã định danh, bao gồm: số thửa đất đã tạo lập cơ sở dữ liệu, các thửa đất đã được lập bản đồ địa chính và các thửa thực hiện trích đo địa chính.

Theo Kiên Dương

VTV

Từ Khóa:
VNEID, sổ đỏ

