Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an phát hiện ra nguyên nhân lừa đảo biết được mã OTP để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng

14-02-2026 - 13:57 PM | Kinh tế số

Để tránh bị lừa đảo, cơ quan Công an đã có nhiều khuyến cáo quan trọng tới người dân.

Công an phát hiện ra nguyên nhân lừa đảo biết được mã OTP để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 13/2 đã phát cảnh báo của Công an xã Đạ Tẻh 2 về thủ đoạn lừa đảo giả thông báo phạt nguội.

Theo lực lượng chức năng, thời gian gần đây, trên địa bàn xã Đạ Tẻh 2 và các xã giáp ranh xuất hiện hình thức lừa đảo mới liên quan đến việc giả mạo thông báo phạt nguội vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Với thủ đoạn này, các đối tượng đã lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân khi mức xử phạt các lỗi vi phạm giao thông ngày càng cao để thực hiện hành vi lừa đảo. Chúng đã làm giả các thông báo, giấy mời, mạo danh lực lượng Cảnh sát giao thông gửi đến nhà người dân nhằm gây hoang mang.

Khi người dân gọi điện đến các số điện thoại được ghi trong văn bản giả mạo, các đối tượng sẽ uy hiếp, dụ dỗ tải và cài đặt các ứng dụng chứa mã độc. Từ đó, chúng chiếm đoạt mã OTP, xâm nhập tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền. Ngoài ra, chúng có thể lừa người dân chuyển tiền, vay mượn tiền để chuyển cho chúng.

Để tránh bị lừa đảo, Công an xã Đạ Tẻh 2 khuyến cáo người dân nên tải và sử dụng ứng dụng VNeTraffic để tra cứu lỗi phạt nguội trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Cần lưu ý, nếu không có thông tin vi phạm trên ứng dụng, nhiều khả năng thông báo phạt nguội là giả.

Bên cạnh đó, các văn bản giả thường có biểu hiện như trình bày không khoa học, thiếu chỉnh chu, căn lề không đồng nhất, có nhiều lỗi soạn thảo. Vì vậy, Công an khuyến cáo người dân cần quan sát kỹ nội dung trước khi thực hiện bất kỳ yêu cầu nào.

Khi nghi ngờ thông báo phạt nguội không đúng với phương tiện hoặc lộ trình di chuyển của mình, người dân cần liên hệ ngay cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xác minh.

Thông qua thông báo này, Công an xã Đạ Tẻh 2, tỉnh Lâm Đồng đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, kịp thời tố giác các hành vi lừa đảo, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, đón Xuân Bính Ngọ năm 2026 an toàn, bình yên.

Hà Giang

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ đoạn của nhóm người trẻ lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng

Thủ đoạn của nhóm người trẻ lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng Nổi bật

Chỉ xóa một ứng dụng thừa trên Android mà lấy được đến 7GB bộ nhớ: "Giá như tôi biết điều này sớm hơn"

Chỉ xóa một ứng dụng thừa trên Android mà lấy được đến 7GB bộ nhớ: "Giá như tôi biết điều này sớm hơn" Nổi bật

Ngân hàng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới tinh vi dịp Tết

Ngân hàng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới tinh vi dịp Tết

13:30 , 14/02/2026
Nga chặn ứng dụng WhatsApp

Nga chặn ứng dụng WhatsApp

10:40 , 14/02/2026
Cảnh báo khẩn tới các chủ xe: Nhận được video kiểu này thì nhanh chóng liên hệ với cơ quan chức năng

Cảnh báo khẩn tới các chủ xe: Nhận được video kiểu này thì nhanh chóng liên hệ với cơ quan chức năng

09:36 , 14/02/2026
Facebook có thông báo đến người dùng Việt

Facebook có thông báo đến người dùng Việt

08:35 , 14/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên