Công an phát hiện ra nguyên nhân lừa đảo biết được mã OTP để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng

Ảnh minh họa

Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 13/2 đã phát cảnh báo của Công an xã Đạ Tẻh 2 về thủ đoạn lừa đảo giả thông báo phạt nguội.

Theo lực lượng chức năng, thời gian gần đây, trên địa bàn xã Đạ Tẻh 2 và các xã giáp ranh xuất hiện hình thức lừa đảo mới liên quan đến việc giả mạo thông báo phạt nguội vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Với thủ đoạn này, các đối tượng đã lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân khi mức xử phạt các lỗi vi phạm giao thông ngày càng cao để thực hiện hành vi lừa đảo. Chúng đã làm giả các thông báo, giấy mời, mạo danh lực lượng Cảnh sát giao thông gửi đến nhà người dân nhằm gây hoang mang.

Khi người dân gọi điện đến các số điện thoại được ghi trong văn bản giả mạo, các đối tượng sẽ uy hiếp, dụ dỗ tải và cài đặt các ứng dụng chứa mã độc. Từ đó, chúng chiếm đoạt mã OTP, xâm nhập tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền. Ngoài ra, chúng có thể lừa người dân chuyển tiền, vay mượn tiền để chuyển cho chúng.

Để tránh bị lừa đảo, Công an xã Đạ Tẻh 2 khuyến cáo người dân nên tải và sử dụng ứng dụng VNeTraffic để tra cứu lỗi phạt nguội trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Cần lưu ý, nếu không có thông tin vi phạm trên ứng dụng, nhiều khả năng thông báo phạt nguội là giả.

Bên cạnh đó, các văn bản giả thường có biểu hiện như trình bày không khoa học, thiếu chỉnh chu, căn lề không đồng nhất, có nhiều lỗi soạn thảo. Vì vậy, Công an khuyến cáo người dân cần quan sát kỹ nội dung trước khi thực hiện bất kỳ yêu cầu nào.

Khi nghi ngờ thông báo phạt nguội không đúng với phương tiện hoặc lộ trình di chuyển của mình, người dân cần liên hệ ngay cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xác minh.

Thông qua thông báo này, Công an xã Đạ Tẻh 2, tỉnh Lâm Đồng đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, kịp thời tố giác các hành vi lừa đảo, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, đón Xuân Bính Ngọ năm 2026 an toàn, bình yên.