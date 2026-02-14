Ngân hàng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới tinh vi dịp Tết

VPBank vừa cảnh bảo thủ đoạn lừa đảo mới là đánh tráo chip (swapping chip), khi kẻ gian sử dụng chip giả để thay thế chip hợp lệ trên thẻ thanh toán (thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ). Từ đó thực hiện các giao dịch trên thẻ mà chủ thẻ không biết.

Dấu hiệu nhận biết thẻ bị đánh tráo chip là nếu thẻ cắm vào máy POS vẫn dùng được, nhưng tính năng chạm (contactless) không hoạt động. Người dùng có thể kiểm tra ngay xem chip trên thẻ có dấu hiệu bong tróc, dán đè hoặc trầy xước bất thường…

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, nhu cầu thanh toán qua thẻ và các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tăng cao, các ngân hàng liên tục cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới. Trong đó, đánh tráo chip là thủ đoạn gian lận mới liên quan đến thẻ ngân hàng. Cụ thể, lợi dụng sơ hở trong quá trình khách hàng thanh toán bằng thẻ vật lý tại các quầy/điểm dịch vụ, kẻ gian tráo đổi chip trên thẻ, thay thế bằng chip giả có hình dạng tương tự nhằm che giấu hành vi. Sau đó sử dụng chip thật của khách hàng để thực hiện giao dịch trái phép và chiếm đoạt tiền.

Để bảo vệ tài sản, các ngân hàng cảnh báo khách hàng luôn kiểm tra thẻ cẩn thận. Lưu ý dấu hiệu bất thường quanh chip như nhựa bị cong, đổi màu hoặc có vết xước. Ưu tiên dùng hình thức thanh toán chạm (contactless); luôn trực tiếp kiểm soát việc thanh toán (không đưa thẻ cho người khác thanh toán hộ, luôn giám sát quá trình thanh toán...).

Liên hệ ngân hàng nếu phát hiện thẻ bị mất, bị tráo chip hoặc phát hiện giao dịch lạ mà không phải do khách hàng thực hiện.

Không cho người khác, dù là người thân, bạn bè mượn thẻ. Kết nối thẻ với các ví điện tử uy tín như Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay... để thực hiện giao dịch; hạn chế dùng thẻ vật lý để tránh lộ lọt thông tin.



