Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới tinh vi dịp Tết

14-02-2026 - 13:30 PM | Kinh tế số

Thủ đoạn lừa đảo đánh tráo chip (swapping chip) gây nguy hại khi kẻ gian sử dụng chip giả để thay thế chip hợp lệ trên thẻ thanh toán…

VPBank vừa cảnh bảo thủ đoạn lừa đảo mới là đánh tráo chip (swapping chip), khi kẻ gian sử dụng chip giả để thay thế chip hợp lệ trên thẻ thanh toán (thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ). Từ đó thực hiện các giao dịch trên thẻ mà chủ thẻ không biết.

Dấu hiệu nhận biết thẻ bị đánh tráo chip là nếu thẻ cắm vào máy POS vẫn dùng được, nhưng tính năng chạm (contactless) không hoạt động. Người dùng có thể kiểm tra ngay xem chip trên thẻ có dấu hiệu bong tróc, dán đè hoặc trầy xước bất thường…

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, nhu cầu thanh toán qua thẻ và các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tăng cao, các ngân hàng liên tục cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới. Trong đó, đánh tráo chip là thủ đoạn gian lận mới liên quan đến thẻ ngân hàng. Cụ thể, lợi dụng sơ hở trong quá trình khách hàng thanh toán bằng thẻ vật lý tại các quầy/điểm dịch vụ, kẻ gian tráo đổi chip trên thẻ, thay thế bằng chip giả có hình dạng tương tự nhằm che giấu hành vi. Sau đó sử dụng chip thật của khách hàng để thực hiện giao dịch trái phép và chiếm đoạt tiền.

Ngân hàng cảnh báo lừa đảo đánh tráo chip trong dịp Tết 2026 - Ảnh 2.

Đánh tráo chip là thủ đoạn gian lận mới

Để bảo vệ tài sản, các ngân hàng cảnh báo khách hàng luôn kiểm tra thẻ cẩn thận. Lưu ý dấu hiệu bất thường quanh chip như nhựa bị cong, đổi màu hoặc có vết xước. Ưu tiên dùng hình thức thanh toán chạm (contactless); luôn trực tiếp kiểm soát việc thanh toán (không đưa thẻ cho người khác thanh toán hộ, luôn giám sát quá trình thanh toán...).

Liên hệ ngân hàng nếu phát hiện thẻ bị mất, bị tráo chip hoặc phát hiện giao dịch lạ mà không phải do khách hàng thực hiện.

Không cho người khác, dù là người thân, bạn bè mượn thẻ. Kết nối thẻ với các ví điện tử uy tín như Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay... để thực hiện giao dịch; hạn chế dùng thẻ vật lý để tránh lộ lọt thông tin.

Thông báo quan trọng liên quan đến SIM điện thoại của tất cả người dân


Theo Thái Phương

Người lao động

Từ Khóa:
ngân hàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ đoạn của nhóm người trẻ lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng

Thủ đoạn của nhóm người trẻ lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng Nổi bật

Chỉ xóa một ứng dụng thừa trên Android mà lấy được đến 7GB bộ nhớ: "Giá như tôi biết điều này sớm hơn"

Chỉ xóa một ứng dụng thừa trên Android mà lấy được đến 7GB bộ nhớ: "Giá như tôi biết điều này sớm hơn" Nổi bật

Nga chặn ứng dụng WhatsApp

Nga chặn ứng dụng WhatsApp

10:40 , 14/02/2026
Cảnh báo khẩn tới các chủ xe: Nhận được video kiểu này thì nhanh chóng liên hệ với cơ quan chức năng

Cảnh báo khẩn tới các chủ xe: Nhận được video kiểu này thì nhanh chóng liên hệ với cơ quan chức năng

09:36 , 14/02/2026
Facebook có thông báo đến người dùng Việt

Facebook có thông báo đến người dùng Việt

08:35 , 14/02/2026
Grab duy trì vị thế dẫn đầu tổng thể trong sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường gọi xe

Grab duy trì vị thế dẫn đầu tổng thể trong sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường gọi xe

07:36 , 14/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên