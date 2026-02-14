Grab duy trì vị thế dẫn đầu tổng thể trong sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường gọi xe

Grab dẫn đầu tổng thể

Xét trên toàn thị trường gọi xe 2 bánh và 4 bánh, Grab tiếp tục là nền tảng có mức độ sử dụng cao nhất trong quý này với 69% người được hỏi cho biết họ sử dụng Grab để gọi xe máy và ô tô. Điều này có nghĩa, cứ 3 người được hỏi thì có hơn 2 người lựa chọn Grab. Ở mảng xe máy, GrabBike cũng vẫn là dịch vụ được người dùng lựa chọn thường xuyên nhất với 47% người tham gia khảo sát lựa chọn. Điều này càng củng cố vị thế dẫn đầu tổng thể của Grab trong thị trường gọi xe.

Bên cạnh tỷ lệ thâm nhập, Grab cũng ghi nhận lợi thế ở nhiều yếu tố liên quan đến hiệu năng và tính năng sản phẩm. Trong đánh giá về liên tưởng thương hiệu ở phân khúc gọi xe ô tô, GrabCar được người dùng đánh giá cao về các thuộc tính như: GPS chính xác và theo dõi hành trình theo thời gian thực; ETA hiển thị chính xác; Giao diện dễ sử dụng; Ứng dụng vận hành ổn định, ít lỗi; Nhiều tính năng trong app (đặt trước, nhiều điểm dừng…); Giá cả minh bạch và đa dạng khuyến mãi. Những yếu tố này góp phần củng cố vị thế siêu ứng dụng hàng đầu của Grab với độ phủ rộng, mức độ thâm nhập sâu và sự gắn kết bền chặt với người dùng.

Cũng trong phân khúc gọi xe ô tô, bức tranh thị trường đang cho thấy mức độ cạnh tranh khốc liệt. Trong 3 tháng gần nhất, Xanh SM Taxi ghi nhận mức độ người dùng sử dụng thường xuyên nhất với 65%, bám sát là GrabCar với 61%. Mức chênh lệch của 2 thương hiệu này chỉ là con số 4%. Báo cáo cũng cho biết trong nhóm người dùng hiện tại, Xanh SM Taxi dẫn đầu về mức độ hài lòng và điểm NPS.

Về hình ảnh thương hiệu, Xanh SM Taxi được liên hệ với các yếu tố như: Xe sạch, mới và được bảo dưỡng tốt; Trải nghiệm di chuyển êm ái; Tài xế chuyên nghiệp, lịch sự.

Trong khi đó, GrabCar tiếp tục nổi bật ở khía cạnh hiệu năng ứng dụng, tính năng và yếu tố giá. Sự phân hóa này phản ánh một xu hướng cạnh tranh ngày càng rõ nét: các nền tảng không chỉ cạnh tranh về quy mô người dùng mà còn về những điểm mạnh khác biệt trong trải nghiệm dịch vụ.

Ứng dụng gọi xe trở thành điểm chạm truyền thông có sức ảnh hưởng cao

Bên cạnh các chỉ số về mức độ sử dụng và hài lòng, báo cáo quý 4/2025 cũng cho thấy một vai trò ngày càng rõ nét của các ứng dụng gọi xe trong hệ sinh thái số: đây không chỉ là công cụ di chuyển, mà còn là một điểm chạm truyền thông có độ hiển thị cao.

Theo dữ liệu khảo sát, 80% người dùng các ứng dụng gọi xe cho biết họ nhận thấy quảng cáo xuất hiện trong quá trình sử dụng ứng dụng. Đáng chú ý, 55% cho biết họ nhìn thấy quảng cáo ngay khi mở app. Điều này cho thấy các ứng dụng gọi xe không chỉ được sử dụng với tần suất cao mà còn sở hữu vị trí hiển thị nổi bật trong hành trình sử dụng hàng ngày.

Khác với nhiều nền tảng số khác, các ứng dụng gọi xe thường được mở trong những thời điểm cụ thể và có chủ đích - khi người dùng cần di chuyển. Việc quảng cáo xuất hiện trong bối cảnh này giúp tăng khả năng được chú ý, nhờ sự tập trung cao và ít phân tán hơn so với môi trường lướt mạng xã hội hoặc giải trí.

Trong bối cảnh các nền tảng có độ phủ lớn tiếp tục duy trì tần suất sử dụng cao, vai trò của các ứng dụng gọi xe như một “touchpoint” chiến lược ngày càng rõ ràng. Độ hiện diện thường xuyên trong hành vi di chuyển hàng ngày đồng nghĩa với cơ hội tiếp cận lặp lại và nhất quán.

Dữ liệu quý này vì vậy không chỉ phản ánh cục diện cạnh tranh giữa các nền tảng gọi xe công nghệ, mà còn cho thấy sự mở rộng vai trò của lĩnh vực này trong hệ sinh thái số. Từ một tiện ích di chuyển, ứng dụng gọi xe đang trở thành một không gian có giá trị truyền thông đáng kể, đặc biệt với các nền tảng có quy mô người dùng lớn và mức độ sử dụng cao.