Công an khuyến nghị kiểm tra ngay thông tin sau trên VNeID và thực hiện thay đổi nếu có nhu cầu

Ứng dụng VNeID (Ảnh minh họa)

Ngày 12/2, Công an phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk đã có hướng dẫn cử tri kiểm tra thông tin và thay đổi khu vực bỏ phiếu qua ứng dụng VNeID.

Theo đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri tham gia bầu cử, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước, tính năng trên VNeID giúp cử tri kiểm tra thông tin và thực hiện thay đổi khu vực bỏ phiếu một cách nhanh chóng, tiện lợi và chính xác.

Để thực hiện kiểm tra thông tin cử tri, người dân thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID cấp độ 2

Bước 2: Truy cập mục “Dịch vụ khác” và chọn mục “Bầu cử Quốc hội khóa XVI”

Bước 3: Tiến hành nhập Passcode để xác thực.

Tại đây, cử tri có thể xem thông tin khu vực bỏ phiếu của mình và thực hiện thay đổi nơi bỏ phiếu trong trường hợp có nhu cầu bầu cử tại nơi tạm trú hoặc nơi ở hiện tại.

Hướng dẫn của cơ quan Công an (Ảnh: Công an phường Tuy Hòa)

Trong trường hợp muốn thay đổi địa điểm bỏ phiếu, lực lượng chức năng hướng dẫn cử tri thực hiện các bước đơn giản sau:

Bước 1: Tại phần “Khu vực bỏ phiếu của cử tri”, người dân chọn “Thay đổi”

Bước 2: Sau khi màn hình Thay đổi thông tin hiện ra, cử tri lựa chọn địa điểm bỏ phiếu phù hợp và nhập lý do thay đổi

Bước 3: Bấm “Xác nhận” để hoàn tất. Thông tin sau đó sẽ được cập nhật, giúp cử tri chủ động sắp xếp thời gian, địa điểm tham gia bầu cử đúng quy định.

Theo lực lượng chức năng, thông qua ứng dụng VNeID, cử tri không chỉ tiết kiệm thời gian, công sức mà còn góp phần bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân, nâng cao tính công khai, minh bạch trong công tác bầu cử.