Thông báo quan trọng liên quan đến SIM điện thoại của tất cả người dân

Dù các quy định về chuẩn hóa thông tin thuê bao đã được siết chặt, tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi lừa đảo và mã độc vẫn đang "bủa vây" người dùng di động mỗi ngày. Trước diễn biến phức tạp này, Công an tỉnh Lâm Đồng vừa phát đi thông báo khẩn cấp, chỉ rõ những lỗ hổng chết người trong thói quen sử dụng SIM của người dân, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm pháp lý nặng nề mà chủ thuê bao phải gánh chịu nếu lơ là cảnh giác.

Thực tế đáng báo động hiện nay là ngay cả những người đã đăng ký SIM chính chủ vẫn liên tục bị quấy rối, thậm chí sập bẫy lừa đảo. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở sự tồn tại dai dẳng của SIM rác, SIM kích hoạt sẵn và tình trạng mua bán, cho thuê lại SIM vô tội vạ. Cơ quan chức năng chỉ rõ rằng việc sử dụng các loại SIM không rõ nguồn gốc, SIM được đăng ký bằng thông tin giả hoặc không đúng chủ thể thực tế chính là hành vi tiếp tay gián tiếp cho tội phạm công nghệ cao. Những chiếc SIM này trở thành công cụ đắc lực để kẻ xấu ẩn danh, phát tán tin giả, thực hiện các cuộc gọi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tung ra các đường link chứa mã độc nhằm đánh cắp thông tin ngân hàng.

Để tự bảo vệ mình trước làn sóng tội phạm số đang ngày càng tinh vi, cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không được tham gia vào các hoạt động mua bán, trao đổi hoặc cho thuê SIM dưới bất kỳ hình thức nào.

Một sai lầm phổ biến mà nhiều người mắc phải là đứng tên đăng ký hộ SIM cho người khác hoặc vô tư mua các loại SIM đã kích hoạt sẵn tại các cửa hàng không uy tín. Hành động này tiềm ẩn rủi ro pháp lý cực lớn, bởi người đứng tên trên giấy tờ đăng ký sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu chiếc SIM đó bị sử dụng vào các mục đích phi pháp như lừa đảo, đe dọa hoặc khủng bố tinh thần người khác.

Người dân cần ý thức rõ ràng rằng việc chuẩn hóa thông tin thuê bao không chỉ là nghĩa vụ bắt buộc mà còn là lá chắn bảo vệ quyền lợi sát sườn của chính mình, đặc biệt trong bối cảnh số điện thoại đang gắn liền với mã định danh cá nhân, tài khoản ngân hàng và các dịch vụ công trực tuyến.

Do đó, mỗi cá nhân chỉ nên đứng tên SIM cho bản thân, cho con dưới 15 tuổi hoặc người được giám hộ hợp pháp theo đúng quy định. Khi phát hiện bất kỳ số điện thoại nào có dấu hiệu nghi vấn, quấy rối hoặc lừa đảo, người dân cần lập tức thông báo cho nhà mạng hoặc cơ quan Công an để kịp thời ngăn chặn và xử lý, góp phần làm sạch môi trường viễn thông.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng