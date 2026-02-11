Chủ tịch FPT Trương Gia Bình: "Các tập đoàn kinh tế Việt Nam cần cùng nhau dấn thân làm chủ công nghệ lõi"

Ngày 10/2, Viện Quantum AI & Cyber Security (QACI) - Tập đoàn FPT và Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác, nhằm thúc đẩy đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược của quốc gia.

Theo thoả thuận, hai bên sẽ phối hợp triển khai các hoạt động trọng tâm như: Đào tạo và phát triển nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực trọng điểm AI, lượng tử & an ninh mạng. Viện Quantum AI & Cyber Security của Tập đoàn FPT sẽ tạo điều kiện thực tập, nghiên cứu và xem xét triển khai các chương trình học bổng phù hợp cho sinh viên, học viên cao học của Trường Đại học Công nghệ.

Hai bên cũng sẽ tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học, cùng thực hiện các đề tài nghiên cứu, phát triển sản phẩm công nghệ mang thương hiệu chung, tổ chức hội thảo khoa học, chia sẻ kết quả nghiên cứu cho cộng đồng, từ đó góp phần tạo dòng chảy liền mạch trong chuỗi giá trị đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển các lĩnh vực công nghệ chiến lược của quốc gia.

Viện QACI FPT và Trường Đại học Công nghệ hợp tác phát triển nhân lực công nghệ chiến lược quốc gia Nguồn: Chungta.vn

﻿Tại sự kiện, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT nhấn mạnh, lễ ký kết hôm nay là một dấu mốc đặc biệt, thể hiện hợp tác toàn diện giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và FPT.

﻿Theo Chủ tịch FPT, Việt Nam đang đứng trước một bài toán lớn trong việc chuyển hóa các thành tựu khoa học - công nghệ thành động lực tăng trưởng kinh tế.

"﻿Vì vậy, tôi có hai lời kêu gọi. Thứ nhất, mỗi nhà khoa học, nhà công nghệ và kỹ sư hãy đóng góp trực tiếp hoặc gián tiếp cho mục tiêu tăng trưởng hai con số mà Chính phủ đang đặt ra trong giai đoạn tới. Thứ hai, các tập đoàn kinh tế Việt Nam cần cùng nhau dấn thân làm chủ công nghệ lõi, bởi đây là cuộc chơi đòi hỏi nguồn lực lớn, sự kiên định nhiều năm và khát vọng quốc gia”, ông Trương Gia Bình chia sẻ.

Việc ký kết hợp tác giữa Viện Quantum AI & Cyber Security - Tập đoàn FPT và Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội là bước đi cụ thể nhằm góp phần thực thi tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phát triển nguồn nhân lực khoa học - công nghệ trình độ cao; đồng thời hướng tới làm chủ các công nghệ chiến lược ưu tiên theo Quyết định số 1131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định việc tăng cường hợp tác giữa Trường Đại học Công nghệ với Viện Quantum AI & Cyber Security là hướng đi quan trọng để gắn đào tạo, nghiên cứu với thực tiễn, qua đó nâng cao năng lực nghiên cứu - đào tạo của các trường đại học trong hệ thống.

Ông Hoàng Minh Sơn chia sẻ: “Nếu tăng trưởng chỉ dựa trên lao động, vốn và tài nguyên thì rất khó tạo ra đột phá. Đột phá chỉ xuất hiện khi chuyển từ nền kinh tế vật chất sang nền kinh tế tri thức. Khoa học - công nghệ chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi chúng ta tạo ra được tri thức mới, tri thức hữu dụng, và gắn nghiên cứu với các bài toán thực tiễn của doanh nghiệp và đất nước. Trong cạnh tranh công nghệ hôm nay, yếu tố quyết định cuối cùng vẫn là con người và nhân tài”.

Viện Quantum AI & Cyber Security thành lập ngày 13/12/2025 của Tập đoàn FPT là một trong những trung tâm nghiên cứu lượng tử đầu tiên của doanh nghiệp Việt Nam tới thời điểm hiện tại. Tập đoàn FPT cam kết đầu tư 100 triệu USD cho Viện, với định hướng tập trung nghiên cứu, giải quyết những bài toán thực tiễn của quốc gia trong các lĩnh vực then chốt như lượng tử, AI, an ninh mạng. Viện đặt mục tiêu đào tạo 100 tiến sĩ; phát triển, bồi dưỡng 2.000 chuyên gia công nghệ; công bố 500 bài báo, bằng sáng chế, sở hữu trí tuệ.

