Công an và ngân hàng cùng cảnh báo chiêu trò chuyển tiền nhầm dịp Tết

Công an tỉnh Phú Thọ mới đây đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo "chuyển nhầm tiền" dịp Tết Nguyên đán. Theo đó, các đối tượng chủ động chuyển một khoản tiền nhỏ vào tài khoản nạn nhân, sau đó giả danh người chuyển nhầm, liên tục thúc ép, thậm chí đe dọa để yêu cầu nạn nhân chuyển trả vào một tài khoản khác do chúng chỉ định.

Từ đó, chúng yêu cầu nạn nhân sử dụng ứng dụng ngân hàng quét mã QR với lý do xác minh thông tin, truy cập đường link lạ, hoặc cung cấp mã OTP để chiếm đoạt toàn bộ số tiền hiện có trong tài khoản.

Các đối tượng xấu gần đây có chiêu trò chuyển khoản chỉ vài nghìn đồng (thường từ 1.000 đồng đến vài chục ngàn đồng) vào tài khoản của người dân.

Theo tìm hiểu, thời gian gần đây, các đối tượng xấu lợi dụng đặc điểm này để thực hiện chiêu trò chuyển khoản chỉ vài nghìn đồng (thường từ 1.000 đồng đến vài chục ngàn đồng) vào tài khoản của người dân. Điểm đáng chú ý là nhiều trường hợp người nhận tiền không nhận được tin nhắn SMS thông báo biến động số dư từ ngân hàng. Chủ tài khoản chỉ phát hiện ra việc nhận tiền khi đối tượng lừa đảo chủ động liên hệ, thông báo đã chuyển nhầm và yêu cầu chuyển trả lại số tiền đó.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Công Quỳnh Lân, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), cho biết khách hàng của VietinBank và nhiều ngân hàng khác vẫn nhận được tin nhắn thông báo khi có khoản tiền chuyển vào tài khoản, dù chỉ là 1.000 đồng.

Tuy nhiên, hiện nay một số ngân hàng áp dụng chính sách không gửi tin nhắn SMS đối với các giao dịch có giá trị rất nhỏ (thường dưới ngưỡng nhất định). Có thể chính sách này đã bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo ông Lân, sau khi chuyển khoản số tiền nhỏ, kẻ gian sẽ liên hệ với nạn nhân, yêu cầu chuyển trả lại số tiền đã nhận. Từ đây, chúng mở đầu cho việc thao túng tâm lý, dẫn dắt chủ tài khoản thực hiện theo các hướng dẫn tiếp theo nhằm chiếm đoạt tài sản.

"Khi gặp phải tình huống này, người dân có thể chuyển tiền trả lại nếu xác định rõ đối tượng chuyển nhầm thật sự. Tuyệt đối không làm theo bất cứ hướng dẫn nào từ người tự xưng là người chuyển nhầm, nếu không sẽ dễ dàng rơi vào bẫy lừa đảo"- ông Lân khuyến cáo.