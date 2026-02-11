Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

11-02-2026 - 16:40 PM | Kinh tế số

Những ngày cận Tết, không khí mua sắm trên các nền tảng thương mại điện tử nóng lên. Đơn hàng tăng vọt theo từng giờ khiến hệ thống giao nhận căng mình vận hành, nhiều đơn vị vận chuyển buộc phải thông báo hẹn giao sau Tết vì quá tải.

Ghi nhận tại nhiều bưu cục, kho trung chuyển ở Hà Nội, TPHCM và một số địa phương cho thấy lượng hàng hóa chờ gửi đi tăng đột biến. Hàng chục nghìn kiện hàng xếp kín kho, có thời điểm cao gấp 3-4 lần ngày thường. Nhân viên kho làm việc liên tục để phân loại, dán nhãn, điều phối tuyến, nhưng tốc độ xử lý vẫn khó theo kịp nhịp “chốt đơn” dồn dập của người mua trong cao điểm cuối năm.

Trao đổi với PV Tiền Phong , đại diện Viettel Post cho biết, sức mua trực tuyến tăng mạnh trong những ngày cuối năm đã đẩy hệ thống logistics vào trạng thái quá tải cục bộ. “Lượng đơn dồn trong thời gian ngắn buộc chúng tôi phải huy động nhân viên làm việc tăng ca cả ngày lẫn đêm để giải phóng hàng”, vị đại diện nói.

Đại diện Viettel Post cũng cho biết, doanh nghiệp vừa thông báo từ hôm qua đến 20/2 tạm ngừng nhận thực phẩm dễ hư hỏng như hoa quả, giò chả, bánh chưng và các loại hàng hóa đặc thù dài trên 1,5m hoặc nặng trên 150kg. Nguyên nhân là hiện các bưu cục không nhận hàng lạnh từ TPHCM ra Hà Nội do rất khó bảo đảm giao kịp trước Tết.

Mua sắm online bùng nổ dịp Tết, shipper quá tải- Ảnh 1.

Các bưu cục hiện căng mình phân loại hàng để kịp giao cho khách.

Một số đơn vị vận chuyển như GHN, J&T Express và các đối tác giao nhận cũng đã công bố lịch làm việc trong dịp Tết, đồng thời khuyến nghị người bán chốt đơn sớm, gửi hàng trước mốc 14-15/2 để hạn chế tồn đơn trong kỳ nghỉ lễ.

Chị Lê Thị Thu (phường Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, nhiều đơn hàng đặt gần một tuần qua vẫn nằm ở kho trung chuyển, liên tục bị lùi lịch giao. “Đơn vận chuyển nội thành vốn 1-2 ngày nay kéo dài lên 2-3 ngày; đơn vận chuyển liên tỉnh có khi lâu hơn nhiều”, chị Thu nói.

Anh Trần Phương (32 tuổi, Hà Nội) cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi đặt quà Tết gửi về Hà Tĩnh từ hơn 5 ngày trước nhưng trạng thái vận chuyển gần như “đứng yên”. Ngày nào anh Phương cũng vài lần mở ứng dụng kiểm tra hành trình đơn hàng, đặc biệt là vào cuối buổi chiều và buổi tối, khung giờ shipper thường liên hệ giao.

Mua sắm online bùng nổ dịp Tết, shipper quá tải- Ảnh 2.

Một kho vận đang quá tải hàng gửi dịp Tết.

Ở phía giao hàng, anh Minh Quân - shipper phụ trách giao hàng ở một tuyến tại phường Đống Đa (Hà Nội) - cho biết, khối lượng công việc những ngày cận Tết tăng vọt.

“Ngày thường tôi giao khoảng 30 đơn là có thể xoay xở ổn, nhưng hiện nay thường xuyên 60-70 đơn/ngày, có hôm còn nhiều hơn. Tắc đường cuối năm khiến việc giao hàng càng chậm. Buổi tối là khung giờ khó giao hàng nhất vì nhiều khách đi liên hoan không nghe máy. Có đơn chở đi cả buổi không liên lạc được, lại phải quay về kho, sáng hôm sau chất hàng lên xe giao lại từ đầu”, anh Quân kể.

Theo Metric - đơn vị nghiên cứu thị trường thương mại điện tử, sự bùng nổ đơn hàng dịp Tết phản ánh rõ nét sự dịch chuyển trong hành vi tiêu dùng số của người Việt. Dữ liệu cho thấy, trong giai đoạn cao điểm từ giữa tháng 12/2025 đến cuối tháng 1 vừa qua, tổng giá trị giao dịch trên hai sàn TMĐT lớn nhất Việt Nam là Shopee và TikTok Shop đạt hơn 67.000 tỷ đồng, tăng gần 10% so với giai đoạn liền kề trước đó.

Mua sắm online bùng nổ dịp Tết, shipper quá tải- Ảnh 3.

Shipper liên tục giao hàng tại một chung cư trên phố Hoàng Cầu.

Khoảng 6 tuần trước Tết, doanh số đã xấp xỉ cả 9 tuần giáp Tết năm 2025. Tổng cộng khoảng 542 triệu sản phẩm được bán ra trong mùa cao điểm, tăng 5% so với giai đoạn trước. Thực tế này cho thấy sức mua tăng cả về giá trị và quy mô.

Khảo sát thị trường cũng ghi nhận hơn 63% người Việt lựa chọn sàn thương mại điện tử là kênh mua sắm chính cho dịp Tết, tỷ lệ cao hơn rõ rệt so với các mùa trước. Đáng chú ý, thời trang trẻ em với các bộ đồ Tết có doanh số tăng trưởng mạnh, phản ánh xu hướng chi tiêu ưu tiên cho gia đình trong dịp lễ quan trọng nhất năm.

Trên Shopee và TikTok Shop, doanh số từ bán nhóm hàng mang linh vật chào năm mới trong hơn một tháng qua đã vượt 251 tỷ đồng, tăng 77% so với 6 tuần trước đó; tổng cộng gần 3,4 triệu sản phẩm được bán ra từ hơn 14.000 gian hàng.

Theo Xuân Phong

Tiền Phong

