Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Danh sách hơn 2.000 ô tô, xe máy bị phạt nguội qua camera AI tại Hà Nội

14-02-2026 - 14:27 PM | Kinh tế số

Trong 10 ngày đầu năm 2026 (1-10/1), hệ thống camera AI ở Hà Nội ghi nhận 2.162 ô tô, xe máy vi phạm giao thông.

Thông qua hệ thống camera AI được lắp đặt trên địa bàn thành phố, từ 1/1 đến 10/1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội ghi nhận 2.162 vi phạm về Trật tự, an toàn giao thông.

Danh sách các xe vi phạm TẠI ĐÂY

Đối với các vi phạm về giao thông đường bộ được phát hiện qua camera AI, người dân chọn một trong hai hình thức xử lý: Trực tiếp tại trụ sở các Đội CSGT hoặc thực hiện qua ứng dụng iHanoi và không phải đến cơ quan công an.

Một trường hợp vi phạm giao thông bị camera AI ghi nhận.

Để giải quyết vi phạm giao thông được phát hiện qua camera AI trên iHanoi, CSGT Hà Nội hướng dẫn quy trình thực hiện như sau:

Khi phát hiện vi phạm, hệ thống sẽ gửi thông báo kèm thông tin, hình ảnh vi phạm đến chủ sở hữu phương tiện qua ứng dụng iHanoi.

Người dân truy cập iHanoi, vào mục "Giao thông - Thông báo phạt nguội" để xem thông tin, hình ảnh vi phạm của phương tiện.

Trường hợp chưa đồng tình với thông tin, hình ảnh đó, người dân có thể trực tiếp đến cơ quan công an để kiểm tra, đối chiếu. Nếu đồng ý, người dân xác nhận vi phạm toàn trình trên hệ thống.

Căn cứ nội dung xác nhận này, cơ quan công an sẽ lập biên bản vi phạm hành chính và gửi cho người vi phạm trên hệ thống.

Tiếp đó, người vi phạm kiểm tra, đối chiếu thông tin, xác nhận nội dung và ký số vào biên bản vi phạm hành chính, sau đó gửi lại trên ứng dụng iHanoi.

Căn cứ biên bản vi phạm hành chính đã được người vi phạm xác nhận, cơ quan công an ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và gửi cho người vi phạm qua ứng dụng iHanoi.

Nhận được quyết định xử phạt qua iHanoi, người vi phạm kiểm tra, đối chiếu các thông tin liên quan (thông tin cá nhân, hành vi vi phạm, mức xử phạt…) rồi nộp phạt thông qua mã QR trên hệ thống.

Thông báo quan trọng liên quan đến SIM điện thoại của tất cả người dân

Theo Minh Tuệ

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ đoạn của nhóm người trẻ lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng

Thủ đoạn của nhóm người trẻ lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng Nổi bật

Chỉ xóa một ứng dụng thừa trên Android mà lấy được đến 7GB bộ nhớ: "Giá như tôi biết điều này sớm hơn"

Chỉ xóa một ứng dụng thừa trên Android mà lấy được đến 7GB bộ nhớ: "Giá như tôi biết điều này sớm hơn" Nổi bật

Công an phát hiện ra nguyên nhân lừa đảo biết được mã OTP để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng

Công an phát hiện ra nguyên nhân lừa đảo biết được mã OTP để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng

13:57 , 14/02/2026
Ngân hàng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới tinh vi dịp Tết

Ngân hàng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới tinh vi dịp Tết

13:30 , 14/02/2026
Nga chặn ứng dụng WhatsApp

Nga chặn ứng dụng WhatsApp

10:40 , 14/02/2026
Cảnh báo khẩn tới các chủ xe: Nhận được video kiểu này thì nhanh chóng liên hệ với cơ quan chức năng

Cảnh báo khẩn tới các chủ xe: Nhận được video kiểu này thì nhanh chóng liên hệ với cơ quan chức năng

09:36 , 14/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên