Viettel thông báo khẩn đến toàn bộ khách hàng

14-02-2026 - 15:30 PM | Kinh tế số

Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều tin nhắn SMS giả mạo thương hiệu của Viettel gửi đến khách hàng của nhà mạng này.

Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều tin nhắn SMS giả mạo thương hiệu của Viettel với các nội dung lừa đảo khác nhau như thông báo điểm thưởng hết hạn, hướng dẫn đổi quà, trúng thưởng… kèm hướng dẫn đến trang web lừa đảo và yêu cầu người dùng nhập các thông tin cá nhân, số thẻ tín dụng ngân hàng, mã số bí mật (CVV) từ đó thực hiện các thủ đoạn rút tiền, chiếm đoạt tài khoản thẻ ngân hàng.

Kịch bản lừa đảo sẽ như sau:

Bước 1: Đối tượng lừa đảo sẽ gửi tin nhắn hiển thị tên của nhà mạng Viettel cùng nội dung thông báo điểm thưởng sắp hết hạn, yêu cầu người dùng cần khẩn trương thực hiện truy cập đường dẫn trong tin nhắn. Các đường dẫn này thường có dạng

" https:/domain/com.vn " (domain là các định dạng mạo danh Viettel như vietteltelecom.one; vietteltelecom.net…)

Bước 2: Sau khi người dùng truy cập, đường dẫn trong tin nhắn sẽ hiện ra trang có hình ảnh, logo thương hiệu của Viettel. Người dùng sẽ thực hiện chọn sản phẩm cần đổi và nhập thông tin cá nhân gồm: Số điện thoại, Họ Tên, Địa chỉ, Mã bưu chính, Email, Tên Chủ thẻ, Số thẻ ngân hàng, Ngày hết hạn, Mã CVV.

Bước 3: Sau khi có được thông tin thẻ ngân hàng của người dùng, đối tượng lừa đảo sẽ thực hiện chuyển, rút tiền qua nhiều kênh giao dịch trung gian như mua thẻ nạp, trang đánh bạc... rồi mới rút tiền về tài khoản cá nhân. Hoặc bán thông tin cá nhân của người dùng.

Để tránh bị lừa đảo, người dùng cần lưu ý:

- KHÔNG nhấp vào các đường link đáng ngờ trong tin nhắn. Viettel Telecom chỉ có các website chính thức là: vietteltelecom.vn. Link tra cứu danh mục các website, mạng xã hội chính thống khác của Viettel: https://viettel.vn/kenhchinhViettel

- KHÔNG tải các ứng dụng từ nguồn thiếu tin cậy, hoặc đường dẫn lừa đảo có giao diện giả mạo các trang uy tín.

- KHÔNG cung cấp thông tin cá nhân như tài khoản mã OTP, CVV… cho bất kỳ ai.

- XÓA ngay tin nhắn nghi ngờ và KHÔNG làm theo hướng dẫn trong tin nhắn.

Khi cần hỗ trợ hoặc xác minh thông tin, người dùng liên hệ Tổng đài CSKH Viettel 198.

Theo Minh Ngọc

