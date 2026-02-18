Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Google Gemini đối mặt với cuộc tấn công chưa từng thấy: Tin tặc dùng hơn 100.000 prompt để sao chép công nghệ

18-02-2026 - 17:37 PM | Kinh tế số

Khi cuộc chạy đua AI đang trở nên gay gắt, việc bảo vệ các bí mật công nghệ cốt lõi của mỗi công ty cũng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Google cho biết chatbot trí tuệ nhân tạo chủ lực của hãng, Gemini, đã trở thành mục tiêu của một chiến dịch quy mô lớn nhằm sao chép công nghệ. Theo báo cáo công bố hôm thứ Năm, một nhóm kẻ tấn công đã gửi hơn 100.000 prompt đến hệ thống trong nỗ lực khai thác cách mô hình vận hành.

Google mô tả đây là các “distillation attacks”, hay còn gọi là hình thức tấn công chiết xuất. Thay vì tấn công hạ tầng kỹ thuật, các bên này liên tục đặt câu hỏi với số lượng lớn, được thiết kế có chủ đích để buộc chatbot tiết lộ các mẫu logic và cơ chế suy luận bên trong. Một số truy vấn tập trung vào việc làm rõ cách Gemini “lý luận” và xử lý thông tin.

Google Gemini đối mặt với cuộc tấn công chưa từng thấy: Tin tặc dùng hơn 100.000 prompt để sao chép công nghệ- Ảnh 1.

Theo công ty, các tác nhân đứng sau phần lớn là doanh nghiệp tư nhân hoặc nhà nghiên cứu có động cơ thương mại, tìm cách xây dựng hoặc cải thiện mô hình AI của riêng mình để giành lợi thế cạnh tranh. Google cho biết các hoạt động này đến từ nhiều khu vực trên thế giới, nhưng không tiết lộ danh tính cụ thể.

Google xem hành vi “chưng cất” mô hình là một dạng đánh cắp tài sản trí tuệ. Các tập đoàn công nghệ đã chi hàng tỷ USD để phát triển mô hình ngôn ngữ lớn, và cấu trúc nội tại của những hệ thống này được coi là tài sản độc quyền có giá trị cao.Dù đã triển khai cơ chế phát hiện và chặn các hoạt động bất thường, công ty thừa nhận các LLM vốn mở cho người dùng internet nên luôn tồn tại nguy cơ bị khai thác.

Ông John Hultquist, trưởng nhóm phân tích của bộ phận tình báo mối đe dọa tại Google, nhận định quy mô tấn công nhắm vào Gemini cho thấy kiểu hành vi này có thể sớm trở nên phổ biến, đặc biệt khi ngày càng nhiều doanh nghiệp phát triển các mô hình AI tùy chỉnh dựa trên dữ liệu nhạy cảm.

Vào năm ngoái, OpenAI cũng từng tố cáo đích danh đối thủ DeepSeek vì sử dụng cách thức tấn công chiết xuất đối với ChatGPT để cải thiện năng lực xử lý cho mô hình AI của họ.

Trong bối cảnh cạnh tranh AI toàn cầu ngày càng gay gắt, vụ việc một lần nữa cho thấy thách thức lớn đối với các công ty công nghệ: bảo vệ bí quyết cốt lõi của mô hình trong khi vẫn phải cung cấp dịch vụ rộng rãi cho người dùng trên internet.

Nhận 200 triệu đồng tiền chuyển khoản, người đàn ông sinh năm 1984 bị Công an điều tra thông tin

Theo Nguyễn Hải

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hollywood run rẩy: Đoạn video Brad Pitt đại chiến Tom Cruise do AI Trung Quốc tạo ra khiến cả thế giới choáng váng

Hollywood run rẩy: Đoạn video Brad Pitt đại chiến Tom Cruise do AI Trung Quốc tạo ra khiến cả thế giới choáng váng Nổi bật

Công an có thông báo quan trọng về ứng dụng VNeID, người dân nên thực hiện để đảm bảo quyền lợi

Công an có thông báo quan trọng về ứng dụng VNeID, người dân nên thực hiện để đảm bảo quyền lợi Nổi bật

Kiểm tra số liệu trong báo cáo của AI, nhân viên phát hiện sự thật động trời: "Tôi đã nói rồi mà"

Kiểm tra số liệu trong báo cáo của AI, nhân viên phát hiện sự thật động trời: "Tôi đã nói rồi mà"

16:53 , 18/02/2026
Tại sao người khác vẫn tìm thấy bạn trên Zalo dù đã ẩn số điện thoại?

Tại sao người khác vẫn tìm thấy bạn trên Zalo dù đã ẩn số điện thoại?

15:30 , 18/02/2026
Website xem phim không bản quyền lớn nhất Việt Nam xuất hiện trở lại

Website xem phim không bản quyền lớn nhất Việt Nam xuất hiện trở lại

14:55 , 18/02/2026
YouTube gặp sự cố gián đoạn ngắn

YouTube gặp sự cố gián đoạn ngắn

14:49 , 18/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên