Công an có thông báo quan trọng về ứng dụng VNeID, người dân nên thực hiện để đảm bảo quyền lợi

Ngày 16/2, Công an tỉnh Sơn La đã có thông báo hướng dẫn đánh giá cải cách hành chính trong công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID.

Theo đó, nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, Bộ Công an đã triển khai chức năng “Đánh giá cải cách hành chính trong Công an nhân dân” trên ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Lực lượng Công an nhấn mạnh, đây là kênh thông tin quan trọng, giúp người dân trực tiếp phản ánh, đánh giá mức độ hài lòng đối với các thủ tục hành chính do lực lượng Công an cung cấp, trong đó có thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Việc thực hiện đánh giá cải cách hành chính thông qua ứng dụng VNeID giúp người dân, doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc góp ý, phản ánh về quy trình giải quyết thủ tục hành chính, cũng như thái độ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Trên cơ sở các ý kiến đánh giá, lực lượng Công an nhân dân sẽ kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, không ngừng đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Công an tỉnh Sơn La hướng dẫn người dân thực hiện đánh giá cải cách hành chính trong Công an nhân dân qua ứng dụng VNeID đối với thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID trên thiết bị di động.

Bước 2: Chọn nhóm dịch vụ “Thủ tục hành chính”.

Bước 3: Chọn mục “Đánh giá cải cách hành chính trong CAND”, sau đó nhập passcode để xác thực.

Bước 4: Chọn “Tạo mới đánh giá”.

Bước 5: Lựa chọn lĩnh vực đánh giá là cấp Phiếu lý lịch tư pháp; xác định đơn vị giải quyết thủ tục hành chính (Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Sơn La hoặc đơn vị có thẩm quyền).

Người dân nhập mã hồ sơ đã được tiếp nhận (ví dụ: G01.851.108-251008-00004) và trả lời đầy đủ các câu hỏi đánh giá từ câu 1 đến câu 7.

Lưu ý: Các nội dung có dấu * (màu đỏ) là bắt buộc phải lựa chọn.

Bước 6: Chọn “Gửi đánh giá” để hoàn tất.

Theo Công an tỉnh Sơn La, sự tham gia đánh giá của mỗi cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp không chỉ thể hiện quyền và trách nhiệm của công dân, mà còn là nguồn thông tin quan trọng giúp Công an tỉnh Sơn La kịp thời điều chỉnh, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ.