Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện thanh niên SN 2001 thực hiện nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người, Công an vào cuộc điều tra

18-02-2026 - 10:26 AM | Kinh tế số

Sau khi các nạn nhân chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, đối tượng này đã chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Phát hiện thanh niên SN 2001 thực hiện nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người, Công an vào cuộc điều tra- Ảnh 1.

Công an xã Đức Châu lấy lời khai đối tượng Nguyễn Trọng Ánh (Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An)

Công an tỉnh Nghệ An ngày 16/2 cho biết, Công an xã Đức Châu đã đấu tranh, làm rõ vụ lừa đảo đặt vé xe dịp cuối năm.

Theo đó, lợi dụng nhu cầu về quê đón Tết của người dân tăng cao vào trong dịp cuối năm, đối tượng Nguyễn Trọng Ánh (sinh năm 2001, trú tại thôn Đông Thuận, xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh) lập tài khoản Facebook giả mạo nhà xe tuyến Hà Nội - Nghệ An - Đà Nẵng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, khi người dân liên hệ đặt vé, đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ tiền vé qua tài khoản ngân hàng rồi chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm, Công an xã Đức Châu nhanh chóng vào cuộc, làm rõ hành vi lừa đảo của đối tượng. Quá trình điều tra xác định, từ đầu năm 2024 đến nay, Nguyễn Trọng Ánh thực hiện nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều bị hại; bước đầu chứng minh số tiền chiếm đoạt là 10,5 triệu đồng.

Công an xã Đức Châu đang tạm giữ đối tượng và tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hà Giang

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hollywood run rẩy: Đoạn video Brad Pitt đại chiến Tom Cruise do AI Trung Quốc tạo ra khiến cả thế giới choáng váng

Hollywood run rẩy: Đoạn video Brad Pitt đại chiến Tom Cruise do AI Trung Quốc tạo ra khiến cả thế giới choáng váng Nổi bật

Top 10 ngành bị ảnh hưởng bởi AI năm Bính Ngọ 2016

Top 10 ngành bị ảnh hưởng bởi AI năm Bính Ngọ 2016 Nổi bật

Doanh nghiệp tăng đầu tư AI, nâng cao năng lực phòng thủ an ninh mạng

Doanh nghiệp tăng đầu tư AI, nâng cao năng lực phòng thủ an ninh mạng

09:59 , 18/02/2026
Khoa học – Công nghệ với sứ mệnh trụ cột tăng trưởng của đất nước

Khoa học – Công nghệ với sứ mệnh trụ cột tăng trưởng của đất nước

08:23 , 18/02/2026
Mới sáng mùng 1 Tết, Facebook bất ngờ thông báo khai tử Messenger.com

Mới sáng mùng 1 Tết, Facebook bất ngờ thông báo khai tử Messenger.com

14:38 , 17/02/2026
Giờ này ai còn ngồi chat hỏi đáp với AI nữa: Các công ty công nghệ đã giao việc cho AI làm từ đầu đến cuối

Giờ này ai còn ngồi chat hỏi đáp với AI nữa: Các công ty công nghệ đã giao việc cho AI làm từ đầu đến cuối

13:40 , 17/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên