Mới sáng mùng 1 Tết, Facebook bất ngờ thông báo khai tử Messenger.com

Meta vừa phát đi thông báo chính thức về việc ngừng cung cấp chức năng nhắn tin trên messenger.com từ tháng 4/2026, đánh dấu thêm một bước thay đổi lớn trong cách người dùng truy cập Messenger trên máy tính. Sau thời điểm này, toàn bộ các cuộc trò chuyện sẽ được chuyển sang facebook.com/messages, trong khi ứng dụng Messenger dành cho desktop vốn đã bị dừng hoạt động trước đó.

Sau ngày 15/4/2026, trang web messenger.com sẽ dừng hoạt động

Theo nội dung hiển thị trực tiếp trên messenger.com, website này sẽ không còn hỗ trợ gửi và nhận tin nhắn. Khi truy cập từ máy tính, người dùng sẽ được tự động chuyển hướng sang giao diện nhắn tin bên trong Facebook. Meta cho biết các cuộc trò chuyện vẫn được giữ nguyên và có thể tiếp tục trên nền tảng mới hoặc trên ứng dụng Messenger dành cho thiết bị di động.

Động thái này diễn ra chỉ vài tháng sau khi Meta khai tử ứng dụng Messenger dành cho Windows và macOS vào ngày 15/12/2025. Trước đó, người dùng desktop vẫn có thể sử dụng messenger.com như một phiên bản web độc lập, tách khỏi mạng xã hội Facebook. Việc loại bỏ cả ứng dụng desktop lẫn website riêng đồng nghĩa với việc Facebook trở thành điểm truy cập duy nhất cho trải nghiệm nhắn tin trên máy tính.

Trước đó, Facebook khai tử ứng dụng Messenger desktop dành cho macOS và Windows

Meta không đưa ra lời giải thích chi tiết cho thay đổi mới nhất, tuy nhiên xu hướng trong thời gian gần đây cho thấy hãng đang tập trung đơn giản hóa hệ sinh thái sản phẩm và giảm số lượng nền tảng phải duy trì song song. Khi chỉ còn một giao diện web duy nhất, việc cập nhật tính năng, bảo mật và đồng bộ trải nghiệm được thực hiện nhanh hơn so với việc phát triển riêng lẻ nhiều phiên bản.

Thông báo cũng cho biết những người đang sử dụng Messenger mà không có tài khoản Facebook vẫn có thể tiếp tục trò chuyện trên ứng dụng di động. Trong khi đó, tính năng khôi phục lịch sử trò chuyện bằng mã PIN được giữ lại để phục vụ hệ thống mã hóa đầu cuối mà Meta đang triển khai cho Messenger.

Việc messenger.com dừng hoạt động có thể ảnh hưởng đáng kể tới nhóm người dùng thường xuyên nhắn tin trên máy tính trong môi trường làm việc, đặc biệt là những người sử dụng Messenger như một công cụ liên lạc độc lập mà không muốn mở Facebook. Trong nhiều năm, website này được xem là giải pháp gọn nhẹ để chat mà không bị phân tâm bởi bảng tin và các nội dung khác.

Giao diện Messenger nền tảng web

Thay đổi lần này cho thấy chiến lược ưu tiên thiết bị di động của Meta vẫn đang tiếp tục được đẩy mạnh, trong khi trải nghiệm trên desktop dần được hợp nhất về một điểm truy cập duy nhất. Với việc messenger.com chính thức ngừng chức năng nhắn tin vào tháng 4/2026, thói quen sử dụng Messenger trên máy tính của hàng triệu người dùng sẽ buộc phải điều chỉnh theo hướng mới.