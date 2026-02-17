Trung Quốc ra mắt mô hình Qwen 3.5 cho kỷ nguyên AI Agents: Rẻ hơn 60%, mạnh gấp 8 lần, tuyên bố vượt loạt model của Mỹ

Tập đoàn công nghệ Trung Quốc Alibaba vừa chính thức ra mắt mô hình trí tuệ nhân tạo Qwen 3.5, được định vị là nền tảng cho "kỷ nguyên AI agent", nơi các hệ thống không chỉ trả lời câu hỏi mà còn có thể tự thực hiện những tác vụ phức tạp.

Theo công bố của Alibaba, Qwen 3.5 được cải thiện đáng kể cả về hiệu năng lẫn chi phí. Doanh nghiệp này cho biết mô hình mới rẻ hơn 60% khi sử dụng so với phiên bản tiền nhiệm, đồng thời có khả năng xử lý khối lượng công việc lớn tốt hơn gấp 8 lần. Điểm nhấn đáng chú ý là khả năng mà Alibaba gọi là "visual agentic capabilities", cho phép mô hình tự thực hiện hành động trên ứng dụng di động và máy tính để bàn.

Qwen 3.5 hỗ trợ AI Agents được cho là mạnh hơn các mô hình của Mỹ - Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố chính thức, Alibaba nhấn mạnh Qwen 3.5 được xây dựng cho kỷ nguyên AI agent, nhằm giúp nhà phát triển và doanh nghiệp tăng tốc triển khai sản phẩm với cùng mức tài nguyên tính toán, đồng thời thiết lập chuẩn mới về năng lực trên mỗi đơn vị chi phí suy luận.

Việc ra mắt Qwen 3.5 diễn ra trong bối cảnh Alibaba đang nỗ lực mở rộng tệp người dùng cho ứng dụng chatbot Qwen tại Trung Quốc. Thị trường nội địa hiện bị chi phối bởi ByteDance với ứng dụng Doubao và công ty AI DeepSeek, doanh nghiệp từng gây tiếng vang toàn cầu vào năm ngoái.

Trước đó, ByteDance đã giới thiệu Doubao 2.0 vào cuối tuần qua, phiên bản nâng cấp của chatbot đang có gần 200 triệu người dùng, đồng thời cũng định vị sản phẩm này phù hợp với xu hướng AI agent. Cuộc cạnh tranh giữa các mô hình AI tại Trung Quốc vì thế ngày càng gay gắt.

Động thái mới có thể tiếp nối đà tăng trưởng gần đây của Alibaba trong cuộc đua AI nội địa. Đầu tháng này, chiến dịch tặng phiếu giảm giá khuyến khích người dùng mua đồ ăn và thức uống trực tiếp trong chatbot Qwen đã giúp số lượng người dùng hoạt động tăng gấp 7 lần, dù vẫn xuất hiện một số lỗi kỹ thuật.

Năm ngoái, khi DeepSeek nổi lên mạnh mẽ, Alibaba là một trong những đối thủ đầu tiên phản ứng bằng cách ra mắt Qwen 2.5-Max và tuyên bố vượt trội một trong các mô hình chủ lực của DeepSeek. Tuy nhiên, trong thông báo về Qwen 3.5 lần này, Alibaba không nhắc đến DeepSeek. Các bảng đo hiệu năng được công bố chỉ cho thấy Qwen 3.5 vượt qua phiên bản tiền nhiệm và một số mô hình Mỹ như OpenAI GPT-5.2, Anthropic Claude Opus 4.5 và Google Gemini 3 Pro.

Trong khi đó, DeepSeek được cho là sẽ ra mắt thế hệ mô hình mới trong vài ngày tới. Sự kiện này đang thu hút sự chú ý lớn từ giới đầu tư và ngành công nghệ, đặc biệt khi một năm trước, sự trỗi dậy của DeepSeek từng kéo theo làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ toàn cầu.

Sự xuất hiện của Qwen 3.5 cho thấy cuộc đua AI tại Trung Quốc đang bước vào giai đoạn mới, tập trung vào khả năng hành động tự động của mô hình thay vì chỉ dừng ở hội thoại.