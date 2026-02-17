Mạng wifi chậm vì quá đông người dùng dịp Tết: Làm ngay điều này

Mỗi dịp Tết Nguyên đán, khi con cháu từ khắp nơi trở về sum họp, ngôi nhà vốn yên ả bỗng trở nên đông vui và… “nghẽn mạng”. Người xem phim trên YouTube, người gọi video chúc Tết, trẻ con chơi game, ông bà mở nhạc xuân trên smart TV – tất cả cùng truy cập wifi một lúc.

Kết quả là mạng chậm, giật lag, thậm chí “đứng hình”. Vậy làm sao để wifi không bị nghẽn khi gia đình đông người sử dụng?

Chọn vị trí đặt router wifi ở khu vực có thể phủ sóng rộng trong nhà.

Trước hết, hãy kiểm tra lại gói cước Internet. Nhiều gia đình vẫn dùng gói cũ từ vài năm trước, tốc độ chỉ đủ cho 3 - 5 thiết bị. Khi số lượng thiết bị tăng gấp đôi, gấp ba dịp Tết, việc quá tải là điều dễ hiểu. Bạn có thể liên hệ nhà mạng để nâng cấp tạm thời lên gói băng thông cao hơn trong 1 - 2 tháng cao điểm.

Thứ hai, kiểm tra lại modem/router. Nếu thiết bị đã sử dụng 4 - 5 năm, khả năng phát sóng và xử lý đồng thời nhiều kết nối sẽ giảm đáng kể. Các router đời mới hỗ trợ chuẩn wifi 6 có khả năng chia luồng dữ liệu thông minh, giúp nhiều người dùng cùng lúc mà không bị nghẽn. Đặt router ở vị trí trung tâm, tránh đặt trong tủ gỗ, góc kín hoặc gần thiết bị điện tử gây nhiễu như lò vi sóng.

Thứ ba, tận dụng băng tần 5GHz nếu có. Nhiều modem hiện nay phát song song hai băng tần 2.4GHz và 5GHz. Băng tần 2.4GHz phủ sóng xa nhưng dễ bị nhiễu; còn 5GHz tốc độ cao và ổn định hơn khi nhiều người truy cập gần router. Bạn có thể ưu tiên cho smart TV, laptop làm việc hoặc thiết bị xem phim kết nối 5GHz, trong khi điện thoại ở xa dùng 2.4GHz.

Thứ tư, quản lý thiết bị truy cập. Trong dịp Tết, khách đến chơi có thể xin mật khẩu wifi và vô tình khiến mạng thêm quá tải. Hãy đổi mật khẩu định kỳ, tạo mạng khách (guest network) riêng nếu router hỗ trợ. Một số router còn cho phép giới hạn băng thông từng thiết bị, tránh tình trạng một người tải phim “chiếm sóng” cả nhà.

Ngoài ra, đừng quên khởi động lại modem/router mỗi vài ngày để làm mới bộ nhớ, giúp thiết bị hoạt động ổn định hơn. Nếu nhà nhiều tầng hoặc diện tích lớn, bạn có thể cân nhắc lắp thêm bộ kích sóng hoặc hệ thống wifi mesh để đảm bảo vùng phủ sóng đều khắp.