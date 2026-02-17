Giờ này ai còn ngồi chat hỏi đáp với AI nữa: Các công ty công nghệ đã giao việc cho AI làm từ đầu đến cuối

Phần lớn người dùng hiện nay vẫn xem AI như một công cụ hỏi đáp. Cần viết nội dung thì mở chatbot, cần sửa email thì dán vào nhờ chỉnh lại. Cách dùng này quen thuộc, dễ hiểu và khá giống với việc tìm kiếm trên mạng. Tuy nhiên tài liệu nội bộ của Anthropic cho thấy bên trong một công ty AI, mọi thứ đang diễn ra theo hướng khác.

Điểm thay đổi lớn nhất nằm ở chỗ AI không còn xử lý từng nhiệm vụ nhỏ. Thay vào đó, nó được giao cả một quy trình hoàn chỉnh. Ví dụ với một chiến dịch quảng cáo, thay vì yêu cầu viết từng tiêu đề, người dùng đưa vào toàn bộ dữ liệu cũ, mục tiêu mới và các điều kiện cần đáp ứng. AI sẽ tự phân tích, chọn hướng tiếp cận, tạo nội dung, kiểm tra giới hạn ký tự và xuất ra kết quả cuối cùng.

Cách làm này khiến vai trò của con người thay đổi. Họ không còn ngồi làm từng bước mà chuyển sang thiết kế quy trình. Công việc giống như giao việc cho một cộng sự, sau đó kiểm tra lại sản phẩm. Nếu chưa đúng, họ không chỉnh sửa từng chi tiết mà mô tả lại yêu cầu để AI làm lại từ đầu.

Tại Anthropic, toàn bộ nhân viên đều sử dụng Claude Code để giải quyết nhiều bài toán thực tế

Trong bộ phận hạ tầng dữ liệu, AI được dùng để xử lý sự cố hệ thống theo cách tương tự. Khi có lỗi xảy ra, kỹ sư chỉ cần đưa ảnh chụp màn hình và mô tả ngắn gọn tình huống. AI sẽ hướng dẫn từng bước để tìm nguyên nhân và đề xuất cách khắc phục. Toàn bộ quá trình diễn ra trong một phiên làm việc liên tục, thay vì phải tra cứu tài liệu và thử nghiệm nhiều lần như trước.

Ở bộ phận tài chính, một yêu cầu đơn giản như tổng hợp số liệu cũng không còn là chuỗi thao tác thủ công. Nhân viên viết mục tiêu bằng ngôn ngữ tự nhiên, AI tự truy vấn dữ liệu, xử lý và xuất ra bảng tính hoàn chỉnh. Người dùng chỉ cần kiểm tra lại kết quả cuối cùng.

Điểm thú vị là các nhóm trong tài liệu không coi AI là nơi để trò chuyện. Họ coi nó là một môi trường làm việc. Mọi thông tin về dự án, quy trình và tiêu chuẩn được lưu trong một file hướng dẫn để AI hiểu bối cảnh. Khi bắt đầu nhiệm vụ mới, AI đã biết mình đang làm cho ai, mục tiêu là gì và kết quả cần đạt đến mức nào.

Sự khác biệt này khiến cách sử dụng AI quen thuộc của nhiều người trở nên khá hạn chế. Việc hỏi từng câu một giống như thuê một người làm việc theo từng mẩu giấy ghi chú. Trong khi đó, giao cả quy trình giống như có một trợ lý hiểu rõ công việc và có thể làm liên tục.

Với người làm văn phòng, thay đổi này không quá xa vời. Rất nhiều công việc hàng ngày thực chất là một chuỗi bước lặp lại. Khi những bước này được mô tả rõ ràng và đưa cho AI xử lý, thời gian làm việc sẽ giảm đáng kể. Phần còn lại dành cho việc ra quyết định và sáng tạo.

Tài liệu của Anthropic không đưa ra dự đoán về việc AI sẽ thay thế con người. Điều nó cho thấy là cách làm việc đang dịch chuyển từ thao tác thủ công sang thiết kế quy trình. Người dùng AI hiệu quả nhất không phải là người đặt câu hỏi hay nhất, mà là người biết giao việc rõ ràng nhất.

Nếu trước đây AI được xem như một công cụ tìm kiếm thông minh, thì trong môi trường làm việc mới, nó đang trở thành một đồng nghiệp xử lý công việc theo từng đầu việc hoàn chỉnh. Và khi cách dùng thay đổi, năng suất cũng thay đổi theo.