Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

YouTube gặp sự cố gián đoạn ngắn

18-02-2026 - 14:49 PM | Kinh tế số

Sáng 18/2 theo giờ Việt Nam, trang chủ YouTube bất ngờ gián đoạn hoạt động khiến không có bất kỳ nội dung video nào hiển thị.

YouTube gặp sự cố gián đoạn ngắn- Ảnh 1.

Biểu tượng của YouTube. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo trang Downdetector, nền tảng trực tuyến chuyên cung cấp thông tin thời gian thực về tình trạng hoạt động của hơn 20.000 dịch vụ trên toàn thế giới, số lượt báo cáo lên đến đỉnh điểm hơn 329.000 lượt vào lúc 8h20. Theo các báo cáo, toàn bộ giao diện trang chủ của Youtube gần như trắng trơn, chỉ xuất hiện thông báo lỗi. Các báo cáo tập trung chủ yếu vào lỗi không hiển thị nội dung trên trang chủ, trong khi các chức năng khác vẫn hoạt động một phần.

Thực tế, dù trang chủ không tải được video đề xuất, người dùng vẫn có thể đăng tải nội dung mới lên nền tảng. Đồng thời, các kênh đã đăng ký theo dõi vẫn truy cập bình thường, video vẫn phát được nếu mở trực tiếp từ đường dẫn hoặc từ danh sách đăng ký. Điều này cho thấy hệ thống máy chủ lưu trữ và phát video vẫn hoạt động, trong khi phần hiển thị nội dung trang chủ có thể gặp trục trặc riêng.

Những kênh người dùng đã theo dõi vẫn có thể truy cập để xem video.

Trong một tuyên bố, YouTube xác nhận việc người sử dụng gặp sự cố khi truy cập và cho biết sẽ cung cấp thông tin cập nhật ngay khi có thể. Google - công ty mẹ của YouTube vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về nguyên nhân cũng như thời điểm khắc phục sự cố. Hiện chưa rõ phạm vi ảnh hưởng chính xác của sự cố cũng như nguyên nhân kỹ thuật phía sau.

Trước đó vào giữa tháng 10/2025, nền tảng YouTube cũng gặp sự cố không thể truy cập trên toàn cầu.

Nhận 200 triệu đồng tiền chuyển khoản, người đàn ông sinh năm 1984 bị Công an điều tra thông tin

Theo Đài Trang

VTV

Từ Khóa:
sự cố, youtube

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hollywood run rẩy: Đoạn video Brad Pitt đại chiến Tom Cruise do AI Trung Quốc tạo ra khiến cả thế giới choáng váng

Hollywood run rẩy: Đoạn video Brad Pitt đại chiến Tom Cruise do AI Trung Quốc tạo ra khiến cả thế giới choáng váng Nổi bật

Công an có thông báo quan trọng về ứng dụng VNeID, người dân nên thực hiện để đảm bảo quyền lợi

Công an có thông báo quan trọng về ứng dụng VNeID, người dân nên thực hiện để đảm bảo quyền lợi Nổi bật

Elon Musk đại chiến Pizza với OpenAI: Một chiếc bánh khơi mào xung đột hàng trăm triệu USD

Elon Musk đại chiến Pizza với OpenAI: Một chiếc bánh khơi mào xung đột hàng trăm triệu USD

11:00 , 18/02/2026
Công nghệ 18/2: Apple hé lộ MacBook giá rẻ

Công nghệ 18/2: Apple hé lộ MacBook giá rẻ

10:30 , 18/02/2026
Phát hiện thanh niên SN 2001 thực hiện nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người, Công an vào cuộc điều tra

Phát hiện thanh niên SN 2001 thực hiện nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người, Công an vào cuộc điều tra

10:26 , 18/02/2026
Doanh nghiệp tăng đầu tư AI, nâng cao năng lực phòng thủ an ninh mạng

Doanh nghiệp tăng đầu tư AI, nâng cao năng lực phòng thủ an ninh mạng

09:59 , 18/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên