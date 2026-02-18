Elon Musk đại chiến Pizza với OpenAI: Một chiếc bánh khơi mào xung đột hàng trăm triệu USD

Tờ Business Insider (BI) cho hay cuộc đối đầu giữa xAI và OpenAI vừa được hâm nóng trở lại theo một cách không ai ngờ tới: thông qua những chiếc pizza nướng lò củi.

Cuối tuần qua, Elon Musk và một kỹ sư của OpenAI đã có màn "so găng" trực tiếp trên nền tảng X, xoay quanh các chủ đề từ độ giòn của đế bánh, quy trình lên men bột cho đến tay nghề của đầu bếp tại trụ sở.

Nhìn bề ngoài, đây có vẻ chỉ là một cuộc tán gẫu vô thưởng vô phạt về bữa trưa miễn phí. Tuy nhiên, sâu bên trong, nó phản ánh một xu hướng đang định hình lại toàn bộ hệ sinh thái công nghệ tại Thung lũng Silicon.

Các công ty AI hàng đầu đang công khai phô diễn văn hóa doanh nghiệp và những đặc quyền xa xỉ như một "mồi nhử" chiến lược trong cuộc chiến giành giật những bộ não xuất sắc nhất hành tinh.

Pizza ai ngon hơn?

Mọi chuyện bắt đầu khi Musk chia sẻ lại video của một kỹ sư xAI, người đã gọi công việc hiện tại là "cơ hội ngàn năm có một". Ngay lập tức, vị tỷ phú không quên đính kèm dòng trạng thái mời gọi: "Hãy gia nhập @xAI".

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của đối thủ trực tiếp. Thibault Sottiaux, lãnh đạo kỹ thuật tại dự án Codex của OpenAI, đã đáp trả đầy thách thức khi mời gọi các ứng viên hãy chọn "phe sáng" (the bright side) vì ở đó có pizza.

"Nhưng pizza lò củi của các anh ngon đến mức nào?", Elon Musk đáp trả.

Cuộc tranh luận sau đó nhanh chóng leo thang thành màn so kè về kỹ thuật làm bánh và đẳng cấp của đầu bếp riêng.

Musk tự tin khẳng định bột bánh tại xAI cần ít nhất 24 giờ để lên men và không chấp nhận bất kỳ sự đốt cháy giai đoạn nào.

Thậm chí, ông còn dùng những lời lẽ "có cánh" nhất để ca ngợi đầu bếp của mình là tạo vật hoàn hảo nhất của thượng đế. Phía OpenAI cũng không kém cạnh khi tuyên bố công thức pizza của họ xuất sắc đến mức đang trực tiếp góp phần đẩy nhanh tiến trình đạt đến AGI (Trí tuệ nhân tạo tổng quát).

"Thế còn bột bánh thì sao?" ông Thibault Sottiaux của OpenAI viết. "Không thể đi tắt được, cần ít nhất 24 giờ. Và đầu bếp của chúng tôi rất đỉnh.”

“Đầu bếp của chúng tôi giỏi đến mức Chúa đã nhìn xuống đồ ăn từ thiên đường và nói rằng ngươi là tạo vật ngon lành nhất của ta”, Elon Musk đáp trả

"Với pizza của chúng tôi, sau khi cắn một miếng, Chúa vẫn chưa hài lòng 100% và đã yêu cầu đầu bếp của chúng tôi cải thiện dựa trên SoTA (công nghệ tiên tiến nhất hiện nay)”, ông Sottiaux không chịu thua. "Đầu bếp của chúng tôi đã thực hiện, và tạo ra một công thức mà giờ đây được cả thế giới công nhận là giúp thúc đẩy tiến trình đạt đến AGI."

Cuộc chiến thực sự đằng sau

Đằng sau những dòng trạng thái có phần hài hước về món bánh cà chua phô mai là một thực tế khốc liệt. Các phòng thí nghiệm AI đang rơi vào một cuộc chạy đua vũ trang thực sự để sở hữu những kỹ sư tinh hoa.

Tại đây, những gói thù lao có thể lên tới con số 9 chữ số (hàng trăm triệu USD) không còn là chuyện hiếm. Amazon, Microsoft, Meta, OpenAI và xAI đang tranh giành một tệp chuyên gia cực kỳ nhỏ hẹp, những người thực sự đủ khả năng xây dựng thế hệ mô hình ngôn ngữ và cơ sở hạ tầng tiếp theo.

Bên cạnh tiền bạc, hai đặc quyền quan trọng khác đã nổi lên trong cuộc chiến này, theo nhận định của Mark Zuckerberg trong một bài phỏng vấn vào năm 2025, đó là quyền truy cập vào chip xử lý đồ họa (GPU) và việc có ít cấp dưới trực tiếp.

Các kỹ sư hàng đầu hiện nay thường đưa ra yêu cầu rất thực tế: họ muốn có tối đa sức mạnh tính toán để làm việc và tối thiểu các rào cản quản lý hành chính.

Trong bối cảnh ngành công nghệ nói chung đang thắt chặt chi tiêu, cắt giảm nhân sự và thu hẹp các chế độ làm việc từ xa hay phúc lợi chăm sóc thú cưng, thì những bữa trưa xa hoa vẫn là thành trì cuối cùng được giữ lại.

Khi các tiêu chuẩn về công nghệ và lương thưởng dần trở nên bão hòa, một chiếc pizza lò củi được chăm chút kỹ lưỡng đôi khi lại chính là "đòn quyết định" để một thiên tài gật đầu đầu quân cho doanh nghiệp.

Rõ ràng, trong kỷ nguyên AI, cuộc đua không chỉ diễn ra trong các phòng máy chủ hàng tỷ USD, mà còn đang nóng hổi ngay trên những chiếc lò nướng bánh tại căng tin của các ông lớn công nghệ.

*Nguồn: BI, Fortune