Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an ra cảnh báo quan trọng tới tất cả người bán hàng

20-02-2026 - 07:26 AM | Kinh tế số

Gần đây, các đối tượng lừa đảo sử dụng thủ đoạn tạo dựng biên lai (bill) thanh toán giả rồi đưa cho người bán hàng sau đó nhanh chóng rời đi.

Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có thành phố Đà Nẵng, đã xuất hiện thủ đoạn tội phạm mua hàng số lượng lớn, sau đó đề nghị chuyển khoản theo hình thức Internet Banking cho người bán hàng.

Nhưng thực chất đối tượng không chuyển tiền thật, mà đã dùng một số phần mềm tạo dựng biên lai (bill) thanh toán giả rồi đưa cho người bán hàng xem nhằm chứng minh là đã thực hiện việc chuyển khoản.

Công an ra cảnh báo quan trọng tới tất cả người bán hàng- Ảnh 1.

Công an ra cảnh báo quan trọng tới tất cả người bán hàng- Ảnh 2.

Người bán hàng nhìn ảnh bill giả các đối tượng đưa cho, tưởng là thật nên đồng ý giao hàng. Cho đến khi các nạn nhân không thấy tài khoản báo có tiền và nhận ra mình đã bị lừa, thì các đối tượng đã đi xa.

Ngoài ra, trên mạng internet các đối tượng còn đăng dịch vụ cung cấp các biên lai thanh toán giả của nhiều ứng dụng ngân hàng, ứng dụng thanh toán khác nhau tiếp tay cho hành vi lừa đảo nêu trên.

Trước tình hình trên, công an đề nghị người dân lưu ý:

Công an ra cảnh báo quan trọng tới tất cả người bán hàng- Ảnh 3.

Công an ra cảnh báo quan trọng tới tất cả người bán hàng- Ảnh 4.

Ngoài ra, lưu ý không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu ứng dụng, mã xác thực OTP, email… cho bất kỳ ai kể cả khi người đó tự xưng là nhân viên ngân hàng, cơ quan nhà nước.

Trường hợp phát hiện cần liên hệ Cảnh sát khu vực/Công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn hoặc Cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn.

Tất cả người dùng Zalo, Facebook, Tiktok đặc biệt chú ý vấn đề sau!

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ứng dụng phim ngắn bùng nổ lượt tải tại thị trường Việt Nam

Ứng dụng phim ngắn bùng nổ lượt tải tại thị trường Việt Nam Nổi bật

Big Tech bạo chi cho AI, nhà đầu tư lo ngại

Big Tech bạo chi cho AI, nhà đầu tư lo ngại Nổi bật

Sếp Facebook xuất hiện trong phiên tòa chưa từng có tiền lệ

Sếp Facebook xuất hiện trong phiên tòa chưa từng có tiền lệ

17:40 , 19/02/2026
Khi chuyển đổi số 'gõ cửa' ngành y tế

Khi chuyển đổi số 'gõ cửa' ngành y tế

16:28 , 19/02/2026
Lì xì Tết: Từ truyền thống đến chuyển khoản

Lì xì Tết: Từ truyền thống đến chuyển khoản

15:30 , 19/02/2026
Đổi mới sáng tạo để mở đường cho Hà Nội bứt phá

Đổi mới sáng tạo để mở đường cho Hà Nội bứt phá

14:30 , 19/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên