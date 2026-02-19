Khi chuyển đổi số 'gõ cửa' ngành y tế

Hoàn thành hơn 34 triệu sổ sức khỏe điện tử trên VNeID - Ảnh: VGP

Thưa ông, n ăm 2025 được đánh giá là bước tiến quan trọng về hoàn hiện thể chế chuyển đổi số trong ngành y tế. Xin ông chia sẻ những kết quả nổi bật về chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế năm 2025?

Ông Nguyễn Lê Phúc: Năm 2025, Bộ Y tế đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 102/2025/NĐ-CP ngày 13/5/2025 quy định quản lý dữ liệu y tế; ban hành Thông tư 13/2025/TT-BYT hướng dẫn triển khai bệnh án điện tử. Bộ Y tế cũng đã thành lập Ban chỉ đạo về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số y tế; thành lập Ban chỉ đạo triển khai kế hoạch số 02-KH/BCDDTWW ngày 19/6/2025.

Về triển khai các cơ sở dữ liệu (CSDL) được Chính phủ giao, có 12 CSDL chuyên ngành được nâng cấp, hoàn thiện, kết nối với CSDL tổng hợp quốc gia, đạt ở mức cơ bản.

Về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, đến nay, cả nước đã có khoảng 1210/1650 bệnh viện công và tư công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử.

Đến hết tháng 1/2026, sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID đã được triển khai trên toàn quốc; hoàn thành hơn 34 triệu sổ sức khỏe điện tử của người dân trên ứng dụng VNeID.

100% cơ sở khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chip

Đến nay, hầu hết các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) trên toàn quốc thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp. Kết quả triển khai tiếp đón người bệnh khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp hoặc qua ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Duy trì kết nối liên thông giữa 99,5% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc với hệ thống giám định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 100% bệnh viện đã triển khai hệ thống thông tin bệnh viện; 100% cơ sở khám chữa bệnh trong toàn quốc đã triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chip.

Bộ Y tế đã có 4/4 hệ thống dịch vụ có dữ liệu trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia

100% các cơ sở khám chữa bệnh có dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt theo nhiều hình thức khác nhau (chuyển khoản, quét mã QR code, ví điện tử, thẻ khám chữa bệnh có kết nối với ngân hàng…), bảo đảm thuận tiện cho người dân khi đi khám chữa bệnh; 100% cơ sở đào tạo nhân lực y tế thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế triển khai thanh toán học phí không dùng tiền mặt.

100% hồ sơ công việc của Bộ Y tế được thực hiện, quản lý trên môi trường điện tử. 100% lãnh đạo từ cấp Vụ, Cục trở lên của Bộ Y tế được cấp chữ ký số.

Hiện, Bộ Y tế đã có 4/4 hệ thống dịch vụ có dữ liệu trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) gồm: dịch vụ đồng bộ, chia sẻ dữ liệu về công chức, viên chức; xác thực công dân, đồng bộ dữ liệu tiêm chủng COVID-19; đăng ký, tra cứu trạng thái tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ BCCI (Hệ thống dịch vụ công của VNpost với Cổng Dịch vụ công Bộ, ngành, địa phương); tra cứu thông tin doanh nghiệp (cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành).

Bộ Y tế cũng đã ban hành Quyết định số 4048/QĐ-BYT ngày 31/12/2025 để triển khai trên toàn quốc 2 nền tảng dùng chung gồm: Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa và Nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử.

Năm 2025, Bộ Y tế đã hoàn thiện Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Y tế để lưu trữ hồ sơ, giấy tờ phải số hóa theo các quy định pháp luật hiện hành…

Về phát triển kinh tế số, hiện nay, 100% các cơ sở khám chữa bệnh đã có dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt theo nhiều hình thức khác nhau (chuyển khoản, quét mã QR code, ví điện tử, thẻ khám chữa bệnh có kết nối với ngân hàng…), bảo đảm thuận tiện cho người dân khi đi khám chữa bệnh.

Như vậy, hành lang pháp lý và chính sách cho chuyển đổi số y tế năm 2025, về cơ bản, Bộ Y tế đã đáp ứng được các yêu cầu trong công tác triển khai. Giai đoạn tiếp theo, Bộ Y tế sẽ đẩy mạnh rà soát các luật, nghị định có liên quan đã được Quốc hội, Chính phủ ban hành để bổ sung, cập nhật quy định cho chuyển đổi số y tế.

Bộ Y tế đề xuất tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu đơn thuốc lên VNeID

Thưa ông, công tác xây dựng dữ liệu y tế và liên thông các dữ liệu này đang được Bộ Y tế triển khai như thế nào?

Ông Nguyễn Lê Phúc: Thực hiện Kế hoạch 02-KH/BCĐTW, Nghị quyết số 71/NQ-CP, Nghị định số 214/NĐ-CP ngày 23/7/2025 của Chính phủ về ban hành kế hoạch hành động của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện, Bộ Y tế đã tổ chức hàng tuần các cuộc họp do Lãnh đạo Bộ chủ trì cùng các đơn vị sở hữu dữ liệu, chủ quản dữ liệu và các bên có liên quan để rà soát, chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, sát sao với C12, C06 Bộ Công an và các doanh nghiệp đồng hành triển khai xây dựng 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành kết nối với cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia.

Kết quả, Bộ đã hoàn thiện 12 cơ sở dữ liệu theo các tiêu chí của Bộ Công an, đã kết nối với C06, C06 xác nhận và chờ làm sạch dữ liệu.

Bộ Y tế cũng có đề xuất và đang xây dựng phương án tích hợp, triển khai kết nối và chia sẻ dữ liệu lên ứng dụng VneID gồm: Giấy chứng sinh, Giấy khám sức khỏe lái xe, dữ liệu định danh nhà thuốc, dữ liệu đơn thuốc, dữ liệu thông tin tiêm chủng, dữ liệu người hành nghề và cơ sở hành nghề y tế, sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Được biết, Bộ Y tế được giao triển khai 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đến nay, Bộ đã triển khai đến đâu và việc chuẩn hóa, liên thông dữ liệu y tế này có ý nghĩa như nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Lê Phúc: 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành Bộ Y tế được giao xây dựng gồm: Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ trẻ em/sức khỏe sinh sản; cơ sở dữ liệu quản lý trẻ em; cơ sở dữ liệu về khám, chữa bệnh; cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm; hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia; cơ sở dữ liệu đối tượng trợ giúp xã hội; cơ sở dữ liệu lĩnh vực dự phòng, HIV, AIDS; cơ sở dữ liệu cơ sở trợ giúp xã hội; cơ sở dữ liệu người làm công tác xã hội; cơ sở dữ liệu người khuyết tật; cơ sở dữ liệu môi trường cơ sở y tế và cơ sở dữ liệu nhân lực Y tế.

Hiện, Bộ Y tế đã xây dựng hoàn thiện 12 cơ sở dữ liệu theo các tiêu chí của Bộ Công an, đã kết nối với C06, C06 đã xác nhận và chờ làm sạch dữ liệu.

Việc chuẩn hóa và liên thông dữ liệu y tế giúp thông tin y tế được chia sẻ giữa các cơ quan, tổ chức trong việc khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân như: giảm thời gian phải cập nhật thông tin, giảm chi phí do sử dụng lại thông tin kết quả trước đó,… nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe; cắt giảm thành phần hồ sơ trong thực hiện thủ tục hành chính: người dân không phải cung cấp những thành phần hồ sơ là dữ liệu đã có trên hệ thống, giảm phiền hà, tiết kiệm thời gian nâng cao hiệu quả phục vụ người dân; áp dụng trong phân tích, nghiên cứu dựa trên dữ liệu lớn giúp hoạch định chính sách, chiến lược đúng đắn và kịp thời.

Hướng dẫn người dân khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip

Xin ông chia sẻ lộ trình người dân có thể sử dụng các thông tin về y tế trên ứng dụng VneID một cách thuận tiện nhất, vì đây được coi là nền tảng quan trọng để hình thành hồ sơ sức khỏe suốt đời của người dân?

Ông Nguyễn Lê Phúc: Triển khai Luật Căn cước, Luật Dữ liệu và Nghị định số 102/2025/NĐ-CP, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4048/QĐ-BYT ngày 31/12/2025 về việc ban hành danh mục và kế hoạch triển khai các nền tảng số dùng chung của Bộ Y tế, trong đó đã hoàn thành nội dung kế hoạch triển khai Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID và Quyết định số 31/QĐ-BYT ngày 06/01/2026 về việc công bố dữ liệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID thay thế sổ giấy trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đến nay, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) để triển khai sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID với hơn 34 triệu sổ được khởi tạo, cập nhật, khai thác cho người dân. Có thể nói sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID đã giúp người dân theo dõi được tình hình khám, chữa bệnh và tình trạng sức khỏe của mình một cách thuận lợi và dễ dàng nhất.

Trong giai đoạn tới, Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh triển khai Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID để tăng cường công tác chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới đáp ứng Nghị quyết số 72-NQ/TW.

Việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử trên cả nước đã gia hạn thêm thời gian thực hiện nhiều lần. Vậy thưa ông, nhiệm vụ này sẽ được triển khai trong thời gian tới như thế nào? Khi đó, người dân được hưởng quyền lợi như nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Lê Phúc: Việc triển khai bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đồng bộ sẽ giúp người dân không phải lưu trữ tất cả loại giấy tờ khi đi khám bệnh, chữa bệnh.

Người bệnh không phải lo lắng nếu làm mất kết quả xét nghiệm, không phải hoang mang khi đọc chữ viết của bác sĩ. Người bệnh hoàn toàn dễ dàng so sánh từng chỉ số xét nghiệm, kết quả khám sức khỏe tổng quát định kỳ.

Kết hợp với việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, Bệnh án điện tử giúp người bệnh tự quản lý thông tin sức khỏe liên tục, suốt đời của mình. Lưu trữ tiền sử gia đình, tiền sử bệnh, tiền sử dị ứng thuốc đầy đủ hơn. Từ đó, chủ động phòng bệnh, chủ động chăm sóc sức khỏe của mình.

Đồng thời, cung cấp thông tin, dữ liệu lâm sàng nhanh chóng, kịp thời cho các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác. Công khai, minh bạch trong khám chữa bệnh như tiền thuốc, vật tư tiêu hao sử dụng, tiền giường hay chi phí thực hiện các cận lâm sàng.

Khi thông tin về khám chữa bệnh của người bệnh thông suốt, minh bạch, giúp việc quản lý chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng dễ dàng hơn, góp phần hạn chế việc lạm dụng thuốc và xét nghiệm nếu có. Đảm bảo tính nguyên vẹn dữ liệu của hồ sơ bệnh án và thông tin khám, chữa bệnh.

Bộ Y tế hiện đang xây dựng kế hoạch đẩy mạnh triển khai bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh năm 2026 để duy trì các kết quả đã đạt được và tăng cường đẩy mạnh các mục tiêu đặt ra của Trung ương, Chính phủ về chuyển đổi số y tế nói chung và chuyển đổi số tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nói riêng, đáp ứng hoàn thành các mục tiêu lớn của Việt Nam về công tác chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Việc đấu thầu, lựa chọn nhà cung cấp còn khó khăn

Việc triển khai các hoạt động chuyển đổi số của ngành y thời gian qua có gặp khó khăn, vướng mắc gì , thưa ông?

Ông Nguyễn Lê Phúc: Mặc dù Chính phủ, Bộ Y tế đã chỉ đạo, hướng dẫn rất quyết liệt về công tác triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, tuy nhiên về nhận thức của nhiều lãnh đạo, Thủ trưởng/Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh còn hạn chế, chưa thực sự quyết liệt, quan tâm và quán triệt đầy đủ triển khai chuyển đổi số và bệnh án điện tử tại đơn vị.

Nguồn kinh phí (bao gồm cả nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí tự chủ của đơn vị), các nguồn lực khác để triển khai chuyển đổi số, hồ sơ bệnh án điện tử tại các đơn vị còn nhiều khó khăn (đặc biệt đối với các bệnh viện công lập tự chủ nhóm 3, nhóm 4 tại các địa phương).

Việc triển khai lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà cung cấp sản phẩm dự án/nhiệm vụ/kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin ở nhiều địa phương, đơn vị gặp khó khăn khi triển khai.

Theo phân tích nêu trên có thể thấy, các bệnh viện tư nhân có tỷ lệ triển khai hồ sơ bệnh án điện tử cao hơn công lập, do cơ chế mua sắm, thuê dịch vụ công nghệ thông tin không bị ràng buộc nhiều hơn như các đơn vị công lập;

Vấn đề về bố trí, sắp xếp, tuyển chọn, đào tạo nhân lực ứng dụng công nghệ thông tin chuyên trách và nhân lực chuyên môn tại các đơn vị để đáp ứng triển khai chuyển đổi số và bệnh án điện tử cũng gặp thách thức lớn.

Toàn quốc có khoảng hơn 18 nhà cung cấp phần mềm bệnh án điện tử, do đó việc đáp ứng, lựa chọn, hỗ trợ các bệnh viện triển khai hồ sơ bệnh án điện tử còn chưa đáp ứng được nhu cầu từ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Do y tế là lĩnh vực khó, đòi hỏi tính hỗ trợ, phối hợp của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các nhà cung cấp phần mềm, ứng dụng cho đơn vị phải được thực hiện thường xuyên, liên tục để bảo đảm hoạt động 24/7 phục vụ nhân dân đến khám, chữa bệnh.

Ngoài ra, trình độ sử dụng, ứng dụng phần mềm, hồ sơ bệnh án điện tử của nhân viên y tế, người bệnh trên hồ sơ bệnh án điện tử còn tương đối hạn chế, dẫn đến thời gian phải tập huấn, hướng dẫn triển khai gặp nhiều khó khăn.

Xin cảm ơn ông!