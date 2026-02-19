Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Campuchia trục xuất hơn 1.000 người liên quan lừa đảo trực tuyến

19-02-2026 - 13:31 PM | Kinh tế số

Từ ngày 14 - 17/2 vừa qua, Campuchia đã trục xuất hơn 1.000 người nước ngoài liên quan đến lừa đảo trực tuyến và các hành vi nhập cảnh, cư trú, làm việc trái phép.

Campuchia trục xuất hơn 1.000 người liên quan lừa đảo trực tuyến - Ảnh 1.

(Ảnh: Tổng cục Di trú Campuchia)

Chính phủ Campuchia phối hợp với các đối tác quốc tế cam kết sẽ tiếp tục triển khai những chiến dịch trấn áp tội phạm mạng trên toàn quốc.

Theo Tổng cục Di trú Campuchia, các đối tượng bị trục xuất đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Trung Quốc, Uganda, Malaysia, Indonesia, Pakistan, Hàn Quốc... Đây là biện pháp pháp lý nghiêm khắc trong chiến dịch truy quét tội phạm công nghệ cao chuyên lừa đảo trực tuyến do chính phủ Campuchia tiến hành.

Campuchia đã mạnh tay trấn áp các trung tâm cờ bạc và lừa đảo sau khi ông trùm Trần Chí - người sáng lập tập đoàn Prince - bị bắt và dẫn độ về Trung Quốc vào tháng 1/2026. Tập đoàn Prince bị cáo buộc dính líu đến hàng loạt hoạt động tội phạm, đồng thời thiết lập một mạng lưới gồm 117 công ty ma tại nhiều địa điểm ở nước ngoài để tạo điều kiện cho việc rửa tiền.

Bộ Thông tin Campuchia cho biết trong chiến dịch trấn áp tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ trên phạm vi toàn quốc trong 7 tháng qua, lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ hơn 5.100 nghi phạm thuộc 23 quốc tịch, trục xuất hơn 4.500 đối tượng. Bên cạnh đó, tòa án nước này cũng đã tiến hành thủ tục pháp lý liên quan 37 vụ trọng án, tuyên án 172 đối tượng cầm đầu và đồng phạm. 

Các lực lượng đặc nhiệm thuộc Bộ Nội vụ Campuchia và các đơn vị liên ngành hiện đang tập trung truy quét những kẻ tổ chức, cầm đầu các đường dây tội phạm. Trong đó, nhiều đối tượng lợi dụng người lao động dễ bị tổn thương để thực hiện các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Đầu tháng 2 vừa qua, Bộ Nội vụ Campuchia công bố chiến dịch xóa bỏ các tụ điểm lừa đảo trực tuyến, đặt thời hạn hoàn tất vào tháng 4 năm nay.

Theo Ban Thời sự

VTV

