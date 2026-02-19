Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an Hà Nội công bố những kiểu hình ảnh phải xóa ngay

19-02-2026 - 12:39 PM | Kinh tế số

Cảnh báo chiêu trò đăng tin cũ gây hiểu lầm trên mạng xã hội.

Công an Hà Nội công bố những kiểu hình ảnh phải xóa ngay - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an thành phố Hà Nội phát hiện vào khoảng 19h ngày 18/02/2026, tài khoản mạng xã hội mang tên H’My đăng tải nội dung liên quan đến một vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng.

Đáng chú ý, bài viết không nêu rõ thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc, khiến nhiều người dùng mạng xã hội hiểu lầm đây là vụ tai nạn vừa mới xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công an Hà Nội công bố những kiểu hình ảnh phải xóa ngay - Ảnh 2.

Thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định nội dung nêu trên thực chất là vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 05/4/2023 tại đường Võ Chí Công (nay thuộc phường Tây Hồ, Hà Nội). Vụ việc đã được các cơ quan chức năng thụ lý, giải quyết dứt điểm theo đúng quy định pháp luật ngay sau khi xảy ra.

Đánh giá ban đầu cho thấy tài khoản H’My có dấu hiệu hoạt động nhằm mục đích thu hút tương tác. Tài khoản này thường xuyên sử dụng nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra hoặc cắt ghép tinh vi; đăng lại các vụ việc đã xảy ra từ trước nhưng trình bày theo hướng như thông tin mới, qua đó gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Công an Hà Nội công bố những kiểu hình ảnh phải xóa ngay - Ảnh 3.

Tài khoản MXH đăng tải các thông tin trình bày theo hướng như tin tức mới, qua đó gây hoang mang, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng; kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin gây hiểu lầm hoặc cố tình xuyên tạc bối cảnh sự việc nhằm mục đích xấu.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội; không chia sẻ các bài viết chưa được kiểm chứng, không rõ nguồn gốc; đồng thời chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện nội dung có dấu hiệu vi phạm, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Đại Phú

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ứng dụng phim ngắn bùng nổ lượt tải tại thị trường Việt Nam

Ứng dụng phim ngắn bùng nổ lượt tải tại thị trường Việt Nam Nổi bật

Big Tech bạo chi cho AI, nhà đầu tư lo ngại

Big Tech bạo chi cho AI, nhà đầu tư lo ngại Nổi bật

Đúng 10h46, Việt Nam thực hiện điều chưa từng có trong lịch sử

Đúng 10h46, Việt Nam thực hiện điều chưa từng có trong lịch sử

11:51 , 19/02/2026
Báo động đỏ từ giới khoa học: Video AI đang âm thầm kích động bạo lực và tiếp tay cho tội phạm buôn thú như thế nào?

Báo động đỏ từ giới khoa học: Video AI đang âm thầm kích động bạo lực và tiếp tay cho tội phạm buôn thú như thế nào?

11:17 , 19/02/2026
Kỳ tích công nghệ: Trí tuệ nhân tạo tự phát triển thị giác cho sinh vật ảo giống hệt quá trình tiến hóa tự nhiên

Kỳ tích công nghệ: Trí tuệ nhân tạo tự phát triển thị giác cho sinh vật ảo giống hệt quá trình tiến hóa tự nhiên

09:35 , 19/02/2026
Tất cả người dùng Zalo, Facebook, Tiktok đặc biệt chú ý vấn đề sau!

Tất cả người dùng Zalo, Facebook, Tiktok đặc biệt chú ý vấn đề sau!

20:29 , 18/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên