Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội: Camera AI phát hiện 22 tài xế vượt đèn đỏ tại một nút giao thông ngày mùng 4 Tết

21-02-2026 - 10:48 AM | Kinh tế số

Tại một nút giao thông ở Hà Nội, camera AI phát hiện 22 trường hợp người điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ, và 16 trường hợp không đội mũ bảo hiểm trong ngày mùng 4 Tết.

Hà Nội: Camera AI phát hiện 22 tài xế vượt đèn đỏ tại một nút giao thông ngày mùng 4 Tết- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Ngày 21/2, Cục CSGT cho biết, từ 12h ngày 19/2 đến 12h ngày 20/2, camera AI tại Km 20 tuyến cao tốc Nội Bài -Lào Cai ghi nhận có 20.319 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình là 72 km/h; phát hiện 2 trường hợp không thắt dây đai an toàn; 7 trường hợp vi phạm về tốc độ.

Ngoài ra, qua trích xuất dữ liệu từ camera AI được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), đã tự động phát hiện 16 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 22 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ.

Những trường hợp vi phạm này đã được thông báo tới tài xế và chuyển cho Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị chức năng thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Theo Công an TP Hà Nội, từ 14-20/2, lực lượng CSGT đã xử lý 1.808 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền hơn 7,8 tỷ đồng; tạm giữ 1.261 phương tiện; tước GPLX 29 trường hợp; trừ điểm GPLX 312 trường hợp.

Kết quả xử lý các hành vi vi phạm trọng tâm như: vi phạm nồng độ cồn 1.215 trường hợp; vi phạm tốc độ 14 trường hợp; vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng 10 trường hợp.

Cũng trong thời gian trên, xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết, 8 người bị thương (so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2025 giảm 12 vụ, giảm 9 người chết, giảm 6 người bị thương).

Theo Thanh Hà

Tiền Phong

Từ Khóa:
camera AI

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công nghệ 21/2: Apple thử nghiệm kính thông minh với camera kép

Công nghệ 21/2: Apple thử nghiệm kính thông minh với camera kép Nổi bật

CSGT Hà Nội dùng flycam theo dõi tình hình giao thông, tăng cường kiểm soát vận tải hành khách

CSGT Hà Nội dùng flycam theo dõi tình hình giao thông, tăng cường kiểm soát vận tải hành khách Nổi bật

CEO Jensen Huang úp mở chip “gây sốc toàn cầu”, Nvidia sắp công bố gì tại GTC 2026?

CEO Jensen Huang úp mở chip “gây sốc toàn cầu”, Nvidia sắp công bố gì tại GTC 2026?

09:37 , 21/02/2026
Một công ty 780.000 người yêu cầu nhân viên phải dùng AI hoặc bị sa thải, ngay cả giám đốc cũng phải chứng minh có sử dụng

Một công ty 780.000 người yêu cầu nhân viên phải dùng AI hoặc bị sa thải, ngay cả giám đốc cũng phải chứng minh có sử dụng

16:29 , 20/02/2026
Cách xóa thông tin xe đã bán, xe lạ trên ứng dụng VNeTraffic mới nhất

Cách xóa thông tin xe đã bán, xe lạ trên ứng dụng VNeTraffic mới nhất

15:34 , 20/02/2026
Hà Nội sắp có một “thiết chế điều phối” cho đổi mới sáng tạo: Giải bài toán doanh nghiệp “không qua được giai đoạn demo”

Hà Nội sắp có một “thiết chế điều phối” cho đổi mới sáng tạo: Giải bài toán doanh nghiệp “không qua được giai đoạn demo”

14:40 , 20/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên