5 cách dùng Gemini 3.1 Pro miễn phí: Từ Google Gemini đến Vertex AI

1. Dùng trực tiếp trên Google Gemini

Cách đơn giản nhất là truy cập nền tảng Google Gemini.

Bước 1: Mở gemini.google.com trên thiết bị của bạn.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản Google.

Bước 3: Chọn chế độ “Pro” trong phần lựa chọn mô hình.

Bước 4: Nhập câu lệnh và gửi.

Trên điện thoại, người dùng có thể tải ứng dụng Google Gemini từ Google Play Store hoặc App Store, thao tác tương tự.

Lưu ý, bản miễn phí chỉ cho phép số lượng tin nhắn giới hạn mỗi ngày với Gemini 3.1 Pro. Để tăng giới hạn, có thể nâng cấp gói Pro hoặc Ultra. Google cũng có chương trình giúp dùng Gemini Pro miễn phí trong 1 năm tùy điều kiện.

2. Sử dụng qua Google Vertex AI với 300 USD credit

Google Cloud cung cấp 300 USD credit miễn phí trong 90 ngày cho người dùng mới. Gói này bao gồm quyền truy cập Google Vertex AI và Gemini 3.1 Pro.

Bước 1: Truy cập trang đăng ký Google Cloud và chọn “Get started for free”.

Bước 2: Chọn tài khoản Google và quốc gia.

Bước 3: Điền thông tin cá nhân và xác minh phương thức thanh toán.

Bước 4: Vào bảng điều khiển Google Cloud, chọn Vertex AI.

Bước 5: Nhấn “Try now” trong Vertex AI Studio.

Bước 6: Đồng ý kích hoạt API cần thiết.

Bước 7: Chọn Gemini 3.1 Pro và bắt đầu sử dụng.

Credit 300 USD có hiệu lực 90 ngày và không tự động trừ tiền nếu không chủ động nâng cấp.

3. Dùng Try That LLM với 1.000 credit miễn phí

Try That LLM là nền tảng so sánh nhiều mô hình ngôn ngữ, trong đó có Gemini 3.1 Pro.

Bước 1: Truy cập trythatllm.com và đăng ký tài khoản.

Bước 2: Xác minh email.

Bước 3: Tạo “New Prompt Group”.

Bước 4: Chọn Google > Gemini 3.1 Preview.

Bước 5: Nhập câu lệnh và gửi.

Người dùng mới nhận 1.000 credit miễn phí một lần, không yêu cầu nhập thẻ thanh toán.

4. Dùng Arena AI không cần đăng ký

Arena AI cho phép so sánh nhiều LLM miễn phí, không cần tạo tài khoản.

Bước 1: Truy cập Arena.ai và chọn chế độ hiển thị song song.

Bước 2: Chọn mô hình Gemini 3.1 Pro trong danh sách.

Bước 3: Nhập câu hỏi và gửi.

Nền tảng có giới hạn phản hồi nhưng đủ cho nhu cầu thử nghiệm cơ bản.

5. Dùng ChatPlayGround AI với 3 ngày dùng thử

ChatPlayGround AI cung cấp quyền truy cập nhiều mô hình, bao gồm Gemini 3.1 Pro, Claude Opus 4.6 và ChatGPT 5.2.

Khác với các nền tảng trên, dịch vụ này không có gói miễn phí lâu dài mà chỉ cung cấp 3 ngày dùng thử. Người dùng cần liên kết thẻ thanh toán khi đăng ký và phải hủy trước khi hết hạn để tránh bị tính phí.

Truy cập chatplayground.ai, chọn “Sign Up” và hoàn tất đăng ký để bắt đầu.

Tùy nhu cầu sử dụng ngắn hạn hay thử nghiệm chuyên sâu, người dùng có thể lựa chọn phương án phù hợp. Với các giới hạn khác nhau, mỗi nền tảng đều mang lại cơ hội tiếp cận Gemini 3.1 Pro mà không cần trả phí ngay từ đầu.