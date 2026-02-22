Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 cách dùng Gemini 3.1 Pro miễn phí: Từ Google Gemini đến Vertex AI

22-02-2026 - 17:30 PM | Kinh tế số

Gemini 3.1 Pro là mô hình ngôn ngữ mạnh nhất hiện nay của Google, nổi bật ở khả năng suy luận và xử lý tác vụ nhiều bước. Dưới đây là 5 cách truy cập miễn phí, kèm hướng dẫn từng bước.

1. Dùng trực tiếp trên Google Gemini

Cách đơn giản nhất là truy cập nền tảng Google Gemini.

5 cách dùng Gemini 3.1 Pro miễn phí: Từ Google Gemini đến Vertex AI- Ảnh 1.

Bước 1: Mở gemini.google.com trên thiết bị của bạn.
Bước 2: Đăng nhập tài khoản Google.
Bước 3: Chọn chế độ “Pro” trong phần lựa chọn mô hình.
Bước 4: Nhập câu lệnh và gửi.

Trên điện thoại, người dùng có thể tải ứng dụng Google Gemini từ Google Play Store hoặc App Store, thao tác tương tự.

Lưu ý, bản miễn phí chỉ cho phép số lượng tin nhắn giới hạn mỗi ngày với Gemini 3.1 Pro. Để tăng giới hạn, có thể nâng cấp gói Pro hoặc Ultra. Google cũng có chương trình giúp dùng Gemini Pro miễn phí trong 1 năm tùy điều kiện.

2. Sử dụng qua Google Vertex AI với 300 USD credit

Google Cloud cung cấp 300 USD credit miễn phí trong 90 ngày cho người dùng mới. Gói này bao gồm quyền truy cập Google Vertex AI và Gemini 3.1 Pro.

5 cách dùng Gemini 3.1 Pro miễn phí: Từ Google Gemini đến Vertex AI- Ảnh 2.

Bước 1: Truy cập trang đăng ký Google Cloud và chọn “Get started for free”.
Bước 2: Chọn tài khoản Google và quốc gia.
Bước 3: Điền thông tin cá nhân và xác minh phương thức thanh toán.
Bước 4: Vào bảng điều khiển Google Cloud, chọn Vertex AI.
Bước 5: Nhấn “Try now” trong Vertex AI Studio.
Bước 6: Đồng ý kích hoạt API cần thiết.
Bước 7: Chọn Gemini 3.1 Pro và bắt đầu sử dụng.

Credit 300 USD có hiệu lực 90 ngày và không tự động trừ tiền nếu không chủ động nâng cấp.

3. Dùng Try That LLM với 1.000 credit miễn phí

Try That LLM là nền tảng so sánh nhiều mô hình ngôn ngữ, trong đó có Gemini 3.1 Pro.

 

5 cách dùng Gemini 3.1 Pro miễn phí: Từ Google Gemini đến Vertex AI- Ảnh 3.

Bước 1: Truy cập trythatllm.com và đăng ký tài khoản.
Bước 2: Xác minh email.
Bước 3: Tạo “New Prompt Group”.
Bước 4: Chọn Google > Gemini 3.1 Preview.
Bước 5: Nhập câu lệnh và gửi.

Người dùng mới nhận 1.000 credit miễn phí một lần, không yêu cầu nhập thẻ thanh toán.

4. Dùng Arena AI không cần đăng ký

Arena AI cho phép so sánh nhiều LLM miễn phí, không cần tạo tài khoản.

 

5 cách dùng Gemini 3.1 Pro miễn phí: Từ Google Gemini đến Vertex AI- Ảnh 4.

Bước 1: Truy cập Arena.ai và chọn chế độ hiển thị song song.
Bước 2: Chọn mô hình Gemini 3.1 Pro trong danh sách.
Bước 3: Nhập câu hỏi và gửi.

Nền tảng có giới hạn phản hồi nhưng đủ cho nhu cầu thử nghiệm cơ bản.

5. Dùng ChatPlayGround AI với 3 ngày dùng thử

ChatPlayGround AI cung cấp quyền truy cập nhiều mô hình, bao gồm Gemini 3.1 Pro, Claude Opus 4.6 và ChatGPT 5.2.

 

5 cách dùng Gemini 3.1 Pro miễn phí: Từ Google Gemini đến Vertex AI- Ảnh 5.

Khác với các nền tảng trên, dịch vụ này không có gói miễn phí lâu dài mà chỉ cung cấp 3 ngày dùng thử. Người dùng cần liên kết thẻ thanh toán khi đăng ký và phải hủy trước khi hết hạn để tránh bị tính phí.

Truy cập chatplayground.ai, chọn “Sign Up” và hoàn tất đăng ký để bắt đầu.

Tùy nhu cầu sử dụng ngắn hạn hay thử nghiệm chuyên sâu, người dùng có thể lựa chọn phương án phù hợp. Với các giới hạn khác nhau, mỗi nền tảng đều mang lại cơ hội tiếp cận Gemini 3.1 Pro mà không cần trả phí ngay từ đầu.

Theo Phạm Hoàng

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
Gemini

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công nghệ 22/2: Apple phát hành iOS 26.4, Google hẹn ngày công bố Android 17

Công nghệ 22/2: Apple phát hành iOS 26.4, Google hẹn ngày công bố Android 17 Nổi bật

AI xóa nhầm hệ thống làm cloud sập suốt 13 giờ, Amazon vẫn khẳng định lỗi do người dùng

AI xóa nhầm hệ thống làm cloud sập suốt 13 giờ, Amazon vẫn khẳng định lỗi do người dùng Nổi bật

Công an chỉ ra nguyên nhân người dân bị lộ lọt các thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, số điện thoại…

Công an chỉ ra nguyên nhân người dân bị lộ lọt các thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, số điện thoại…

16:30 , 22/02/2026
Hãng bồn cầu Nhật Bản bất ngờ trở thành "công ty AI bị đánh giá thấp nhất thế giới": Cổ phiếu tăng sốc 60%

Hãng bồn cầu Nhật Bản bất ngờ trở thành "công ty AI bị đánh giá thấp nhất thế giới": Cổ phiếu tăng sốc 60%

15:40 , 22/02/2026
Cảnh báo bùng phát lừa đảo deepfake, chiếm đoạt tiền trong tài khoản

Cảnh báo bùng phát lừa đảo deepfake, chiếm đoạt tiền trong tài khoản

14:38 , 22/02/2026
Microsoft phát minh tấm kính kỳ diệu giải bài toán "10 thiên niên kỷ": Cú nhảy vọt chưa từng có của nhân loại

Microsoft phát minh tấm kính kỳ diệu giải bài toán "10 thiên niên kỷ": Cú nhảy vọt chưa từng có của nhân loại

13:40 , 22/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên