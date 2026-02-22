Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an chỉ ra nguyên nhân người dân bị lộ lọt các thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, số điện thoại…

22-02-2026 - 16:30 PM | Kinh tế số

Trước thực trạng trên, cơ quan Công an đã có nhiều khuyến cáo tới người dân.

Công an chỉ ra nguyên nhân người dân bị lộ lọt các thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, số điện thoại…- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Công an tỉnh Cà Mau ngày 22/2 đã phát cảnh báo tình trạng lừa đảo bán cây cảnh trên không gian mạng vào dịp Tết Nguyên đán 2026. Theo đó, trước nhu cầu chơi cây của người dân trong dịp Tết, các chủ vườn đã sử dụng tài khoản mạng xã hội mở hàng loạt các phiên livestream (phát trực tiếp) để bán cây cảnh và áp dụng các hình thức vận chuyển nhanh.

Với phương thức mua bán tiện lợi như trên, nhiều khách hàng đã chốt đơn trên phiên livestream để kịp mang về cho mình những cây cảnh bày trí trong ngày Tết.

Lợi dụng tình hình trên trong những ngày Tết, các đối tượng đã thu thập thông tin của khách hàng được công khai trên các phiên livestream rồi giả mạo thành chủ vườn.

Chúng liên hệ cho người mua để xác nhận đơn hàng và yêu cầu chuyển tiền đặt cọc với số tiền từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng.

Công an chỉ ra nguyên nhân người dân bị lộ lọt các thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, số điện thoại…- Ảnh 2.

Ảnh minh họa (Nguồn: Công an tỉnh Cà Mau)

Do quá trình theo dõi, thu thập thông tin và thực hiện hành vi tiếp cận bị hại trong thời gian ngắn, đối tượng lừa đảo dễ dàng chiếm được lòng tin của bị hại và yêu cầu chuyển tiền. Đến khi chủ vườn thật liên hệ thì bị hại mới phát hiện sự việc.

Từ hành vi trên, ngoài việc bị chiếm đoạt tiền, bị hại còn bị lộ lọt các thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, số điện thoại,… do đã cung cấp cho đối tượng trong lúc trao đổi mua cây cảnh.

Trước thực trạng lừa đảo trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi có nhu cầu mua cây cảnh, cần trao đổi riêng với chủ vườn, không công khai thông tin trên các phiên livestream.

Trong trường hợp được phía bán hàng liên hệ yêu cầu cung cấp thông tin và chuyển tiền đặt cọc, người mua cần kiểm tra bằng cách gọi điện, xác thực thông tin của chủ vườn, tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc ngay.

Khi phát hiện dấu hiệu đáng ngờ, người dân cần lưu lại các thông tin liên quan và trình báo ngay đến Cơ quan Công an.

Hà Giang

Nhịp sống thị trường

