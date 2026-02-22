Chỉ đạo mới: Nghiên cứu tích hợp mạng xã hội vào VNeID để định danh người dùng ngay trong năm 2026

Theo chương trình công tác năm 2026, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giao Chính phủ rà soát, nghiên cứu giải pháp kỹ thuật liên kết, tích hợp các dịch vụ mạng xã hội với hệ thống VNeID.

Việc tích hợp nhằm phục vụ xác thực và định danh người dùng trên không gian mạng, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật trong nước cũng như các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Ban Chỉ đạo Trung ương đánh giá đây là giải pháp góp phần nâng cao độ tin cậy của tài khoản trực tuyến, hạn chế tình trạng giả mạo danh tính, tăng cường an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên môi trường số.

Theo kế hoạch, nhiệm vụ này cần hoàn tất trong quý III năm nay.

Bộ Công an được giao nghiên cứu, lập đề nghị xây dựng Luật Định danh và xác thực điện tử để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, bổ sung vào chương trình xây dựng luật năm 2026. Bộ cũng xây dựng Đề án phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID, trình Thủ tướng phê duyệt.

Ban Chỉ đạo Trung ương xác định VNeID là nền tảng định danh và xác thực điện tử có vai trò then chốt, giúp người dân tiếp cận và tham gia các hoạt động trên môi trường số một cách an toàn, thuận tiện và hiệu quả.

Trong Chương trình công tác năm 2026, yêu cầu chung được đặt ra là đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng chủ đạo, đóng góp thực chất vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Năm 2026 cũng được kỳ vọng tạo bước chuyển mạnh về chuyển đổi số đồng bộ, liên thông trong toàn hệ thống chính trị và các lĩnh vực trọng điểm.

Ban Chỉ đạo Trung ương định hướng ưu tiên cao nhất cho phát triển công nghệ chiến lược nhằm nâng cao năng lực tự chủ, đồng thời huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên cơ sở công khai, minh bạch, hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

Mục tiêu đặt ra cho năm 2026 là kinh tế số chiếm 14,5% GDP; đóng góp của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đạt 17,5% GDP.

Về chuyển đổi số quốc gia, Việt Nam phấn đấu xếp hạng phát triển Chính phủ điện tử vào nhóm 65 quốc gia dẫn đầu thế giới và nhóm 4 nước đứng đầu ASEAN theo đánh giá của Liên Hợp Quốc.

Trong lĩnh vực hạ tầng số, mục tiêu bao gồm mở rộng độ phủ 5G lên 70% dân số; bảo đảm 100% cán bộ cấp xã có đủ thiết bị làm việc và được cấp chữ ký số cá nhân để xử lý công việc trên môi trường điện tử.

Bên cạnh đó, toàn bộ hồ sơ công việc ở cấp bộ, tỉnh và xã sẽ được xử lý trên môi trường số, sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ trong quá trình giải quyết công việc.

Tháng 12/2025, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 57, yêu cầu bắt buộc xác thực danh tính người dùng mạng xã hội, kiểm soát độ tuổi để bảo vệ trẻ em và siết quản lý trên không gian mạng. Việc định danh công dân, tài khoản mạng xã hội, thuê bao viễn thông và tài nguyên Internet (tên miền, địa chỉ IP) phải được triển khai đồng bộ. Trước đó, Nghị định 147/2024 quy định các nền tảng mạng xã hội phải xác thực tài khoản bằng số điện thoại trong nước; nếu không có số điện thoại thì sử dụng số định danh cá nhân. Chỉ tài khoản đã xác thực mới được đăng bài, bình luận, livestream hoặc chia sẻ nội dung. Từ đầu năm 2026, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực, cấm mạng xã hội yêu cầu người dùng cung cấp hình ảnh, video chứa giấy tờ tùy thân để xác thực. Đồng thời, các nền tảng phải công khai rõ loại dữ liệu cá nhân thu thập ngay khi người dùng cài đặt và sử dụng dịch vụ.



