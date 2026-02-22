CMC tăng tốc AI-X, “cắm cờ” quốc tế với hạ tầng AI, an ninh và đám mây

Các dự án khởi công trong năm 2026: CMC Hyperscale DC Hochiminh; Tổ hợp không gian sáng tạo CCS Hòa Lạc; Dự án CMC Uni Tây Mỗ là những điểm nhấn hạ tầng số/AI của CMC.

Lộ trình này xoay quanh ba mũi nhọn AI - Security - Cloud, trong đó hạ tầng số và hạ tầng tính toán được xem là nền móng để AI đi vào vận hành ở quy mô lớn, an toàn và hiệu quả.

Trong năm tài chính 2025 (kết thúc 31/3/2026), CMC cho biết doanh thu các quý đầu năm bám sát kế hoạch, lợi nhuận vượt kế hoạch; dự kiến doanh thu tăng 20% và EBITDA tăng 22% so với năm tài chính 2024. Các chỉ dấu này tạo “đà” cho giai đoạn tăng tốc AI-X, đồng thời củng cố nguồn lực để mở rộng hiện diện quốc tế.

Hạ tầng AI: từ “nền hội tụ” ở Hà Nội đến “trái tim” Hyperscale tại TP HCM

Trong chiến lược AI-X, CMC đặt trọng tâm vào hạ tầng dữ liệu và tính toán. Hai dự án trung tâm dữ liệu được xem như “xương sống” cho năng lực triển khai AI - Cloud - An ninh An toàn thông tin, phục vụ cả nhu cầu trong nước lẫn quốc tế.

Tại Hà Nội, Tổ hợp Không gian Sáng tạo CMC (CCS Hà Nội) được định vị như một “không gian hội tụ” của nghiên cứu - phát triển, dữ liệu, nhân lực và hệ sinh thái. Đây là nơi các nhóm sản phẩm, các phòng thí nghiệm, hoạt động thử nghiệm và phát triển giải pháp có thể kết nối xuyên suốt, giúp rút ngắn vòng đời từ ý tưởng đến triển khai.

Tại TP HCM, CMC Hyperscale Data Center sẽ khởi công trong năm 2026, hướng tới chuẩn vận hành quốc tế và định hướng xanh (Green DC). Với quy mô hyperscale, dự án được đặt kỳ vọng tạo nền cho dịch vụ cloud-AI quy mô lớn, phục vụ các bài toán đòi hỏi năng lực tính toán cao, lưu trữ lớn và kết nối ổn định. Đồng thời, hạ tầng hyperscale cũng được nhìn nhận là bước đi quan trọng để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị số toàn cầu, khi dữ liệu và năng lực tính toán ngày càng trở thành “tài nguyên chiến lược” của nền kinh tế.

AI-X: từ hệ sinh thái mở đến các lớp năng lực triển khai thực tiễn

Tháng 8/2025, Công ty CMC OpenAI (C-OpenAI) chính thức ra mắt, khẳng định hướng đi AI “Make in Vietnam - Made by CMC”. Mục tiêu không chỉ nằm ở công nghệ lõi, mà là phát triển đồng bộ sản phẩm và giải pháp, đưa AI vào các bài toán cụ thể của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân.

Ở chiều sâu ứng dụng, tháng 12/2025, CMC OpenAI công bố mô hình CMC-AI-Legal 32 tỷ tham số và ra mắt VLegal-Bench - bộ chuẩn đánh giá ứng dụng pháp lý tiếng Việt. Cách tiếp cận “có chuẩn, có thước đo” cho thấy tham vọng chuẩn hóa năng lực AI theo ngành, giúp hệ sinh thái có thể đối sánh, cải tiến và mở rộng ứng dụng trong thực tiễn.

CMC OpenAI đi vào hoạt động từ tháng 8/2025 được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá của CMC trong giai đoạn mới.

CMC University: mở rộng quy mô đào tạo cho kỷ nguyên AI

Năm 2025, CMC University tiếp tục định vị là đại học số đổi mới sáng tạo, đào tạo các ngành công nghệ chiến lược theo định hướng số và gắn chặt với doanh nghiệp. Nhà trường tuyển sinh gần 1.600 tân sinh viên, so với chỉ tiêu 1.300 theo kế hoạch, cho thấy sức hút và đà tăng trưởng mạnh mẽ sau 3 năm đi vào hoạt động. Đáng chú ý, từ tháng 10/2025, CMC University bắt đầu có lãi EBITDA và vượt kế hoạch 6 tháng, phản ánh hiệu quả vận hành và tính bền vững của mô hình. Cùng trong năm, Nhà trường tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Cử nhân Khóa 1, đánh dấu bước trưởng thành của thế hệ sinh viên tiên phong sẵn sàng bước vào kỷ nguyên AI.

Một số dấu mốc nổi bật của trường Đại học CMC được ghi nhận trong năm 2025:

- Tháng 2/2025 ra mắt trợ lý AI đào tạo eduBot và tháng 9/2025 ra mắt trợ giảng AI eduX.

- Tháng 12/2025 hoàn thành kiểm định Trường và nhận chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.

- Tháng 12/2025 tổ chức thành công hội nghị quốc tế ICAI với chủ đề “AI - Tác động và Tiềm năng”.

Go Global: tăng năng lực cạnh tranh bằng chuẩn hóa và “cắm cờ” thị trường

Trên trục hướng ra thị trường toàn cầu Go Global, CMC theo đuổi mô hình mở rộng hiện diện đi cùng tăng trưởng thực chất. Năm 2025, CMC ghi nhận tăng trưởng tại thị trường quốc tế khoảng 30%, lợi nhuận tăng 34%. Tập đoàn hiện diện tại 30 quốc gia và có văn phòng đại diện trên 10 nước.

Đáng chú ý, CMC chính thức mở công ty tại Malaysia (CMC Global Malaysia) và tại Mỹ (CMC North America). Đồng thời, CMC đang tiến hành các thủ tục mở văn phòng tại các bang chiến lược Illinois, California, Texas và Florida, và chuẩn bị hiện diện tại các thị trường trọng điểm trong năm 2026.

Cách tiếp cận “cắm cờ” của CMC không dừng ở việc mở địa điểm, mà là đặt năng lực lõi AI - Cloud - Security vào thị trường, xây hệ năng lực triển khai và vận hành đạt chuẩn, qua đó tạo niềm tin để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng số toàn cầu.

Trong định hướng hợp tác, CMC thúc đẩy các quan hệ đối tác nhằm mở rộng cơ hội cung cấp dịch vụ CNTT và nguồn lực chất lượng cao cho các thị trường mục tiêu, trong đó có Nhật Bản và các thị trường có tiêu chuẩn cao.

CMC ký MOU hướng tới hợp tác chiến lược cùng NTT Data, cung cấp nguồn lực IT chất lượng cao cho thị trường Nhật Bản ngay trong dịp đầu năm 2026.

Năm tài chính 2026: Tăng tốc chuyển đổi AI

Theo Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính, các kết quả tích cực của năm tài chính 2025 là nền móng quan trọng, nhưng chỉ mới là điểm khởi đầu cho một chặng đường lớn hơn. Ông cho rằng trong 5 năm tới, CMC cần bứt phá mạnh mẽ để đạt quy mô tỷ đô và tạo dựng tầm ảnh hưởng toàn cầu, qua đó khẳng định vị thế của một tập đoàn công nghệ đột phá đến từ Việt Nam. “Chúng ta không thể chỉ dừng lại ở việc đi ra nước ngoài. Mục tiêu của CMC là trở thành một công ty toàn cầu đúng nghĩa - nơi tư duy, văn hóa và năng lực quản trị đều đạt chuẩn quốc tế, đủ sức cạnh tranh và tạo ảnh hưởng trên thị trường toàn cầu”, ông chia sẻ vào dịp đầu năm mới 2026.

Ban lãnh đạo nhìn nhận với khoảng 6.000 nhân sự, CMC đã là doanh nghiệp đủ năng lực tham gia và giải quyết các bài toán tầm cỡ quốc gia. Hướng tới cột mốc 50 năm vào 2043, CMC đặt mục tiêu trở thành một tập đoàn công nghệ toàn cầu, có sức lan tỏa mạnh mẽ và có nhiều đóng góp thiết thực cho đất nước.